Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoAFC Bournemouth
Book Manchester City vs AFC Bournemouth Tickets
Tradotto da

Come ottenere i biglietti per Manchester City-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Premier League
Manchester City
AFC Bournemouth

Tutto quello che c’è da sapere per prenotare i biglietti per la partita d’esordio stagionale del Manchester City all’Etihad

L’era post-Pep inizia davvero domenica 23 agosto, quando Enzo Maresca guiderà il Manchester City all’Etihad Stadium per la sua prima partita stagionale di Premier League contro il Bournemouth, e tu potresti essere lì prenotando i biglietti oggi.

Non è solo il Manchester City ad aver cambiato guida tecnica, perché Marco Rose ha preso in mano il Bournemouth, con Andoni Iraola che si è trasferito più a nord per diventare il nuovo allenatore del Liverpool.

Affrontare il Bournemouth riporterà alla mente ricordi dolorosi per i tifosi del Manchester City, perché l’1-1 contro le Cherries al Vitality Stadium lo scorso maggio ha spento i sogni di riconquistare il titolo di Premier League. Tuttavia, il City è stato dominante in casa, vincendo le ultime tre partite contro il Bournemouth all’Etihad con un punteggio complessivo di 12-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Bournemouth, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Bournemouth?

Il Manchester City ospita il Bournemouth all’Etihad Stadium di Manchester, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST, domenica 23 agosto.

crest
Premier League - Game Week 1
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli dei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore possieda una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Anche se i biglietti del settore ospiti hanno un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di solito vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai né alla vendita generale né ai sorteggi per i membri base.

Forma

MCI

MCI - Forma

AVL
S1-2
INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

FCP
V4-1
FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
D2-2
M05
S2-1
Gol segnato (subito)
22/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioAFC Bournemouth
3
1
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
FA Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Manchester City - AFC Bournemouth

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. LewisR. LewisR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovA. SemenyoA. SemenyoN. O'ReillyN. O'ReillyE. AndersonE. AndersonM. GuehiM. GuehiP. FodenP. FodenE. HaalandE. HaalandD. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. SmithA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertA. ScottA. ScottL. CookL. CookEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

AFC Bournemouth

Panchina

Allenatore

  • E. Maresca
  • M. Rose
Manchester City

Infortuni e squalifiche

AFC Bournemouth

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google