Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoSabah FK
Stadio olimpico di Baku
team-logoBorussia Dortmund
Book Sabah FK vs Borussia Dortmund Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come ottenere i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Sabah FK
Borussia Dortmund
Champions League

Il Sabah FK affronta il Borussia Dortmund in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Sabah FK affronta il Borussia Dortmund martedì 20 ottobre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku.

Questa sfida rappresenta un’occasione europea storica per la squadra azera del Sabah FK, che affronta in casa una ex campione d’Europa. Il Borussia Dortmund si presenta al match come grande favorito, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta per mantenere viva la corsa alla fase a eliminazione diretta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

Sabah FK-Borussia Dortmund si gioca al Baku Olimpiya Stadionu di Baku, martedì 20 ottobre 2026.

crest
Champions League - Game Week 3
Stadio olimpico di Baku

Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Sabah FK e Borussia Dortmund, puoi seguire questi passaggi:

1. Canali ufficiali del club

Controlla il portale ufficiale di biglietteria o il sito web del Sabah FK in prossimità della data della partita. Di solito i club di casa gestiscono la vendita dei biglietti per il pubblico generale direttamente attraverso la propria biglietteria principale o i partner ufficiali per la vendita dei tagliandi.

2. Quota ufficiale per il club ospite

Se tifi Borussia Dortmund, i biglietti per il settore ospiti vengono solitamente distribuiti direttamente attraverso la rete ufficiale dei fan club del Borussia Dortmund o il servizio di biglietteria del club per i membri idonei e gli abbonati.

Quanto costano i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Sabah FK e Borussia Dortmund variano a seconda della categoria del posto e di dove li acquisti:

1.Prezzo ufficiale nominale (vendita primaria)

I biglietti di categoria standard tramite i canali ufficiali del club vanno in genere da circa 30 € a 120 €, a seconda che si scelgano posti nell’anello superiore o visuali premium nell’anello inferiore.

2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Se le quote ufficiali sono esaurite, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi dipendono in genere dalla forte domanda:

  • Fascia d’ingresso: I prezzi iniziali per la categoria più bassa (Categoria 4 / Anello superiore) partono generalmente da circa 125 € a 160 €.
  • Posti di fascia media: I normali posti centrali e laterali (Categorie 2 e 3) hanno generalmente una media compresa tra 200 € e 450 €.
  • Categoria premium 1 e VIP: I posti migliori nell’anello inferiore e i pacchetti hospitality VIP possono variare da 500 € a oltre 900 €, a seconda della domanda e dei servizi lounge aggiuntivi.

Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Sabah FK-Borussia Dortmund, stato di forma

Il Borussia Dortmund arriva a questa sfida dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, confermandosi una delle squadre più in forma d’Europa in questo momento. Il risultato più recente è stato il 3-0 sul Paderborn in Bundesliga, e ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League. In precedenza, nel corso di questa serie, ha battuto l’HEBC Hamburg 5-0 in DFB-Pokal e l’Hamburger SV 2-0 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Dortmund ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto due.

Il Sabah FK ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata nel 4-0 contro il Manchester United in Champions League. Il risultato più recente è stato il 3-0 contro lo Shafa nella Premier League azera, e in questa serie ha battuto anche lo Zira 5-0 e l’Araz PFK 1-0 in campionato. Si è qualificato alla fase a gironi con un successo complessivo per 5-2 contro l’Hapoel Beer Sheva.

SAB

SAB - Forma

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
S4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BVB

BVB - Forma

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sabah FK-Borussia Dortmund: precedenti recenti

Non sono disponibili precedenti tra Sabah FK e Borussia Dortmund in vista di questa sfida.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google