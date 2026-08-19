L’era post-Pep inizia davvero domenica 23 agosto, quando Enzo Maresca guiderà il Manchester City all’Etihad Stadium per la sua prima partita stagionale di Premier League contro il Bournemouth, e tu potresti essere lì prenotando i biglietti oggi.
Non è solo il Manchester City ad aver cambiato guida tecnica, perché Marco Rose ha preso in mano il Bournemouth, con Andoni Iraola che si è trasferito più a nord per diventare il nuovo allenatore del Liverpool.
Affrontare il Bournemouth riporterà alla mente ricordi dolorosi per i tifosi del Manchester City, perché l’1-1 contro le Cherries al Vitality Stadium lo scorso maggio ha spento i sogni di riconquistare il titolo di Premier League. Tuttavia, il City è stato dominante in casa, vincendo le ultime tre partite contro il Bournemouth all’Etihad con un punteggio complessivo di 12-3.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Bournemouth, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Bournemouth?
Il Manchester City ospita il Bournemouth all’Etihad Stadium di Manchester, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST, domenica 23 agosto.
Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.
A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
- Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.
Se si cercano biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Bournemouth?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:
- Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli dei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore possieda una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.
Anche se i biglietti del settore ospiti hanno un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di solito vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai né alla vendita generale né ai sorteggi per i membri base.
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Manchester City - AFC Bournemouth
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- E. Maresca
- M. Rose
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
D
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|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
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D
D
D
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|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
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V
D
D
V
|6
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|2
|3
|0
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|4
|+3
|9
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D
V
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D
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
D
D
D
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
S
V
S
S
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|12
|5
|1
|2
|2
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|8
|0
|5
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|2
|2
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|5
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|5
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|1
|3
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|-4
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|1
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|-5
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|4
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|2
|6
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|3
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D
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|1
|0
|4
|1
|10
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|3
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S
S
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|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S