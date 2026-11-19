Il Mainz 05 ospita il Freiburg domenica 13 dicembre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

La scorsa stagione il Freiburg ha vinto agevolmente entrambe le sfide di campionato: nel novembre 2025 ha travolto 4-0 il Mainz, rimasto in dieci, all’Europa-Park-Stadion, prima di imporsi 1-0 in una gara combattuta alla MEWA Arena nell’aprile 2026 grazie a un goal di Lucas Höler. Il Mainz non vince questo confronto dal febbraio 2023: il fattore campo alla MEWA Arena sarà quindi cruciale per interrompere un digiuno di vittorie che dura da anni.

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Quando si gioca Mainz 05-Freiburg di Bundesliga?

Mainz 05-Freiburg si gioca domenica 13 dicembre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Bundesliga - Game Week 13 13 dic 2026 - 09:30 MEWA Arena

Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Freiburg di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per Mainz 05-Freiburg di Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i siti ufficiali dell’1. FSV Mainz 05 e dell’SC Freiburg. Di norma la vendita apre prima ai soci dei club, che hanno accesso a una fase di prevendita prioritaria; gli eventuali posti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico. Il Mainz gestisce direttamente la vendita dei biglietti per le partite casalinghe alla MEWA Arena tramite la propria biglietteria online, mentre i partner e i canali ufficiali del Freiburg offrono accesso ai biglietti per i tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Mainz 05-Freiburg di Bundesliga?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Mainz 05-Freiburg di Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz / settore tifosi): Prezzi indicativi da 15 € a 20 € .

Prezzi indicativi da . Posti a sedere di categoria 5 (angoli superiori / anelli alti): Prezzi indicativi tra 33 € e 39 € .

Prezzi indicativi tra . Posti a sedere di categoria 4 (parte centrale della tribuna superiore / vista laterale): Prezzi indicativi tra 39 € e 47 € .

Prezzi indicativi tra . Posti a sedere di categoria 3 (anelli inferiori / intermedi e angoli): Prezzi indicativi tra 43 € e 54 € .

Prezzi indicativi tra . Posti a sedere di categoria 1 e premium (settori centrali inferiori / tribune principali): Prezzi da 60 € a oltre 85 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti in piedi / posti economici in rivendita: In genere partono da circa 45 € a 75 € .

In genere partono da circa . Posti di categoria 2 e 3 in rivendita (settori superiori e laterali): Spesso costano tra 80 € e 150 € .

Spesso costano tra . Posti di categoria 1 e migliori posti sul lato lungo in rivendita: In genere costano tra 180 € e oltre 300 € .

In genere costano tra . Pacchetti VIP e hospitality premium in rivendita: I prezzi possono andare da 350 € a oltre 700 €.

Mainz 05-Freiburg di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Mainz 05 e Freiburg

Il Mainz ha perso quattro delle ultime cinque partite ufficiali: l’unico risultato positivo è stata la vittoria per 1-0 sul campo dello Schalke 04 in Bundesliga. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bayern Monaco; il Mainz ha inoltre perso 4-1 sul campo dell’Elversberg ed è stato eliminato dalla coppa dopo una sconfitta per 2-0 contro il Bochum. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti 10.

Il Freiburg ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nell’ultima ha battuto 2-0 l’Union Berlino in Bundesliga; ha inoltre ottenuto una vittoria esterna per 1-0 contro il Trabzonspor in Conference League. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Bayern Monaco, per 1-3. Nelle cinque partite il Freiburg ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Mainz 05-Freiburg: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato il 12 aprile 2026: il Freiburg ha vinto 1-0 alla MEWA Arena in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Freiburg ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e un’ulteriore vittoria, mentre il Mainz non ha vinto nessuno degli incontri registrati. Il Freiburg ha inoltre vinto 4-0 in casa nel novembre 2025, mentre le due squadre hanno pareggiato 2-2 a Magonza nel marzo 2025.