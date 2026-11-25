Il Barcellona, gigante del calcio spagnolo ed europeo, vuole tornare ad alzare la Champions League. Non ci riesce dal 2015. Potrebbe essere questa la stagione giusta? I milioni di blaugrana in tutto il mondo lo sperano.

Non perdere l'occasione di vedere Lamine Yamal e compagni in azione: puoi prenotare già oggi i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League.

L'allenatore del Barça, Hansi Flick, punterà a risolvere il problema europeo che continua a tormentare il club catalano. Nonostante il suo dominio nella Liga, il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League una sola volta (2024/25) negli ultimi sette anni.

I tifosi non vedono l'ora di seguire il Barcellona in questa stagione. Nelle prime quattro partite della fase campionato, contro Feyenoord, Galatasaray, PSG e Aston Villa, sono stati segnati ben 20 goal. Con le prossime sfide contro Manchester City e Sporting, tra le altre, si prospettano mesi entusiasmanti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per trovare posto alle partite del Barcellona in Champions League: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Il calendario del Barcellona in Champions League 2026/27

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mer 25 novembre (21:45) Sabah-Barcellona Biglietti Stadio Olimpico di Baku (trasferta) Mar 8 dicembre (21:00) Barcellona-Manchester City Biglietti Camp Nou (casa) Mer 20 gennaio (20:00) Sporting CP-Barcellona Biglietti Estádio José Alvalade (trasferta) Mer 27 gennaio (20:00) Barcellona-Como Biglietti Camp Nou (casa)

Come acquistare i biglietti del Barcellona per la Champions League

Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Barcellona per la Champions League direttamente attraverso il portale di biglietteria del club, sul sito o sull'app Barça Tickets.

I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per gli iscritti Culé Premium e infine online per il pubblico generale.

Il club dispone inoltre di un programma ufficiale che consente agli abbonati impossibilitati a partecipare di rimettere a disposizione i propri posti. Questi biglietti compaiono di solito sul sito ufficiale tra le 48 e le 72 ore prima del calcio d'inizio.

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League vengono generalmente messi in vendita da una a quattro settimane prima dell'incontro, a seconda del livello dell'avversaria e della conferma del calendario.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Barcellona, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti del Barcellona per la Champions League?

I biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League acquistati direttamente dal club costano in genere da 60 a oltre 250 €. Il prezzo esatto, però, dipende molto dal livello dell'avversaria e, prevedibilmente, aumenta man mano che la squadra avanza nella competizione.

Prezzi dei biglietti per fase della competizione

Fase campionato / fase a gironi : da 60 a 150 € per le partite standard. Per le sfide di cartello, come quella in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono da 120 a oltre 250 €.

: da 60 a 150 € per le partite standard. Per le sfide di cartello, come quella in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono da 120 a oltre 250 €. Fase a eliminazione diretta : da 100 a 400 €, a seconda del livello dell'avversaria.

: da 100 a 400 €, a seconda del livello dell'avversaria. Quarti di finale e turni successivi: da 200 a oltre 800 € per i posti migliori lungo le linee laterali.

Consulta il sito ufficiale del Barcellona per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Barcellona in Champions League

Il Barcellona segna con regolarità in Champions League. I catalani hanno realizzato almeno due goal in ciascuna delle ultime cinque partite europee, per un totale di 16 reti.