Il Barcellona, gigante del calcio spagnolo ed europeo, vuole tornare ad alzare la Champions League. Non ci riesce dal 2015. Potrebbe essere questa la stagione giusta? I milioni di blaugrana in tutto il mondo lo sperano.
Non perdere l'occasione di vedere Lamine Yamal e compagni in azione: puoi prenotare già oggi i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League.
L'allenatore del Barça, Hansi Flick, punterà a risolvere il problema europeo che continua a tormentare il club catalano. Nonostante il suo dominio nella Liga, il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League una sola volta (2024/25) negli ultimi sette anni.
I tifosi non vedono l'ora di seguire il Barcellona in questa stagione. Nelle prime quattro partite della fase campionato, contro Feyenoord, Galatasaray, PSG e Aston Villa, sono stati segnati ben 20 goal. Con le prossime sfide contro Manchester City e Sporting, tra le altre, si prospettano mesi entusiasmanti.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per trovare posto alle partite del Barcellona in Champions League: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.
Il calendario del Barcellona in Champions League 2026/27
Data (ora locale)
Partita
Biglietti
Stadio
Mer 25 novembre (21:45)
Sabah-Barcellona
Stadio Olimpico di Baku (trasferta)
Mar 8 dicembre (21:00)
Barcellona-Manchester City
Camp Nou (casa)
Mer 20 gennaio (20:00)
Sporting CP-Barcellona
Estádio José Alvalade (trasferta)
Mer 27 gennaio (20:00)
Barcellona-Como
Camp Nou (casa)
Come acquistare i biglietti del Barcellona per la Champions League
Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Barcellona per la Champions League direttamente attraverso il portale di biglietteria del club, sul sito o sull'app Barça Tickets.
I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per gli iscritti Culé Premium e infine online per il pubblico generale.
Il club dispone inoltre di un programma ufficiale che consente agli abbonati impossibilitati a partecipare di rimettere a disposizione i propri posti. Questi biglietti compaiono di solito sul sito ufficiale tra le 48 e le 72 ore prima del calcio d'inizio.
I biglietti ufficiali per le partite di Champions League vengono generalmente messi in vendita da una a quattro settimane prima dell'incontro, a seconda del livello dell'avversaria e della conferma del calendario.
Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Barcellona, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.
Quanto costano i biglietti del Barcellona per la Champions League?
I biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League acquistati direttamente dal club costano in genere da 60 a oltre 250 €. Il prezzo esatto, però, dipende molto dal livello dell'avversaria e, prevedibilmente, aumenta man mano che la squadra avanza nella competizione.
Prezzi dei biglietti per fase della competizione
- Fase campionato / fase a gironi: da 60 a 150 € per le partite standard. Per le sfide di cartello, come quella in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono da 120 a oltre 250 €.
- Fase a eliminazione diretta: da 100 a 400 €, a seconda del livello dell'avversaria.
- Quarti di finale e turni successivi: da 200 a oltre 800 € per i posti migliori lungo le linee laterali.
Consulta il sito ufficiale del Barcellona per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.
Gli ultimi risultati del Barcellona in Champions League
Il Barcellona segna con regolarità in Champions League. I catalani hanno realizzato almeno due goal in ciascuna delle ultime cinque partite europee, per un totale di 16 reti.
Data
Fase e avversaria
Punteggio (risultato)
Stadio
3 novembre 2026
Fase campionato, Aston Villa
3-0 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
20 ottobre 2026
Fase campionato: PSG
2-4 (sconfitta)
Parco dei Principi (Parigi)
13 ottobre 2026
Fase campionato: Galatasaray
4-1 (vittoria)
Rams Park (Istanbul)
9 settembre 2026
Fase campionato: Feyenoord
5-1 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
14 aprile 2026
Quarti di finale (ritorno): Atletico Madrid
2-1 (vittoria)
Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
8 aprile 2026
Quarti di finale (andata): Atletico Madrid
0-2 (sconfitta)
Camp Nou (Barcellona)
18 marzo 2026
Ottavi di finale (ritorno): Newcastle
7-2 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
10 marzo 2026
Ottavi di finale (andata): Newcastle
1-1 (pareggio)
St James' Park (Newcastle)
28 gennaio 2026
Fase campionato: Copenaghen
4-1 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
21 gennaio 2026
Fase campionato: Slavia Praga
4-2 (vittoria)
Fortuna Arena (Praga)