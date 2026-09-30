Il Sabah FK affronta il Borussia Dortmund martedì 20 ottobre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku.

Questa sfida rappresenta un’occasione europea storica per la squadra azera del Sabah FK, che affronta in casa una ex campione d’Europa. Il Borussia Dortmund si presenta al match come grande favorito, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta per mantenere viva la corsa alla fase a eliminazione diretta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

Sabah FK-Borussia Dortmund si gioca al Baku Olimpiya Stadionu di Baku, martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Sabah FK e Borussia Dortmund, puoi seguire questi passaggi:

1. Canali ufficiali del club

Controlla il portale ufficiale di biglietteria o il sito web del Sabah FK in prossimità della data della partita. Di solito i club di casa gestiscono la vendita dei biglietti per il pubblico generale direttamente attraverso la propria biglietteria principale o i partner ufficiali per la vendita dei tagliandi.

2. Quota ufficiale per il club ospite

Se tifi Borussia Dortmund, i biglietti per il settore ospiti vengono solitamente distribuiti direttamente attraverso la rete ufficiale dei fan club del Borussia Dortmund o il servizio di biglietteria del club per i membri idonei e gli abbonati.

Quanto costano i biglietti per Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Sabah FK e Borussia Dortmund variano a seconda della categoria del posto e di dove li acquisti:

1.Prezzo ufficiale nominale (vendita primaria)

I biglietti di categoria standard tramite i canali ufficiali del club vanno in genere da circa 30 € a 120 €, a seconda che si scelgano posti nell’anello superiore o visuali premium nell’anello inferiore.

2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Se le quote ufficiali sono esaurite, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi dipendono in genere dalla forte domanda:

Fascia d’ingresso: I prezzi iniziali per la categoria più bassa (Categoria 4 / Anello superiore) partono generalmente da circa 125 € a 160 € .

Posti di fascia media: I normali posti centrali e laterali (Categorie 2 e 3) hanno generalmente una media compresa tra 200 € e 450 € .

Categoria premium 1 e VIP: I posti migliori nell’anello inferiore e i pacchetti hospitality VIP possono variare da 500 € a oltre 900 € , a seconda della domanda e dei servizi lounge aggiuntivi.

Sabah FK-Borussia Dortmund di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Sabah FK-Borussia Dortmund, stato di forma

Il Borussia Dortmund arriva a questa sfida dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, confermandosi una delle squadre più in forma d’Europa in questo momento. Il risultato più recente è stato il 3-0 sul Paderborn in Bundesliga, e ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League. In precedenza, nel corso di questa serie, ha battuto l’HEBC Hamburg 5-0 in DFB-Pokal e l’Hamburger SV 2-0 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Dortmund ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto due.

Il Sabah FK ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata nel 4-0 contro il Manchester United in Champions League. Il risultato più recente è stato il 3-0 contro lo Shafa nella Premier League azera, e in questa serie ha battuto anche lo Zira 5-0 e l’Araz PFK 1-0 in campionato. Si è qualificato alla fase a gironi con un successo complessivo per 5-2 contro l’Hapoel Beer Sheva.

Sabah FK-Borussia Dortmund: precedenti recenti

Non sono disponibili precedenti tra Sabah FK e Borussia Dortmund in vista di questa sfida.