La stagione 2025/26 è stata memorabile per i tifosi del Friburgo. Oltre ad aver chiuso la Bundesliga al 7° posto, il club ha raggiunto le semifinali della DFB-Pokal e la finale di Europa League.

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L'ex giocatore del Friburgo Julian Schuster si è adattato subito al ruolo di allenatore. Da quando ha assunto la guida della squadra all'Europa-Park-Stadion nel luglio 2024, il club del Baden-Württemberg ha impressionato sia in Germania sia in Europa. Ha mantenuto lo slancio anche in questa stagione, con Igor Matanović e Yuito Suzuki che continuano a segnare a raffica.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per le partite del Friburgo in questa stagione: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Friburgo

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio Giovedì 26 novembre (21:00) UECL: Friburgo-Twente Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Domenica 29 novembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-RB Lipsia Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Mercoledì 2 dicembre (18:00) DFB-Pokal: Kaiserslautern-Friburgo Biglietti Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sabato 5 dicembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-Hoffenheim Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Giovedì 10 dicembre (18:45) UECL: Friburgo-Panathinaikos Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Domenica 13 dicembre (15:30) Bundesliga: Mainz 05-Friburgo Biglietti Mewa Arena (Magonza) Giovedì 17 dicembre (22:00) UECL: Friburgo-Panathinaikos Biglietti Stadio Darius e Girėnas (Kaunas) Domenica 20 dicembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-Stoccarda Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sabato 9 gennaio (15:30) Bundesliga: Colonia-Friburgo Biglietti RheinEnergieSTADION (Colonia) Mercoledì 13 gennaio (20:30) Bundesliga: Friburgo-Amburgo Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sabato 16 gennaio (15:30) Bundesliga: Borussia Dortmund-Friburgo Biglietti Signal Iduna Park (Dortmund) Venerdì 22 gennaio (20:30) Bundesliga: Werder Brema-Friburgo Biglietti Weserstadion (Brema)

Come acquistare i biglietti del Friburgo

I biglietti ufficiali del Friburgo vengono venduti in prevendita ai soci prima dell'eventuale vendita libera. Nel negozio online del club puoi consultare il calendario delle prevendite, acquistare i biglietti e iscriverti per ricevere gli avvisi riservati ai soci e quelli della newsletter.

I soci del club e quelli del Förderverein Freiburger Fußballschule dai 6 anni in su hanno accesso esclusivo alla prima fase di vendita, che inizia almeno una settimana prima delle partite casalinghe. La vendita libera si apre dopo la chiusura della prevendita riservata ai soci, e solo se restano biglietti disponibili.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Friburgo sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Friburgo?

I biglietti ufficiali per le singole partite (Tageskarten) all'Europa-Park-Stadion, che ha una capienza di 34.700 spettatori, costano generalmente tra 17 e 20 € per i posti in piedi e tra 29 e oltre 60 € per i normali posti a sedere, a seconda dell'avversario e del settore.

A differenza di molti club di Bundesliga, il Friburgo non pubblica sul proprio sito un listino prezzi pubblico e fisso. I prezzi esatti variano in base all'attrattiva della partita, per esempio tra Bundesliga e Conference League o a seconda del livello dell'avversario, e sono visibili solo dopo aver effettuato l'accesso al negozio ufficiale dei biglietti del Friburgo durante una fase di vendita attiva.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Europa-Park-Stadion

Inaugurato nel 2021, l'Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia è lo stadio di casa del Friburgo, club di Bundesliga, e può ospitare 34.700 spettatori. Costruito per sostituire il vecchio Dreisamstadion, combina tribune ripide e raccolte con soluzioni pionieristiche per le energie rinnovabili.

Per decenni il Friburgo ha giocato al Dreisamstadion, costruito nel 1953. All'inizio degli anni 2010, il campo era leggermente troppo corto rispetto alle dimensioni standard previste dalla UEFA e richiedeva permessi speciali dalla Lega calcio tedesca (DFL). Ristrutturare l'area ristretta lungo il fiume si rivelò inoltre economicamente impraticabile.

I momenti memorabili dell'Europa-Park-Stadion

La prima partita di Bundesliga (ottobre 2021) : il Friburgo ospitò l'RB Lipsia nella prima gara ufficiale disputata nello stadio, ottenendo un combattuto pareggio per 1-1 durante lo storico avvio senza sconfitte per 10 partite della stagione 2021/22.

: il Friburgo ospitò l'RB Lipsia nella prima gara ufficiale disputata nello stadio, ottenendo un combattuto pareggio per 1-1 durante lo storico avvio senza sconfitte per 10 partite della stagione 2021/22. Le serate europee contro Juventus e West Ham (2023 e 2024) : lo stadio diventò un fortino durante i lunghi percorsi del Friburgo in Europa League. Tra i momenti più significativi figurano la celebre sfida degli ottavi contro la Juventus nel marzo 2023, dopo la quale gli ultras del Friburgo rimasero a lungo a cantare e sventolare sciarpe nonostante la sconfitta per 2-0, e la combattuta vittoria per 1-0 nell'andata degli ottavi contro il West Ham nella stagione 2023/24.

: lo stadio diventò un fortino durante i lunghi percorsi del Friburgo in Europa League. Tra i momenti più significativi figurano la celebre sfida degli ottavi contro la Juventus nel marzo 2023, dopo la quale gli ultras del Friburgo rimasero a lungo a cantare e sventolare sciarpe nonostante la sconfitta per 2-0, e la combattuta vittoria per 1-0 nell'andata degli ottavi contro il West Ham nella stagione 2023/24. La travolgente vittoria della Germania sulla Bosnia ed Erzegovina (novembre 2024): alla prima apparizione della nazionale maggiore maschile nello stadio, la squadra di Julian Nagelsmann diede una dimostrazione di forza in Nations League, imponendosi per 7-0 con doppiette di Florian Wirtz e Tim Kleindienst.

Record e statistiche del Friburgo

Il Friburgo (Sport-Club Freiburg e.V), conosciuto in tutta la Germania come Breisgau-Brasilianer, è un club di Bundesliga della città di Friburgo in Brisgovia, nella Foresta Nera. È noto per l'eccezionale continuità in panchina, un settore giovanile d'eccellenza e la capacità di ottenere regolarmente risultati superiori alle proprie risorse economiche.

Fondato nel 1904 attraverso due club predecessori che si fusero nel 1912, il Friburgo trascorse decenni nei campionati dilettantistici e regionali, spesso all'ombra dei rivali cittadini del Freiburger FC.

Dal 1991 al 2007 il club fu allenato da Volker Finke. Il suo stile di gioco fluido e offensivo valse alla squadra il soprannome di Breisgau-Brasilianer. Il Friburgo conquistò la prima promozione in Bundesliga nel 1993 e uno sorprendente terzo posto nel 1994/95.

Trofei e principali risultati del club

DFB-Pokal (Coppa di Germania) : finalista (2021/22)

: finalista (2021/22) Europa League: finalista (2025/26)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Più goal: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Un fortino costruito con la pazienza

Tra il 1991 e il 2026, il Friburgo ha avuto molti meno allenatori stabili rispetto alla maggior parte delle rivali di Bundesliga. Lo dimostrano i 16 anni di Finke e gli oltre 12 di Streich: il club non si è fatto prendere dal panico neppure dopo le retrocessioni.

Le radici di Joachim Löw nel club

Joachim Löw, l'allenatore con cui la Germania vinse i Mondiali del 2014, giocò nel Friburgo in tre periodi distinti negli anni '70 e '80. Con 83 goal, resta tra i migliori marcatori di sempre del club.

La scuola calcio del Friburgo

Inaugurato nel 2000 al Möslestadion, il rinomato settore giovanile del Friburgo detiene il record di titoli nella DFB-Pokal Under 19 (sei) e ha formato giocatori della nazionale tedesca come Matthias Ginter, Oliver Baumann, Nico Schlotterbeck e il capitano del club Christian Günter.