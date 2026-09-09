Come ottenere i biglietti per Manchester United-Manchester City: derby di Manchester, partita di settembre, informazioni e altro ancora

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Quando si gioca la sfida di Premier League tra Manchester United e Manchester City?

Data Partita Stadio Biglietti Domenica 13 set. - 16:30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Biglietti



Old Trafford è lo stadio di casa del Manchester United dal 1910. Con una capienza di poco inferiore ai 75.000 posti, il "The Theatre of Dreams", come viene affettuosamente chiamato dai tifosi dei Reds, è il più grande stadio di club del Regno Unito e il secondo impianto calcistico in assoluto per capienza dopo Wembley. Se dovesse esserci un ulteriore ampliamento, è probabile che comporti l’aggiunta di un secondo anello alla South Stand, portando la capienza a circa 88.000 posti, anche se negli ultimi anni sono state avanzate proposte alternative per uno stadio completamente nuovo.

Oltre a ospitare le partite del Manchester United, Old Trafford è stato utilizzato per una serie di eventi calcistici di alto profilo, tra cui gare di FA Cup, con numerose semifinali, la finale del 1915 e diverse ripetizioni della finale, partite dell’Inghilterra e incontri del Mondiale FIFA 1966, di UEFA Euro 1996 e di UEFA Women’s Euro 2022. Lo stadio ha anche ospitato la finale tutta italiana di Champions League del 2003, in cui il Milan ha battuto la Juventus ai rigori.

Cosa aspettarsi da Manchester United vs Manchester City?

Sebbene i derby di Manchester all’Etihad Stadium siano stati frustranti da seguire per i tifosi del Manchester United negli ultimi tempi, i Reds non hanno affatto sempre recitato un ruolo secondario rispetto alla squadra di Pep nei recenti confronti. Il City ha avuto la meglio quando le due squadre si sono affrontate nella finale di FA Cup del 2023, ma il Manchester United si è preso la rivincita appena dodici mesi dopo a Wembley, conquistando il suo 13° titolo nella competizione, che ha segnato il suo secondo successo in coppa durante l’era di Erik ten Hag.

Per quanto riguarda le sfide contro gli storici rivali a Old Trafford, i Red Devils conserveranno ottimi ricordi della partita di Premier League del gennaio 2023. In un confronto ricco di emozioni, come lo sono tutti i derby di Manchester, Jack Grealish aveva portato avanti il City al 60’, prima della rimonta dei Reds con due gol nello spazio di quattro minuti firmati da Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

Dopo non essere riusciti a trovare la via del gol nelle due precedenti partite casalinghe di Premier League contro il Manchester City, i Reds sono disperatamente alla ricerca del loro fiuto realizzativo in vista del prossimo derby. Con giocatori del calibro di Matheus Cunha e Benjamin Sesko aggiunti alla rosa dopo quelle partite, i tifosi dello United sperano che la squadra possa tornare a segnare. A seconda degli impegni internazionali, i Reds potrebbero anche ritrovare il loro attuale miglior marcatore, Bryan Mbeumo, per rafforzare ulteriormente le opzioni offensive.

Come acquistare i biglietti per Manchester United vs Manchester City di Premier League?

Si può tranquillamente dire che la domanda di biglietti per il Manchester United sia astronomica, e questo incide sui processi di acquisto a ogni livello. Il Manchester United è, secondo la maggior parte delle stime, il terzo club più sostenuto al mondo dopo Real Madrid e Barcellona. Ha oltre 200 milioni di follower sui social media e il club ha stimato di avere oltre 1 miliardo di tifosi/sostenitori in tutto il mondo. A questo si aggiunge un numero colossale di abbonati, oltre 50.000 a ogni partita casalinga, che riduce il numero di biglietti singoli ancora disponibili.

Di norma, i biglietti del Manchester United non vengono quasi mai messi in vendita per chi non è socio. La vendita generale è molto rara e spesso limitata alle partite con minore richiesta. I membri del club possono acquistare i biglietti per le gare casalinghe attraverso cinque rilasci principali e 35 più piccoli in ogni stagione.

Questi rilasci di biglietti sono imprevedibili, quindi i tifosi spesso si iscrivono agli avvisi. Per alcune delle partite di cartello, come il derby di Manchester, il Manchester United organizza sorteggi per i membri circa otto settimane prima del calcio d’inizio previsto. Sono richiesti depositi e le probabilità di successo possono scendere fino al 10%, a causa dell’enorme domanda. Ulteriori rilasci di biglietti seguiranno poi per le singole partite nelle settimane e nei giorni precedenti all’incontro.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per i tifosi di acquistare i biglietti del Manchester United, chi desidera assistere al derby di Manchester può prendere in considerazione siti di rivendita secondaria come Viagogo, che potrebbero offrire la migliore opportunità di ottenere biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United vs Manchester City?

Per la prima volta in questa stagione, i biglietti per le partite a Old Trafford avranno prezzi stabiliti in base alla categoria della sfida, allineando il Manchester United alla maggior parte degli altri club di Premier League.

Ci sono tre categorie di prezzo per le partite di Premier League, categoria A, B e C, e una quarta, categoria D, per alcune partite di coppa, a riflettere i diversi livelli di domanda per le varie gare. Tutte le agevolazioni per tifosi junior e senior rimarranno in vigore.

I prezzi per categoria di biglietto sono i seguenti:

Categoria D: £32-£52 (solo partite di coppa)

Categoria C: £37-£60 (2 partite di Premier League)

Categoria B: £57-£86 (11 partite di Premier League)

Categoria A: £59-£97 (6 partite di Premier League)

(NB: La partita contro il Manchester City è stata, non sorprendentemente, classificata come Categoria A)

I prezzi variano anche per i biglietti a tariffa ridotta, con gli Over 65 e i 18-21enni che pagano tra £34 e £65, mentre gli Under 18 possono entrare con appena £14 nel Family Stand o fino a £47 nella sezione 93:20.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per Manchester United vs Manchester City?

I pacchetti hospitality del Manchester United sono anche un ottimo modo per chi non è socio di assicurarsi un posto. Tendono a esaurirsi più lentamente rispetto ai biglietti sui mercati primario e secondario, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ciò che si ottiene con i pacchetti hospitality del Manchester United dipende dalla suite. Tuttavia, alcuni vantaggi si applicano a tutti i biglietti VIP a Old Trafford. Questi includono:

Posti deluxe imbottiti

Accesso a lounge esclusive

Rinfreschi gratuiti

Domande e risposte con ex stelle del Manchester United

Intrattenimento nel giorno della partita

Sconti al Megastore

Orari di apertura prolungati a partire da tre ore prima del calcio d’inizio

Di seguito una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester United a Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (da £340)

Un posto nella Sir Alex Ferguson Stand, con accesso post-partita al Manchester United Museum per 90 minuti, abbinato a ristorazione informale e bar gratuito.

The International (da £425)

Uno dei pacchetti più rilassati e informali, in un contesto tradizionale nel cuore dello Stretford End. Esperienza di ristorazione informale con una selezione di bevande gratuita.

Red Cafe (da £549)

Una vista splendida dal tuo posto a Old Trafford nella Sir Alex Ferguson Stand, con ricevimento con bevande, menù di tre portate, snack post-partita e birra, vino e soft drink gratuiti.

Trinity Club (pre-partita da £425, post-partita da £299)

Un posto nella East Stand, secondo anello, con buffet caldo e freddo e bar incluso.

Warwick Suite Executive Box (da £1250)

Uno spazio privato collegato alla nostra lussuosa Warwick Suite, che offre un menù buffet premium, bar completamente incluso e classiche pies a fine partita.