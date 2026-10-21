Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel maggio 2026, l’Aston Villa ha ottenuto una rocambolesca vittoria per 2–1 in casa del Manchester City, all’Etihad Stadium, chiudendo così la stagione precedente.

I recenti scontri diretti tra i due club sono stati molto combattuti: quattro degli ultimi cinque incontri di Premier League si sono decisi con un solo goal di scarto.

Quando si gioca Aston Villa-Manchester City di Premier League?

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 07:30 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Manchester City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Manchester City al Villa Park, ci sono diverse possibilità, a seconda della disponibilità e dell’eventuale iscrizione al programma soci:

1. Canali ufficiali di vendita (biglietteria dell’Aston Villa)

Programma soci del club (Claret & Cub Members): È il modo più sicuro e affidabile per acquistare direttamente i biglietti ordinari al prezzo nominale. L’Aston Villa mette i biglietti a disposizione prima dei soci ufficiali, con un biglietto acquistabile per ciascuno.

Biglietti riservati agli abbonati: Gli abbonati in corso di validità hanno spesso la possibilità di acquistare biglietti aggiuntivi per familiari o amici in una successiva fase di vendita, prima dell’apertura al pubblico.

Vendita libera: Gli eventuali biglietti ordinari rimasti vengono messi in vendita al pubblico più a ridosso della partita. Tuttavia, gli incontri molto richiesti contro avversarie di primo piano come il Manchester City raramente arrivano alla vendita libera: di norma i biglietti si esauriscono durante la fase riservata ai soci.

2. Settore ospiti ufficiale (tifosi del Manchester City)

Programma soci Cityzens Matchday: Chi desidera sedersi nel settore ospiti deve acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Manchester City. I biglietti per il settore ospiti sono riservati ai soci ufficiali e agli abbonati con un numero sufficiente di punti fedeltà.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, sulle piattaforme di rivendita come StubHub si trovano spesso posti messi in vendita da rivenditori, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Manchester City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Aston Villa-Manchester City di Premier League al Villa Park variano a seconda che vengano acquistati direttamente dal club o tramite piattaforme di rivendita. Trattandosi di una partita di grande richiamo contro il Manchester City, l’incontro rientra nella fascia tariffaria più alta dell’Aston Villa (Categoria 1).

1. Biglietti acquistati direttamente dal club (biglietteria dell’Aston Villa)

I prezzi ufficiali dei biglietti per la partita al Villa Park, nelle diverse zone dello stadio (Zone 1–4), sono indicativamente i seguenti:

Biglietti ordinari per adulti: da 60 a 100 £ e oltre , a seconda della zona dello stadio (per esempio Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End o North Stand) e dell’eventuale iscrizione al programma soci.

Tariffe ridotte (persone di età superiore a 66 anni, under 21, membri delle forze armate): da 45 a 75 £

Under 18: da 30 a 50 £

Settore ospiti (biglietti riservati al Manchester City): Il regolamento della Premier League fissa a 30 £ il prezzo massimo dei biglietti per gli adulti nel settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Poiché i biglietti ordinari per le partite più richieste contro avversarie di primo piano di solito si esauriscono durante la fase di vendita riservata ai soci ufficiali, i prezzi sulle piattaforme di rivendita comeStubHubvariano in base alla domanda:

Prezzi di partenza: I posti ordinari partono generalmente da circa 95 a 120 £ sulle piattaforme di rivendita.

Prezzi medi: I posti centrali nell’anello inferiore o lungo le tribune laterali costano in media da 150 a 250 £ e oltre .

Pacchetti hospitality e VIP: I pacchetti hospitality ufficiali per la partita partono da circa 200 a 350 £ e oltre a persona.

Aston Villa-Manchester City di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Aston Villa-Manchester City: Lo stato di forma

L’Aston Villa ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una, per un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nell’impegno più recente ha vinto 2-3 in casa del Tottenham Hotspur in Premier League e, nella stessa serie di partite, ha battuto 2-3 anche il Club Brugge in Champions League. L’unica sconfitta di questo periodo è arrivata contro il Nottingham Forest, che ha vinto 1-2 al Villa Park. In queste cinque gare, il Villa ha segnato nove goal e ne ha subiti otto, mostrando sia la propria propensione offensiva sia qualche fragilità difensiva.

Il Manchester City è in ottima forma: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Premier League, Carabao Cup e Champions League, per un bilancio perfetto di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 5-3 sul Sunderland in Premier League; in Carabao Cup ha inoltre segnato cinque goal al Norwich City. In totale, nelle cinque gare il City ha segnato 13 goal e ne ha subiti appena quattro, anche se tre sono arrivati soltanto nell’ultima partita. La serie di vittorie comprende anche il successo esterno per 0-1 sul Manchester United in campionato, a conferma della continuità mostrata in trasferta dalla squadra di Maresca.

Aston Villa-Manchester City: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Premier League nel maggio 2026, quando l’Aston Villa ha vinto 1-2 all’Etihad Stadium, infliggendo al City una sconfitta in una partita importante nella fase finale della stagione. Negli ultimi cinque scontri diretti in Premier League, il Villa ha ottenuto tre vittorie e il City due. In queste partite, entrambe le squadre hanno segnato nove goal. I precedenti recenti sono stati particolarmente combattuti: quattro degli ultimi cinque incontri si sono decisi con un solo goal di scarto.