Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra della storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi già prenotare i biglietti per vederlo in azione nella Champions League 2026/27.

Il club francese vuole tornare a brillare in Europa dopo aver fatto seguire al trionfo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League del 2025 la vittoria ai rigori sull'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

La squadra di stelle di Luis Enrique vuole proseguire la sua marcia dopo aver aperto l'attuale stagione di Champions League con il netto 6-1 sullo Slovan Bratislava, le vittorie per 4-2 su Manchester City e Barcellona e il 6-0 rifilato al Villarreal. Con le sfide della fase campionato contro Roma, Aston Villa e Como, tra le altre, ancora da disputare, si preannunciano mesi elettrizzanti in Europa.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Paris Saint-Germain: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le prossime partite del PSG nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 25 novembre (21:00) PSG-Roma Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 8 dicembre (20:00) Aston Villa-PSG Biglietti Villa Park (trasferta) Mercoledì 20 gennaio (21:00) Como 1907-PSG Biglietti Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) PSG-Galatasaray Biglietti Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti del PSG per la Champions League

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per le singole gare ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG.

Conviene consultare regolarmente il sito per informazioni sulla vendita, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità dei biglietti. Spesso vengono messi online poche settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. L'iscrizione al club dà inoltre la priorità per l'acquisto dei posti al Parco dei Principi.

Quando i biglietti delle partite del PSG riportano la dicitura «Grand Public», sono in vendita libera e non serve essere iscritti per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con un'iscrizione Red & Blue hanno un breve periodo di prelazione.

Anche se il portale ufficiale del club è il canale più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarne.

Quanto costano i biglietti del PSG per la Champions League?

Per chi desidera acquistare i biglietti delle singole partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono generalmente andati da 40 a 280 euro acquistando direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27 vanno però verificati sul portale ufficiale del PSG: possono cambiare di anno in anno, soprattutto perché i continui successi europei del club fanno crescere la domanda.

Il prezzo varia in base all'avversario e al settore dello stadio. I biglietti più economici del PSG si trovano di solito dietro la porta, nella tribuna Virage Boulogne.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato di questa Champions League. Pur avendo conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase campionato della scorsa edizione ha subito due sconfitte, contro Bayern Monaco e Sporting CP, e pareggiato due volte. È rimasto così fuori dalle prime otto e ha dovuto disputare gli spareggi della fase a eliminazione diretta.