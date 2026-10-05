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Come ottenere i biglietti per VfB Stoccarda-Atletico Madrid: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Stoccarda affronta l'Atletico Madrid in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il VfB Stuttgart affronta l'Atletico Madrid martedì 20 ottobre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Entrambe le squadre puntano a conquistare punti cruciali per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff. Questa sfida mette di fronte l'intensità offensiva dello Stoccarda e la rinomata disciplina tattica e difensiva di Diego Simeone sul palcoscenico continentale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per VfB Stuttgart-Atletico Madrid, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Atletico Madrid di Champions League?

VfB Stuttgart-Atletico Madrid si gioca alla MHPArena di Stoccarda martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Atletico Madrid di Champions League?

Esistono diversi canali principali per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid alla MHPArena:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ticket Shop del VfB Stuttgart: ha accesso prioritario alla prevendita, con i membri che in genere ricevono diritti di acquisto anticipato e sconti. Gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita al pubblico direttamente sul portale del club.
  • Quota ospiti dell'Atlético Madrid: i tifosi che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale riservato ai membri dell'Atlético Madrid, poiché i biglietti per gli ospiti sono gestiti direttamente dalla squadra in trasferta.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Atletico Madrid di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali primari o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali nominali (vendita primaria)

I biglietti ufficiali venduti direttamente dal VfB Stuttgart, tramite prevendite riservate ai membri o vendita pubblica standard, seguono rigorosamente una tariffazione basata sulle categorie:

  • Biglietti in piedi (Stehplätze): circa 18,50 € - 25 €
  • Biglietti a sedere (Sitzplätze): da 45 € a 110 €, a seconda del settore dello stadio, ad esempio aree Goal Curved rispetto alla Main Stand / Haupttribüne
  • Quota settore ospiti (tifosi dell'Atlético Madrid): di solito fissata intorno a 45 € - 70 € a biglietto, in conformità con i tetti di prezzo UEFA per i biglietti del settore ospiti

2. Piattaforme secondarie per i biglietti

Poiché la domanda per le partite di alto profilo di Champions League di solito supera l'offerta ufficiale, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato:

  • Posti standard di categoria / in curva: da 115 € a 230 €
  • Main Stand / posti laterali premium: da 240 € a 420 €+
  • Pacchetti hospitality e VIP: da 500 € a 1.200 €+

VfB Stuttgart-Atletico Madrid di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di VfB Stuttgart e Atletico Madrid

Lo Stoccarda ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, e la squadra ha perso anche 2-1 contro l'Hoffenheim in campionato. L'unica nota positiva di questa serie è stata la vittoria per 3-1 in Champions League contro il Viking, anche se le sconfitte contro Bayern Monaco (5-1) e Hoffenheim evidenziano una vulnerabilità contro avversarie di qualità. Lo Stoccarda ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

L'Atletico Madrid ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. La partita più recente è stata un netto successo casalingo per 4-0 contro l'Osasuna nella Liga, e la squadra ha vinto anche 3-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Le sconfitte sono arrivate contro il Liverpool in Champions League (2-1) e contro l'Athletic Bilbao nella Liga (3-0). La squadra di Simeone ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

VFB

VFB - Forma

KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
S2-1
BVB
S0-1
GFT
V5-0
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ATM

ATM - Forma

ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

VfB Stuttgart-Atletico Madrid: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club è stato il pareggio per 1-1 in un'amichevole per club giocata il 5 agosto 2018. Con una sola partita a referto tra le due squadre, non esiste un quadro più ampio dei precedenti da valutare in vista di questo confronto di Champions League.

Testa a testa

VfB StoccardaPareggioAtletico Madrid
0
1
0
Amichevoli dei club
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
1Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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