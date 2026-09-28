La Turchia ospita l'Italia all'Atatürk Sports Complex di Bursa lunedì 28 settembre, prima che le due squadre si ritrovino una settimana dopo nella gara di ritorno allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A che comprende anche Francia e Belgio, offrendo ai tifosi due occasioni per vedere gli Azzurri all'opera contro una Turchia determinata a evitare la retrocessione dalla massima serie.

Questo doppio confronto completa un frenetico blocco iniziale per l'Italia, che gioca quattro partite in appena 11 giorni contro Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Con in palio sia la qualificazione ai quarti di finale sia la salvezza dalla retrocessione, questa doppia sfida ha un peso reale per entrambe le nazioni.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Italia-Turchia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Turchia-Italia di UEFA Nations League A?

Turchia-Italia si gioca al Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu di Bursa, con calcio d'inizio fissato per questa sfida di UEFA Nations League A.

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Dove acquistare i biglietti per Italia-Turchia?

I biglietti per la gara di Bursa vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio turca, con priorità generalmente riservata ai membri prima che l'eventuale dotazione residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della FIGC sono l'equivalente primo punto di riferimento per il ritorno di Bologna.

Ticombo è la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale sono esaurite. Propone un'ampia gamma di opzioni di posto per la gara d'andata all'Atatürk Sports Complex di Bursa, oltre a inserzioni per il ritorno allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, in genere più a ridosso di ogni giornata di gara

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti una disponibilità più ampia una volta esaurite le dotazioni ufficiali

Biglietti settore ospiti – le dotazioni di Bologna per i tifosi turchi in trasferta sono gestite attraverso i canali FIGC e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale sono esaurite

Considerando quanto è fitto questo ciclo di partite per l'Italia, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare di questa doppia sfida.

Quanto costano i biglietti per Italia-Turchia?

I prezzi ufficiali per la gara di Bursa sono fissati attraverso i canali di biglietteria della Federcalcio turca, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. Per la gara di Bologna si applicano allo stesso modo i prezzi ufficiali FIGC.

Ticombo è la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida approssimativa a ciò che ci si può aspettare lì:

Posti più economici (Bursa): da circa 40 € a 50 €, di solito negli anelli superiori dietro le porte all'Atatürk Sports Complex

Posti di fascia media (Bursa): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Bologna: i prezzi allo Stadio Renato Dall'Ara dovrebbero seguire un andamento simile, con la domanda destinata a crescere con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi partita in un girone competitivo, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Turchia-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Turchia-Italia

La Turchia ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 3-2 contro gli Stati Uniti al Mondiale il 26 giugno, dopo le precedenti sconfitte nella fase a gironi contro Australia (0-2) e Paraguay (0-1). In queste cinque gare, la Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, mostrando sia produzione offensiva sia vulnerabilità difensiva.

L'Italia ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è stata la vittoria per 1-0 contro la Grecia in amichevole il 7 giugno, e tre giorni prima aveva battuto anche il Lussemburgo per 1-0. Le uniche sconfitte in questo periodo sono arrivate contro la Bosnia ed Erzegovina in una qualificazione al Mondiale e nel 1-4 contro la Norvegia nel novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Turchia-Italia: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sullo 0-0 in un'amichevole giocata in Italia il 4 giugno 2024. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Italia ha il bilancio migliore, compreso il 3-0 sulla Turchia a UEFA Euro 2020 e il 3-2 in un'amichevole del 2022 in Turchia. Le due sfide precedenti, nel 2002 e nel 2006, si sono concluse entrambe sull'1-1.

Classifica di Turchia-Italia

Nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League, la Turchia è attualmente quarta e l'Italia è terza.