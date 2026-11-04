Da quando ha alzato al cielo la Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più riuscito a superare i quarti di finale in Europa. Riuscirà a ritrovare il suo gioco brillante sul palcoscenico continentale? Puoi già prenotare i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Napoli, Barcellona e Sporting, solo per citarne alcune, nei prossimi mesi i tifosi del City potranno vivere serate europee emozionanti.

GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto alle prossime partite di Champions League del Manchester City: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 4 novembre (ore 21) RB Lipsia-Mancester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20) Manchester City-Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (ore 21) Barcellona-Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21) Lens-Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da annunciare Mercoledì 27 gennaio (ore 20) Manchester City-Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti del Manchester City vengono messi raramente in vendita libera. Il club ha una tifoseria fedele e l’Etihad registra rapidamente il tutto esaurito.

Per le partite di Premier League, 46.000 posti su una capienza di 53.400 sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite tramite il club è necessario essere iscritti al programma di affiliazione del Manchester City come Matchday Member.

Potrebbero esserci eccezioni per le partite della fase campionato di Champions League o per quelle di FA Cup e Carabao Cup, che tendono a registrare una domanda inferiore. Non ci sono però garanzie e la disponibilità varierà.

Il portale ufficiale del club resta il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può tuttavia valutare siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 sterline (livello 0 della Family Stand e livelli 0 e 3 della South Stand) a 50 sterline (posti premium senza servizi hospitality nel settore 93:20). I prezzi variano anche per i biglietti a tariffa ridotta: gli over 65 e i giovani tra i 18 e i 21 anni pagano tra 22 e 37 sterline, mentre gli under 18 possono spendere da 10 sterline nella Family Stand fino a 25 sterline nel settore 93:20.

Consulta il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sui siti di rivendita come StubHub, i biglietti sono attualmente disponibili a partire da 95 sterline.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per le partite del Manchester City in Champions League?

I pacchetti hospitality del Manchester City sono anche un ottimo modo per assicurarsi un posto allo stadio senza essere iscritti al programma di affiliazione. Tendono a esaurirsi più lentamente dei biglietti venduti tramite i canali ufficiali e quelli di rivendita, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (da 390 sterline)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto comprende un menù ispirato a quello di una brasserie, mentre le bevande possono essere acquistate il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (da 570 sterline)

(The Tunnel Club Premier: da 870 sterline)

Accesso al dietro le quinte, con la possibilità di salutare la squadra del Manchester City al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù contemporaneo con prodotti di stagione, bevande e posti imbottiti in tribuna executive. Completano l’esperienza interviste dal vivo nella suite, intrattenimento con DJ e un quiz a premi nella suite.

Backstage (da 1.140 sterline)

Un’esperienza ancora più completa rispetto al «Tunnel Club». Accedi al dietro le quinte e segui in prima persona tutti i preparativi nel giorno della partita, tra cui un incontro privato con un membro dello staff operativo della prima squadra di Pep e una visita dello stadio dietro le quinte con una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per ragioni di sponsorizzazione, è la casa del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, in quanto sede principale dei Giochi del Commonwealth del 2002.

Ha attualmente una capienza di 53.600 posti, che lo rende il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad ha fatto da teatro alla finale di Coppa UEFA del 2008, a partite della nazionale inglese di calcio, a incontri di rugby a 13 e di rugby a 15 della nazionale inglese, a incontri di boxe e a concerti.