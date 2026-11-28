Per la terza stagione consecutiva, il Lione (Olympique Lyonnais) punta a conquistare trofei sia in patria sia in Europa. Puoi assicurarti un posto per vederlo giocare acquistando i biglietti delle partite.

Paulo Fonseca, ingaggiato dalla proprietà del Lione come allenatore nel gennaio 2025, cercherà di dare seguito a oltre 18 mesi promettenti alla guida della squadra. La scorsa stagione il Lione ha chiuso al quarto posto in Ligue 1, il suo miglior piazzamento in campionato dal 2020/21, quando arrivò ancora quarto.

Il Lione ha iniziato rapidamente la stagione in corso, con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite di Ligue 1. Ha impressionato soprattutto in casa, vincendo quattro delle prime cinque gare al Groupama Stadium e segnando almeno due gol in ciascuna di quelle vittorie.

Vuoi vedere in azione Zachary Athekame, Ernest Nuamah e Corentin Tolisso in questa stagione? GOAL ti dà tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Lione: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Lione

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio Dom 29 novembre (20:45) Ligue 1: Lione-Monaco Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 6 dicembre (20:45) Ligue 1: Troyes-Lione Biglietti Stade de l'Aube (Troyes) Gio 10 dicembre (21:00) Europa League: Lione-Union Saint-Gilloise Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 13 dicembre (20:45) Ligue 1: Lione-Marsiglia Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 3 gennaio (15:00) Ligue 1: Le Mans-Lione Biglietti Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dom 17 gennaio (20:45) Ligue 1: Lione-Lorient Biglietti Groupama Stadium (Lione) Gio 21 gennaio (18:45) Europa League: Jagiellonia Białystok-Lione Biglietti Stadion Miejski (Białystok) Dom 24 gennaio (20:45) Ligue 1: Strasburgo-Lione Biglietti Stade de la Meinau (Strasburgo) Gio 28 gennaio (21:00) Europa League: Lione-Bayer Leverkusen Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 31 gennaio (20:45) Ligue 1: Lione-Lilla Biglietti Groupama Stadium (Lione)

Come acquistare i biglietti del Lione

I biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) si possono acquistare direttamente sulla piattaforma di biglietteria online del club (billetterie.ol.fr).

Per le partite ordinarie, la vendita al pubblico inizia generalmente da qualche settimana a due mesi prima del calcio d’inizio, dopo una fase di prelazione riservata agli abbonati e ai soci del club.

Prima fase di prelazione : abbonati (Abonnés) che desiderano acquistare posti aggiuntivi.

: abbonati (Abonnés) che desiderano acquistare posti aggiuntivi. Seconda fase di prelazione : iscritti al programma fedeltà MyOL.

: iscritti al programma fedeltà MyOL. Vendita libera: aperta a chiunque abbia un account gratuito, se restano posti disponibili.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti delle partite del Lione sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile anche per l’acquisto di biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Lione?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) partono generalmente da 15-25 € per gli incontri ordinari di campionato e superano i 180 € nei settori più esclusivi o per le sfide di cartello, come quelle contro PSG o Marsiglia.

I biglietti sono suddivisi in categorie in base alla vicinanza al campo e alla qualità della visuale:

Settori tifosi e angoli (15-25 €) : la fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte (nei Virages) o nei settori d’angolo (per esempio, il settore 107).

: la fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte (nei Virages) o nei settori d’angolo (per esempio, il settore 107). Settori laterali di fascia intermedia (26-65 €) : posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo nei livelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest).

: posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo nei livelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest). Posti premium a ingresso ordinario (76-120 € e oltre) : settori laterali di prima scelta nei livelli inferiori, vicini alla linea di metà campo e alle panchine.

: settori laterali di prima scelta nei livelli inferiori, vicini alla linea di metà campo e alle panchine. VIP e hospitality (150-300 € e oltre): pacchetti esclusivi che comprendono l’accesso alle lounge, come il Salon des Lumières, sedute imbottite e un servizio di ristorazione gourmet.

Per informazioni aggiuntive, consulta il portale ufficiale della biglietteria del club oppure verifica la disponibilità aggiornata sui siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sul Groupama Stadium

Il Groupama Stadium, noto anche come Parc Olympique Lyonnais, è uno stadio all’avanguardia da 59.186 posti situato a Décines-Charpieu, nella periferia di Lione, in Francia.

Inaugurato nel 2016 come terzo stadio più grande di Francia, ospita le partite casalinghe del Lione (Olympique Lyonnais), club di Ligue 1, ed è rinomato in tutto il mondo per il suo design futuristico, la versatilità per diversi sport e l’acustica di altissimo livello per i concerti.

Per 65 anni il Lione ha giocato nello storico Stade de Gerland. Per rispondere alle crescenti ambizioni europee del club, però, nel 2008 il suo storico presidente Jean-Michel Aulas propose il progetto di un nuovo stadio finanziato interamente con fondi privati.

Lo stadio fu inaugurato ufficialmente nel gennaio 2016 con una netta vittoria per 4-1 del Lione sul Troyes. Alexandre Lacazette segnò il primo gol nella storia dell’impianto.

I momenti memorabili del Groupama Stadium

Finale di Europa League 2018 : il calcio europeo fu protagonista con la netta vittoria per 3-0 dell’Atlético Madrid sull’Olympique Marsiglia, grazie a una splendida doppietta di Antoine Griezmann.

: il calcio europeo fu protagonista con la netta vittoria per 3-0 dell’Atlético Madrid sull’Olympique Marsiglia, grazie a una splendida doppietta di Antoine Griezmann. Finale dei Mondiali femminili 2019 : lo stadio divenne il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, che riempirono l’impianto, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo i Paesi Bassi per 2-0.

: lo stadio divenne il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, che riempirono l’impianto, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo i Paesi Bassi per 2-0. Olimpiadi estive di Parigi 2024: lo stadio ospitò diverse partite del torneo di calcio, aggiungendo un capitolo olimpico alla propria storia.

Le star della musica: lo stadio ha ospitato concerti memorabili, tra cui una tappa dell’Eras Tour di Taylor Swift nel 2024, che richiamò oltre 59.000 fan, oltre alle esibizioni di Coldplay, The Rolling Stones e Linkin Park.

Record e statistiche del Lione

Il Lione (Olympique Lyonnais), affettuosamente soprannominato Les Gones («i ragazzi»), è uno dei club più prestigiosi nella storia del calcio francese.

Fondato nel 1950, il club passò dall’essere specializzato nelle coppe nazionali a metà del XX secolo a diventare una potenza europea che dominò completamente il calcio francese negli anni 2000.

Trofei e principali successi del club

Ligue 1 : 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coppa di Francia : 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coppa di Lega francese: 1 titolo (2000-01)

I record individuali dei giocatori

Più presenze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Più gol: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Il record dei sette titoli consecutivi

Il Lione detiene il record assoluto francese di titoli consecutivi in Ligue 1 (7), conquistati tra il 2002 e il 2008. All’epoca era un primato assoluto nei cinque maggiori campionati europei.

La provocazione nel derby del 2006 con i volti dipinti

Prima dell’acceso derby del Rodano-Alpi contro il Saint-Étienne nell’aprile 2006, i giocatori del Lione entrarono in campo con volti e capelli dipinti nei colori rosso, bianco e blu del club. Alle provocazioni seguirono i fatti: travolsero i rivali per 4-0 e conquistarono quella sera il loro quinto titolo consecutivo in campionato.

La fucina di talenti del vivaio

Con un soprannome come Les Gones («i ragazzi» nel dialetto locale), non sorprende che il vivaio del Lione sia una delle fucine di talenti più celebri d’Europa. Ha formato campioni di livello mondiale come Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti e Corentin Tolisso.