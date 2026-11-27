Dopo la sensazionale vittoria del titolo di EFL Championship nella scorsa stagione sotto la guida di Frank Lampard, il Coventry City è tornato in Premier League dopo 25 anni di assenza. Non perdere l'occasione di vederlo giocare: prenota oggi i biglietti per le prossime partite.

Il Coventry City sa che nel corso della stagione lo attende una lotta durissima, ma i primi segnali indicano che ha la combattività necessaria per restare a galla.

Dopo un complicato avvio senza vittorie, che ha compreso difficili trasferte contro Arsenal e Manchester City, il Coventry ha ottenuto quattro successi contro Nottingham Forest, Newcastle, Sunderland e Crystal Palace. Risultati che hanno risollevato il morale di giocatori e tifosi e sui quali la squadra cercherà di costruire.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Coventry City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Coventry City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sabato 28 novembre (ore 15:00) Premier League: Leeds United-Coventry City Biglietti Elland Road (trasferta) Mercoledì 2 dicembre (ore 20:00) Premier League: Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sabato 5 dicembre (ore 15:00) Premier League: Manchester United-Coventry City Biglietti Old Trafford (trasferta) Sabato 12 dicembre (ore 15:00) Premier League: Coventry City-Aston Villa Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sabato 19 dicembre (ore 15:00) Premier League: Bournemouth-Coventry City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Domenica 27 dicembre (ore 14:00) Premier League: Coventry City-Chelsea Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Mercoledì 30 dicembre (ore 19:30) Premier League: Coventry City-Brentford Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sabato 2 gennaio (ore 15:00) Premier League: Liverpool-Coventry City Biglietti Anfield (trasferta) Mercoledì 6 gennaio (ore 19:30) Premier League: Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (trasferta) Sabato 16 gennaio (ore 12:30) Premier League: Coventry City-Everton Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Domenica 24 gennaio (ore 14:00) Premier League: Sunderland-Coventry City Biglietti Stadium of Light (Sunderland) Domenica 31 gennaio (ore 14:00) Premier League: Coventry City-Leeds United Biglietti Coventry Building Society Arena (casa)

Come acquistare i biglietti del Coventry City

Per acquistare i biglietti ufficiali del Coventry City bisogna utilizzare i canali del club. Le vendite seguono diverse fasi di priorità: si parte dagli iscritti al programma di membership, per poi passare ai tifosi che hanno già effettuato acquisti.

I biglietti per le partite vengono messi in vendita prima per gli Sky Blue Members. Se ne restano, la fase successiva è riservata ai tifosi che hanno già acquistato biglietti. Le partite più richieste e i derby locali arrivano raramente a una vera vendita libera al pubblico, per evitare che i tifosi ospiti acquistino posti nei settori di casa.

Per le singole partite, le date di apertura delle vendite dipendono strettamente dal giorno dell'incontro. Di solito la vendita inizia circa 3-4 settimane prima della partita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Coventry City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Coventry City?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le singole partite e degli abbonamenti del Coventry City per la Premier League 2026/27 variano in base alla categoria dell'incontro, al settore e alla fascia d'età. I biglietti standard per gli adulti costano generalmente dalle 30 alle 55 sterline.

Il club suddivide le partite in categorie in base alla richiesta (categoria A, categoria B e categoria C) e prevede diversi settori alla Coventry Building Society Arena:

Settore / tipo di categoria Prezzo per adulti (circa) Settore standard 30-55 sterline Settore famiglie 30-55 sterline Settore premium 42-80+ sterline Settore premium con sedili imbottiti 47-60+ sterline

Pacchetti hospitality: i palchi executive, l'accesso alle lounge e la ristorazione VIP partono da circa 120-250+ sterline a persona.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, storicamente nota come Ricoh Arena, è uno stadio polifunzionale e centro espositivo da 32.609 posti situato a Coventry.

Inaugurata nell'agosto 2005, la struttura da 113 milioni di sterline riunisce sport, grandi esposizioni commerciali, un casinò e un hotel in un unico polo.

Il Coventry City Football Club lasciò lo storico Highfield Road per trasferirsi nell'arena nel 2005. La storia dell'impianto, tuttavia, è stata segnata da turbolente dispute sulla proprietà e sull'affitto.

A causa di questi problemi, il club fu costretto a giocare temporaneamente le partite casalinghe fuori città, al Sixfields di Northampton e al St Andrew's di Birmingham.

Nell'agosto 2025 è arrivata una svolta storica: il Coventry City ha completato l'acquisto dell'arena, diventando per la prima volta nella sua storia proprietario a pieno titolo dello stadio in cui gioca.

I momenti memorabili alla Coventry Building Society Arena

La partita inaugurale : nell'agosto 2005 l'arena ospitò il suo primo evento aperto al pubblico. Il Coventry City sconfisse il Queens Park Rangers per 3-0 davanti ai tifosi di casa in festa.

: nell'agosto 2005 l'arena ospitò il suo primo evento aperto al pubblico. Il Coventry City sconfisse il Queens Park Rangers per 3-0 davanti ai tifosi di casa in festa. La partita del record di spettatori : lo stadio registrò la sua affluenza più alta per un incontro di calcio quando 31.452 tifosi assistettero alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough, nel maggio 2025, vinta 2-0 dal Coventry.

: lo stadio registrò la sua affluenza più alta per un incontro di calcio quando 31.452 tifosi assistettero alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough, nel maggio 2025, vinta 2-0 dal Coventry. Le Olimpiadi di Londra 2012: l'impianto ospitò partite di calcio olimpiche e, per la durata del torneo, fu ribattezzato «City of Coventry Stadium» a causa delle rigide regole sulle sponsorizzazioni aziendali.

La prima tripletta: nel dicembre 2009 l'attaccante del Coventry City Freddy Eastwood segnò la prima tripletta nella storia dell'impianto durante una partita contro il Peterborough United.

Record e statistiche del Coventry City

Il Coventry City Football Club, soprannominato Sky Blues, occupa un posto unico nella storia del calcio inglese, segnato dalla sua capacità di resistere alle difficoltà. Fondato nel 1883 come Singers F.C. e ribattezzato nel 1898, il club è ricordato per i suoi 34 anni consecutivi nella massima serie.

I trofei e i principali successi del club

FA Cup : 1 titolo (1987)

: 1 titolo (1987) EFL Trophy: 1 titolo (2017)

I record individuali dei giocatori

Più presenze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Più gol: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La rivoluzione del Coventry City (1962-1967)

L'allenatore Jimmy Hill trasformò l'identità del club introducendo la divisa celeste, l'inno della squadra e programmi delle partite moderni. Nel 1967 portò il Coventry in First Division per la prima volta.

Il trionfo in FA Cup

Sotto la guida di John Sillett e George Curtis, il Coventry batté a Wembley una squadra del Tottenham Hotspur ricca di stelle per 3-2 dopo i tempi supplementari. Il celebre colpo di testa in tuffo di Keith Houchen resta una delle immagini più iconiche della storia della FA Cup.