Un posto nelle semifinali di Carabao Cup di gennaio è in palio quando il Liverpool affronterà il Bournemouth ad Anfield (mercoledì 16 dicembre). Si preannuncia un quarto di finale importante e puoi acquistare i biglietti già oggi.

Nel 2024 il Liverpool ha conquistato la sua decima Coppa di Lega, portandosi da solo in testa alla classifica delle squadre più titolate nella storia della competizione. Il Bournemouth, invece, non ha mai superato i quarti di finale in nessuna delle due principali coppe nazionali inglesi.

Il fatto che Andoni Iraola abbia lasciato il Bournemouth in estate per assumere la guida del Liverpool aggiunge ulteriore interesse alla sfida, che promette un’atmosfera elettrizzante sotto le luci di Anfield.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni sui biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Mercoledì 16 dicembre Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (ore 20 GMT) Biglietti Anfield (Liverpool) Domenica 30 maggio Premier League: Liverpool-Bournemouth (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup

I biglietti ufficiali per il quarto di finale di Carabao Cup tra Liverpool e Bournemouth ad Anfield possono essere acquistati direttamente dai club, mentre i pacchetti hospitality ufficiali sono già disponibili.

I biglietti sono rigorosamente suddivisi tra settori di casa e settori ospiti:

Tifosi di casa (Liverpool) : I biglietti possono essere acquistati online tramite il portale ufficiale del Liverpool FC. Per sincronizzarli con il portafoglio digitale è necessario un dispositivo mobile.

: I biglietti possono essere acquistati online tramite il portale ufficiale del Liverpool FC. Per sincronizzarli con il portafoglio digitale è necessario un dispositivo mobile. Tifosi ospiti (Bournemouth): I biglietti per il settore ospiti sono assegnati direttamente al Bournemouth e devono essere acquistati tramite il suo sito ufficiale di biglietteria.

I biglietti ufficiali per i settori ordinari riservati ai tifosi di casa vengono venduti in fasi successive, in base all’iscrizione e alle presenze alle partite precedenti (crediti fedeltà):

Vendita prioritaria : Le registrazioni per chi possiede crediti accumulati nelle precedenti edizioni della Carabao Cup si aprono generalmente qualche settimana prima della partita.

: Le registrazioni per chi possiede crediti accumulati nelle precedenti edizioni della Carabao Cup si aprono generalmente qualche settimana prima della partita. Vendita agli iscritti : La vendita principale per gli iscritti All Red Members in possesso dei crediti richiesti per i settori di casa inizia il 10 novembre.

: La vendita principale per gli iscritti All Red Members in possesso dei crediti richiesti per i settori di casa inizia il 10 novembre. Estrazioni locali e generali: Se restano biglietti dopo le fasi prioritarie, le estrazioni riservate agli iscritti locali e le vendite generali si svolgono di solito da 1 a 2 settimane prima della partita (all’inizio di dicembre).

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?

I biglietti ufficiali per i settori ordinari delle partite di coppa nazionale del Liverpool ad Anfield costano generalmente tra 10 e 40 sterline, a seconda del livello della tribuna, del settore e del tipo di riduzione.

I prezzi per le diverse categorie di biglietti e i vari settori sono così suddivisi:

Categoria del biglietto / settore Fascia di prezzo Caratteristiche e servizi inclusi Anelli superiori / inferiori delle tribune dietro le porte 10-30 sterline Situati dietro le porte: il Kop è noto per la sua famigerata atmosfera, mentre l’anello superiore della Anfield Road, recentemente ampliato, offre un’ottima visuale dall’alto. Anelli delle tribune laterali 30-40 sterline Visuale privilegiata da bordocampo: le file inferiori sono più vicine alle panchine, mentre gli anelli superiori offrono una prospettiva tattica più ampia. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitality) Da 125 sterline Livello 1 dell’anello superiore della Anfield Road. Comprende posti imbottiti per la partita, street food gratuito, una bevanda durante l’intervallo e la presenza di leggende del Liverpool FC. Anfield Beat Lounge (hospitality) Da 180 sterline Posti premium nel blocco L15 della Main Stand. Comprende l’accesso esclusivo alla lounge e una bevanda gratuita durante l’intervallo. Lounge premium Da 245 sterline Esperienze di lusso per il giorno della partita, con menù di più portate di alto livello, bevande e posti centrali privilegiati nelle tribune laterali.

Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Liverpool-Bournemouth: I precedenti

Il Liverpool domina il bilancio dei precedenti contro il Bournemouth, avendo vinto 21 delle 27 partite ufficiali disputate tra le due squadre. Il Bournemouth ha vinto soltanto 3 volte e le altre 3 sfide sono terminate in pareggio.

Nell’ultimo confronto tra le due squadre, il Liverpool ha vinto 1-0 in campionato al Vitality Stadium (settembre 2026). Alexander Isak ha segnato l’unico goal della partita al 57° minuto, su assist di Cody Gakpo.

Record e traguardi di rilievo