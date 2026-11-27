L’Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League, al primo tentativo. Stavolta, sotto la guida di Gary O'Neil, spera di restarci più a lungo. Puoi assicurarti un posto a Portman Road e negli altri stadi acquistando oggi i biglietti per le partite.

I tifosi dell’Ipswich Town sono ancora entusiasti del secondo posto in Championship e della promozione diretta ottenuti nella scorsa stagione, e il loro entusiasmo è proseguito anche nella nuova annata.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite dell’Ipswich Town: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite dell’Ipswich Town

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sab 28 nov (17:30) Ipswich Town-Aston Villa Biglietti Portman Road (casa) Mar 1 dic (20:00) Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (trasferta) Sab 5 dic (20:00) Leeds United-Ipswich Town Biglietti Elland Road (trasferta) Sab 12 dic (15:00) Ipswich Town-Newcastle United Biglietti Portman Road (casa) Dom 20 dic (14:00) Brighton & Hove Albion-Ipswich Town Biglietti American Express Stadium (trasferta) Sab 26 dic (15:00) Ipswich Town-Brentford Biglietti Portman Road (casa) Mer 30 dic (20:15) Ipswich Town-Chelsea Biglietti Portman Road (casa) Sab 2 gen (15:00) Arsenal-Ipswich Town Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Mer 6 gen (19:30) Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (casa) Dom 17 gen (14:00) Bournemouth-Ipswich Town Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Sab 23 gen (15:00) Ipswich Town-Hull City Biglietti Portman Road (casa) Sab 30 gen (15:00) Aston Villa-Ipswich Town Biglietti Villa Park (trasferta)

Come acquistare i biglietti dell’Ipswich Town

Il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti ufficiali dell’Ipswich Town è il portale di biglietteria online del club. È necessario creare un account digitale del club e accedervi tramite un sistema di accesso unico.

I biglietti si possono acquistare anche di persona al Planet Blue Superstore del club, a Portman Road. Va però ricordato che l’acquisto di persona è generalmente possibile solo nei giorni in cui non si gioca e nelle rare occasioni in cui restano biglietti disponibili.

Fasi e calendario della vendita dei biglietti

Fase di vendita Tempi e condizioni Sorteggio dei biglietti Si apre circa 4 settimane prima della partita. È riservato ai soci Super Blues che non sono abbonati. I soci possono presentare domanda individualmente o in gruppo. Vendita prioritaria ai soci Chi viene selezionato nel sorteggio ottiene accesso per primo. Ai soci non selezionati e agli altri soci Super Blues viene poi riservata una finestra per acquistare i biglietti rimasti, con un limite di 1 biglietto per socio. Rivendita dei posti degli abbonati Resta attiva fino al giorno della partita, con disponibilità variabile. Se un abbonato non può assistere a un incontro, mette a disposizione il proprio posto tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club, rendendolo immediatamente acquistabile dagli altri soci aventi diritto. Vendita libera Si apre solo se rimangono biglietti dopo la chiusura di tutte le fasi riservate ai soci, di solito 2 settimane prima della partita. Gli incontri di Premier League di maggior richiamo raramente arrivano a questa fase.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell’Ipswich Town sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell’Ipswich Town?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite dell’Ipswich Town a Portman Road dipendono dalla categoria dell’incontro, dalla fascia d’età prevista per le riduzioni e dal settore scelto.

Per la stagione 2026/27, il club ha mantenuto invariati i prezzi dei biglietti per le singole partite, conservando la stessa struttura tariffaria di base della stagione precedente.

Le partite sono suddivise in due categorie principali in base alla domanda e al profilo dell’avversario:

Categoria A : partite di grande richiamo contro club delle prime sei posizioni o rivali importanti, per esempio il derby dell’East Anglia e gli incontri con le grandi sei squadre di Londra e Manchester.

: partite di grande richiamo contro club delle prime sei posizioni o rivali importanti, per esempio il derby dell’East Anglia e gli incontri con le grandi sei squadre di Londra e Manchester. Categoria B: partite ordinarie contro squadre abitualmente di metà classifica o di livello inferiore.

In generale, un biglietto ordinario per adulti acquistato direttamente dal club costa di norma da 27 £ a oltre 38 £, a seconda che la partita sia di categoria A o B e che il posto si trovi nell’anello superiore o inferiore.

Controlla il portale ufficiale della biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere su Portman Road

Portman Road è lo storico stadio dell’Ipswich Town F.C. ed è l’impianto calcistico con la maggiore capienza dell’East Anglia, con 30.311 posti. È uno degli stadi tradizionali più amati d’Inghilterra e ospita ininterrottamente l’Ipswich Town dal 1884.

Dal 1855, l’area di Portman Road era utilizzata dall’East Suffolk Cricket Club. Quando l’Ipswich Town vi arrivò nel 1884, giocava su un campo che si sovrapponeva a quello da cricket, liberandolo ogni estate affinché si potesse tornare a giocare a cricket.

In seguito al rapporto Taylor, nel 1992 Portman Road divenne il primo stadio della Premier League ad avere tribune con soli posti a sedere su tutti e quattro i lati. Importanti ampliamenti all’inizio del nuovo millennio portarono alla ricostruzione delle due tribune dietro le porte e fecero salire la capienza oltre i 30.000 posti.

Momenti indimenticabili a Portman Road

Il record di spettatori: Ipswich Town-Leeds United 0-0 (1975) : una partita del quinto turno di FA Cup richiamò 38.010 spettatori, un record assoluto. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere a quella sfida leggendaria.

: una partita del quinto turno di FA Cup richiamò 38.010 spettatori, un record assoluto. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere a quella sfida leggendaria. Una lezione di tattica: Ipswich Town-Barcellona 3-0 (1977) : uno stadio gremito vide la squadra di Bobby Robson dominare il Barcellona, che schierava campioni del calibro di Johan Cruyff e Johan Neeskens, grazie ai gol di Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot.

: uno stadio gremito vide la squadra di Bobby Robson dominare il Barcellona, che schierava campioni del calibro di Johan Cruyff e Johan Neeskens, grazie ai gol di Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot. Il ritorno dopo 22 anni: Ipswich Town-Huddersfield Town 2-0 (2024): i gol di Wes Burns e Omari Hutchinson scatenarono una grande invasione di campo e un’esplosione di gioia quando la squadra di Kieran McKenna conquistò la seconda promozione consecutiva, tornando in Premier League dopo 22 anni di assenza.

Il record europeo senza sconfitte: Portman Road è noto come un campo proibitivo per le squadre straniere. L’Ipswich Town vanta uno straordinario record di imbattibilità casalinga nelle competizioni europee: 31 partite disputate nel proprio stadio senza una sola sconfitta, battendo grandi squadre come Milan, Inter e Real Madrid.

Grandi nomi della musica: lontano dal calcio, Portman Road ha ospitato anche grandi concerti di Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. Nell’estate del 2025, Ed Sheeran, star mondiale, tifoso dell’Ipswich Town da sempre e azionista di minoranza del club, si è esibito allo stadio per una storica serie di tre serate.

Record e statistiche dell’Ipswich Town

L’Ipswich Town Football Club occupa un posto leggendario nella storia del calcio inglese, grazie ai suoi tre trofei principali e a un record casalingo europeo senza eguali.

Pur provenendo da una regione relativamente poco celebrata nel panorama calcistico, il club del Suffolk conquistò l’Inghilterra e l’Europa nei suoi periodi d’oro della metà del XX secolo.

Trofei e principali successi del club

Campione della First Division : una volta (1961-62)

: una volta (1961-62) Vincitore della FA Cup : una volta (1977-78)

: una volta (1977-78) Vincitore della Coppa UEFA: una volta (1980-81)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Più gol: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Da Ipswich alla panchina dell’Inghilterra

L’Ipswich è celebre per aver formato allenatori di livello mondiale. Sia Sir Alf Ramsey, che vinse il campionato del 1962 con l’Ipswich, sia Sir Bobby Robson, vincitore della FA Cup e della Coppa UEFA, passarono direttamente dalla panchina di Portman Road a quella della nazionale inglese, guidandola nei suoi periodi migliori ai Mondiali.

Il celebre soprannome «Tractor Boys»

In origine la squadra era chiamata «The Blues», ma durante la sua stagione 2000-01 in Premier League i tifosi avversari le attribuirono per scherzo il soprannome «Tractor Boys», per via delle radici agricole del Suffolk. Il club e i tifosi lo adottarono con orgoglio.