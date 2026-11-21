Per la terza stagione consecutiva, il Lione (Olympique Lyonnais) punta al successo sia in Francia che in Europa. Puoi acquistare già oggi i biglietti per vederlo in azione.

Paulo Fonseca, ingaggiato dalla proprietà del Lione come allenatore nel gennaio 2025, cercherà di dare continuità ai promettenti oltre 18 mesi trascorsi alla guida della squadra. La scorsa stagione il Lione ha chiuso al 4° posto in Ligue 1, il suo miglior piazzamento dal 2020/21, quando arrivò ugualmente 4°.

Il Lione è partito forte nella stagione in corso, con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite di Ligue 1. È stato particolarmente convincente in casa: ha vinto quattro delle prime cinque gare al Groupama Stadium, segnando almeno due goal in ciascuna di quelle vittorie.

Vuoi vedere in azione Zachary Athekame, Ernest Nuamah e Corentin Tolisso in questa stagione? GOAL ti fornisce tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Lione: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Lione

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio Sab 21 nov (20:45) Ligue 1: Lille-Lione Biglietti Stade Pierre Mauroy (Lilla) Gio 26 nov (21:00) Europa League: Lione-Lillestrøm Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 29 nov (20:45) Ligue 1: Lione-Monaco Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 6 dic (20:45) Ligue 1: Troyes-Lione Biglietti Stade de l'Aube (Troyes) Gio 10 dic (21:00) Europa League: Lione-Union Saint-Gilloise Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 13 dic (20:45) Ligue 1: Lione-Marsiglia Biglietti Groupama Stadium (Lione) Dom 3 gen (15:00) Ligue 1: Le Mans-Lione Biglietti Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dom 17 gen (20:45) Ligue 1: Lione-Lorient Biglietti Groupama Stadium (Lione)

Come acquistare i biglietti del Lione

I biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) si possono acquistare direttamente sulla piattaforma di biglietteria online ufficiale dell’OL (billetterie.ol.fr).

Per le partite ordinarie, la vendita al pubblico inizia generalmente da qualche settimana a due mesi prima del calcio d’inizio, dopo un periodo di prelazione riservato agli abbonati e ai membri del club.

Prima fase di prelazione : Abbonati (Abonnés) che desiderano acquistare altri posti.

: Abbonati (Abonnés) che desiderano acquistare altri posti. Seconda fase di prelazione : Iscritti al programma fedeltà MyOL.

: Iscritti al programma fedeltà MyOL. Vendita libera: Aperta a tutti coloro che hanno un account gratuito, se rimangono posti disponibili.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Lione sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile anche per acquistare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Lione?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) partono generalmente da 15-25 € per le normali gare di campionato e superano i 180 € per i settori premium o le partite di cartello, come quelle contro PSG o Marsiglia.

I biglietti sono suddivisi in categorie in base alla vicinanza al campo e alla qualità della visuale:

Settori tifosi e angoli (15-25 €) : La fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte, nei Virages, o nei settori d’angolo (per esempio, il settore 107).

: La fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte, nei Virages, o nei settori d’angolo (per esempio, il settore 107). Fascia intermedia e tribune laterali (26-65 €) : Posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, situati negli anelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest).

: Posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, situati negli anelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest). Settori premium ad accesso ordinario (76-120 € e oltre) : Settori laterali privilegiati negli anelli inferiori, più vicini alla linea di metà campo e alle panchine.

: Settori laterali privilegiati negli anelli inferiori, più vicini alla linea di metà campo e alle panchine. VIP e hospitality (150-300 € e oltre): Pacchetti esclusivi che comprendono l’accesso alle lounge, come il Salon des Lumières, sedute imbottite e ristorazione gourmet.

Per maggiori informazioni, tieni d’occhio il portale ufficiale di biglietteria del club oppure consulta siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sul Groupama Stadium

Il Groupama Stadium, noto anche come Parc Olympique Lyonnais, è un impianto all’avanguardia da 59.186 posti situato a Décines-Charpieu, nella periferia di Lione, in Francia.

Inaugurato nel 2016 come terzo stadio più grande della Francia, ospita le partite casalinghe del Lione (Olympique Lyonnais), club di Ligue 1, ed è rinomato a livello mondiale per il design futuristico, la versatilità per diversi sport e l’acustica di livello mondiale per i concerti.

Per 65 anni il Lione ha giocato nello storico Stade de Gerland. Per assecondare le crescenti ambizioni europee del club, però, nel 2008 Jean-Michel Aulas, figura emblematica e presidente dell’OL, propose il progetto di un nuovo stadio finanziato interamente con fondi privati.

Lo stadio fu inaugurato ufficialmente nel gennaio 2016 con un netto 4-1 del Lione sul Troyes. Alexandre Lacazette segnò il primo goal nella storia dell’impianto.

Momenti memorabili al Groupama Stadium

Finale di Europa League UEFA 2018 : Il calcio europeo fu protagonista con il netto 3-0 dell’Atlético Madrid sull’Olympique de Marseille, grazie a una splendida doppietta di Antoine Griezmann.

: Il calcio europeo fu protagonista con il netto 3-0 dell’Atlético Madrid sull’Olympique de Marseille, grazie a una splendida doppietta di Antoine Griezmann. Finale del Mondiale femminile FIFA 2019 : Lo stadio diventò il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, in uno stadio esaurito, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo 2-0 i Paesi Bassi.

: Lo stadio diventò il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, in uno stadio esaurito, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo 2-0 i Paesi Bassi. Giochi olimpici estivi di Parigi 2024: L’impianto ospitò diverse partite del torneo di calcio, aggiungendo un capitolo olimpico alla sua storia.

Grandi star della musica: Lo stadio ha ospitato concerti di artisti leggendari, tra cui Taylor Swift con il suo Eras Tour nel 2024, che ha richiamato oltre 59.000 fan, i Coldplay, i Rolling Stones e i Linkin Park.

Record e statistiche del Lione

Il Lione (Olympique Lyonnais), affettuosamente chiamato Les Gones («i ragazzi»), è uno dei club più prestigiosi nella storia del calcio francese.

Fondato nel 1950, il club è passato dall’essere specialista delle coppe nazionali a metà del XX secolo a una potenza europea che ha dominato il calcio francese negli anni 2000.

Trofei e principali successi del club

Ligue 1 : 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coppa di Francia : 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coppa di Lega francese: 1 titolo (2000-01)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Più goal: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Il record di sette titoli consecutivi

Il Lione detiene il record assoluto francese di titoli consecutivi in Ligue 1 (7), conquistati tra il 2002 e il 2008. All’epoca era un primato assoluto nei cinque maggiori campionati europei.

La provocazione del derby del 2006

Prima dell’acceso derby del Rodano-Alpi contro il Saint-Étienne nell’aprile 2006, i giocatori del Lione scesero in campo con volti e capelli dipinti nei colori rosso, bianco e blu del club. Diedero seguito alla provocazione travolgendo i rivali per 4-0 e conquistando quella sera il quinto titolo consecutivo in campionato.

Il vivaio, una miniera d’oro

Considerato il soprannome Les Gones («i ragazzi» nel dialetto locale), non sorprende che il vivaio del Lione sia una delle fucine di talenti più famose d’Europa. Ha formato fuoriclasse come Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti e Corentin Tolisso.