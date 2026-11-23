Dopo la memorabile stagione scorsa, in cui l’Arsenal ha conquistato la Premier League per la prima volta in 22 anni ed è arrivato secondo in UEFA Champions League, la richiesta di assistere dal vivo alle sue partite ha raggiunto livelli mai visti. Non bisogna però rinunciare alla speranza di trovare un posto per i prossimi incontri: è ancora possibile prenotare i biglietti.

L’Arsenal ha vinto tutte e otto le partite della fase campionato nel suo cammino verso la finale di Champions League 2026. In tutta la competizione non ha perso neppure una gara nei tempi regolamentari, arrendendosi soltanto ai futuri vincitori del Paris Saint-Germain ai rigori nella finale di Budapest.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi la squadra di Mikel Arteta affronterà alcune sfide di spicco in Champions League, tra cui quelle contro Borussia Dortmund e Real Madrid. La attende un’altra esaltante corsa europea?

Quali sono le prossime partite dell’Arsenal in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20:00) Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 9 dicembre (ore 20:00) Arsenal-Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Real Betis-Arsenal Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Arsenal-Sabah Emirates Stadium (Londra) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Arsenal per la Champions League

Per far fronte a una richiesta senza precedenti e con accessi ai tornelli dell’Emirates Stadium interamente digitali, l’Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club. Sorteggi per i soci Red: Le tradizionali code online, basate sull’ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red con iscrizione a pagamento. I soci devono registrarsi nell’apposito periodo di candidatura, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online, basate sull’ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red con iscrizione a pagamento. I soci devono registrarsi nell’apposito periodo di candidatura, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non sono stati estratti possono acquistare dagli abbonati biglietti restituiti al prezzo nominale tramite l’Arsenal Ticket Exchange.

Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non sono stati estratti possono acquistare dagli abbonati biglietti restituiti al prezzo nominale tramite l’Arsenal Ticket Exchange. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti nel Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti nel Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal per le partite di Premier League e Champions League. Piattaforme di rivendita: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all’ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita verificate come Live Football Tickets.

Quanto costano i biglietti dell’Arsenal per la Champions League?

L’Arsenal suddivide le partite casalinghe all’Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria C: Avversarie per cui la richiesta è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per cui la richiesta è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: Nelle fasce previste sono disponibili riduzioni per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi senior (oltre 66 anni).

Nelle fasce previste sono disponibili riduzioni per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un’iscrizione ufficiale al club, a pagamento e in corso di validità.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per le trasferte

Acquistare biglietti ufficiali per le trasferte dell’Arsenal in UEFA Champions League è notoriamente difficile per via della richiesta eccezionalmente alta, ma il club gestisce le assegnazioni attraverso un rigoroso e trasparente sistema di priorità. Il prezzo nominale dei biglietti ufficiali per i tifosi ospiti in UEFA Champions League non può superare i 50 € (circa 40 £ o più).

I biglietti ufficiali per le trasferte sono venduti esclusivamente attraverso il sistema degli Away Credits (Priority Points). Si ottiene 1 Away Credit per ogni partita ufficiale in trasferta della prima squadra maschile per la quale si acquista un biglietto tramite i canali ufficiali e alla quale si assiste. I crediti restano validi soltanto per la stagione in corso e per le due precedenti.

Gli ultimi risultati dell’Arsenal in Champions League

L’Arsenal non perde una partita europea nei tempi regolamentari (90 minuti) dal 7 maggio 2025, quando fu sconfitto 2-1 dal Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Era la gara di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2024/25. L’Arsenal fu eliminato con un risultato complessivo di 3-1.