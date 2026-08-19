L’era post-Pep inizia davvero domenica 23 agosto, quando Enzo Maresca guiderà il Manchester City all’Etihad Stadium per la sua prima partita stagionale di Premier League contro il Bournemouth, e tu potresti essere lì prenotando i biglietti oggi.

Non è solo il Manchester City ad aver cambiato guida tecnica, perché Marco Rose ha preso in mano il Bournemouth, con Andoni Iraola che si è trasferito più a nord per diventare il nuovo allenatore del Liverpool.

Affrontare il Bournemouth riporterà alla mente ricordi dolorosi per i tifosi del Manchester City, perché l’1-1 contro le Cherries al Vitality Stadium lo scorso maggio ha spento i sogni di riconquistare il titolo di Premier League. Tuttavia, il City è stato dominante in casa, vincendo le ultime tre partite contro il Bournemouth all’Etihad con un punteggio complessivo di 12-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Bournemouth, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Bournemouth?

Il Manchester City ospita il Bournemouth all’Etihad Stadium di Manchester, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST, domenica 23 agosto.

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli dei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore possieda una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Anche se i biglietti del settore ospiti hanno un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di solito vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai né alla vendita generale né ai sorteggi per i membri base.

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