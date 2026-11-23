Il Manchester City ospita il Bradford City martedì 15 Desember 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

L’imminente quarto di finale di Carabao Cup all’Etihad Stadium sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre dopo oltre 24 anni: una potenza della Premier League contro un’ambiziosa squadra di League One capace di eliminare avversarie più quotate. I due club si sono affrontati l’ultima volta nella First Division 2001–02, quando il Manchester City vinse entrambe le sfide di campionato: 3-1 in casa e 2-0 in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-Bradford City: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Bradford City di Carabao Cup?

Manchester City-Bradford City si gioca all’Etihad Stadium di Manchester martedì 15 Desember 2026.

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Bradford City di Carabao Cup?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Carabao Cup tra Manchester City e Bradford City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ufficiali per i tifosi di casa del Manchester City: I biglietti sono disponibili sul portale ufficiale del Manchester City. In base alla disponibilità, sono stati messi in vendita libera oppure riservati a specifiche categorie di iscritti al club, come Matchday, Premium o Junior Members.

I biglietti sono disponibili sul portale ufficiale del Manchester City. In base alla disponibilità, sono stati messi in vendita libera oppure riservati a specifiche categorie di iscritti al club, come Matchday, Premium o Junior Members. Biglietti ufficiali per i tifosi ospiti del Bradford City: Questi biglietti sono venduti direttamente attraverso il sistema di biglietteria del Bradford City, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà dei tifosi: la vendita parte da chi ne ha di più, per poi estendersi agli abbonati e agli altri tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Bradford City di Carabao Cup?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Carabao Cup tra Manchester City e Bradford City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Prezzi da 17,50 a 20 £.

Prezzi da Biglietti ridotti (over 65 e giovani adulti tra 18 e 21 anni): Prezzi tra 12,50 e 15 £ .

Prezzi tra . Biglietti per minori di 18 anni: Prezzo unico fortemente scontato di 5 £ nei settori standard.

Prezzo unico fortemente scontato di nei settori standard. Settori premium e hospitality del club: I prezzi partono da circa 27,50 £ per gli iscritti e possono arrivare a circa 200 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi minimi di rivendita: Partono generalmente da circa 19-23 £.

Partono generalmente da circa Prezzi medi di mercato: Di norma variano tra 25 e oltre 75 £.

Manchester City-Bradford City di Carabao Cup: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Manchester City e Bradford City

Il Manchester City arriva a questa sfida con una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, oltre a un pareggio in Carabao Cup. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro il Nottingham Forest in Premier League, proseguendo un periodo difficile nelle competizioni nazionali. Il City ha ottenuto anche un risultato positivo in trasferta, battendo 3-2 l’RB Lipsia in Champions League. Ha subito almeno un goal in quattro delle ultime cinque partite, segnandone sette e incassandone otto nello stesso periodo.

Nelle ultime cinque partite, il Bradford City ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle gare ufficiali, oltre a un’altra vittoria nell’EFL Trophy. Nell’ultima gara ha battuto 7-0 il Marine in FA Cup e ha anche sconfitto 2-0 il Peterborough United in Carabao Cup. L’unica sconfitta in questo periodo è stata il 3-0 contro l’Huddersfield Town in League One. Il Bradford ha segnato 13 goal e ne ha subiti tre nelle ultime cinque partite.

Manchester City-Bradford City: i precedenti recenti

L’ultimo confronto registrato tra i due club risale a marzo 2002, quando il Manchester City vinse 2-0 in trasferta contro il Bradford City in Championship. Prima di allora, nel dicembre 2001, il City aveva battuto il Bradford 3-1 in casa, sempre in Championship. Nei quattro precedenti riportati, il Manchester City ha vinto tre volte e ha pareggiato una volta: il 2-2 sul campo del Bradford in Premier League nel marzo 2001.