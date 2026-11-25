Il Bayern Monaco ha dominato in patria, chiudendo in testa alla Bundesliga in 13 delle ultime 14 stagioni, ma ora punta a un’altra cavalcata vincente in Europa. Prenota oggi i biglietti per vedere Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich e compagni in Champions League questa stagione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni della Champions League, ma non disputa una finale dal 2020, quando conquistò il suo sesto titolo continentale.

La squadra di Vincent Kompany cercherà di fare passi avanti in Europa questa stagione e ha segnato a raffica nelle prime gare della competizione. Il Bayern ha esordito con un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt a Monaco, ha rimontato uno svantaggio di 2-0 pareggiando 3-3 con il Viking in Norvegia, ha pareggiato 2-2 con l’Arsenal, campione della Premier League, e poi ha battuto l’Atletico Madrid 2-0 in Spagna.

Con le prossime sfide della fase campionato contro il Manchester United e il Real Betis, tra le altre, si prospettano mesi ricchi di appuntamenti. GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assistere alle partite del Bayern Monaco in Champions League.

Il calendario del Bayern Monaco in Champions League 2026/27

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 25 novembre (21:00) Lille-Bayern Monaco Biglietti Stade Pierre-Mauroy (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Bayern Monaco-Slavia Praga Biglietti Allianz Arena (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Manchester United-Bayern Monaco Biglietti Old Trafford (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) Bayern Monaco-Real Betis Biglietti Allianz Arena (casa)

Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco per la Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Bayern Monaco in Champions League si possono acquistare esclusivamente tramite i canali ufficiali del club. La domanda per le gare all’Allianz Arena è eccezionalmente alta e le richieste superano regolarmente i posti disponibili: per questo il club utilizza un sistema di sorteggio selettivo.

I canali ufficiali sono:

Il portale per le richieste di biglietti : si trova nel Ticketshop ufficiale dell’FC Bayern ed è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti.

: si trova nel Ticketshop ufficiale dell’FC Bayern ed è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti. La piattaforma di rivendita dell’FC Bayern (Zweitmarkt) : è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al valore nominale. Quando vengono annullate richieste presentate per il sorteggio o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere legalmente qui i propri posti.

: è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al valore nominale. Quando vengono annullate richieste presentate per il sorteggio o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere legalmente qui i propri posti. I partner di viaggio ufficiali : chi arriva dall’estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali comprensivi di partita tramite operatori autorizzati come Champions Travel o Travel Connection.

: chi arriva dall’estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali comprensivi di partita tramite operatori autorizzati come Champions Travel o Travel Connection. L’hospitality ufficiale: i pacchetti VIP giornalieri possono essere richiesti direttamente tramite il portale Hospitality dell’Allianz Arena.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Bayern Monaco, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche siti di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco in Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League all’Allianz Arena variano in base al profilo dell’avversaria.

Il club distingue le partite della fase campionato europea tra incontri standard (per esempio contro Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e incontri di cartello (per esempio contro l’Arsenal FC).

Categoria Prezzo 1 - Posti laterali premium 100-130 € 2 - Angoli / settori laterali alti 80-110 € 3 - Angoli alti 60-90 € 4 - Dietro le porte, posti a sedere 50-60 € 5 - Settori dei tifosi / posti in piedi 19 €

Consulta il sito ufficiale del Bayern Monaco per ulteriori informazioni e i siti di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Bayern Monaco in Champions League

Il Bayern continua a segnare in Europa: nel corso del 2026 ha mantenuto una media di oltre tre goal a partita in Champions League. Ha infatti trovato la rete in 25 gare consecutive nella competizione, una serie iniziata dopo la sconfitta per 3-0 contro il Feyenoord a Rotterdam nel gennaio 2025.