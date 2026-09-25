Liverpool affronta il Manchester City domenica 11 ottobre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Nell'ultimo confronto ufficiale, il 4 aprile 2026, il Manchester City ha ottenuto una netta vittoria casalinga per 4-0 contro il Liverpool nei quarti di finale di FA Cup. Nei loro ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, il Manchester City è in vantaggio con tre vittorie contro l'unico successo del Liverpool, oltre a un pareggio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Liverpool-Manchester City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Manchester City di Premier League?

Liverpool-Manchester City si gioca ad Anfield, Liverpool, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio che saranno confermati più vicino alla partita.

Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:30 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester City di Premier League?

Acquistare i biglietti per una partita di Premier League di alto profilo come Liverpool-Manchester City ad Anfield richiede preparazione a causa della domanda estremamente elevata e della disponibilità generale limitata.

Canali ufficiali del club (principali e a prezzo nominale)

Membership ufficiale LFC: Prima di poter provare ad acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, è necessario sottoscrivere una membership ufficiale del Liverpool FC, come All Red Full, Light o Junior.

Vendite principali semestrali dei biglietti: La maggior parte dei biglietti di accesso generale viene venduta in due principali finestre di vendita ogni stagione. La vendita di luglio copre le partite della prima metà della stagione, mentre quella di novembre riguarda le gare della seconda metà. Poiché il Manchester City è una partita di Categoria A, l'idoneità dipende spesso da un sistema di sorteggio o da una cronologia minima di crediti relativa a precedenti partite casalinghe a cui si è assistito.

Vendite aggiuntive per i membri e Ticket Exchange: I posti non venduti o restituiti dagli abbonati vengono messi a disposizione sul LFC Ticket Exchange. I membri possono registrarsi per le vendite partita per partita, che di solito aprono due settimane prima della gara, con la vendita effettiva che avviene circa una settimana prima del calcio d'inizio.

Opzioni con ingresso garantito

Hospitality ufficiale LFC per il matchday: Se non si ha una cronologia di acquisto dei biglietti o non si riesce a ottenere un posto nei sorteggi riservati ai membri, i pacchetti hospitality sono l'unico modo per acquistare posti garantiti a prezzo nominale direttamente attraverso il club. Questi pacchetti includono vantaggi come posti premium, cibo per il giorno della partita, bevande e accesso alle lounge di Anfield.

Partner autorizzati per viaggi e soggiorni: I partner di viaggio ufficiali, come SportsBreaks, offrono soluzioni combinate che includono un biglietto ufficiale per la partita insieme a un soggiorno in hotel a Liverpool.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester City di Premier League?

Il prezzo dei biglietti per Liverpool-Manchester City varia in modo significativo a seconda del canale di acquisto:

Accesso generale ufficiale (prezzo nominale): I biglietti standard per adulti venduti direttamente tramite il sorteggio ufficiale/le vendite membership del Liverpool FC vanno in genere da 30 £ a 60 £ , a seconda della posizione del posto e del settore di Anfield, ad esempio Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand o Anfield Road Stand.

Hospitality ufficiale per il matchday: I pacchetti hospitality premium venduti direttamente dal Liverpool FC partono generalmente da circa 250 £ a 500 £+ a persona, a seconda del livello della lounge, delle inclusioni per cibo e bevande e della posizione del posto.

Liverpool-Manchester City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Liverpool e Manchester City

Il Liverpool ha fatto registrare una vittoria, due pareggi e due amichevoli nelle ultime cinque partite, con un bilancio nelle gare ufficiali di V1 P2 nelle tre uscite di Premier League. Il risultato più recente è stato il successo per 2-0 in trasferta contro l'Ipswich Town il 4 settembre, mentre in precedenza, in questa stagione, ha pareggiato 2-2 sia con il Nottingham Forest sia con il Newcastle United. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in queste tre partite ufficiali, con i due punti persi nei pareggi consecutivi che rappresentano una preoccupazione in vista di una sfida di questa portata.

Il Manchester City arriva con tre vittorie su tre in Premier League e un ottimo rendimento complessivo nelle ultime cinque partite: tre vittorie, una sconfitta e un successo in amichevole. L'uscita più recente è stata una sofferta vittoria per 1-0 contro il neopromosso Coventry City il 5 settembre, con il colpo di testa di Haaland decisivo. Il City ha battuto il Crystal Palace 4-1 il 28 agosto e in precedenza ha superato l'AFC Bournemouth 2-1. L'unica sconfitta del periodo è arrivata nel Community Shield, un 3-0 contro l'Arsenal il 16 agosto. In quattro partite ufficiali, il City ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro.

Liverpool-Manchester City: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club è arrivato in FA Cup il 4 aprile 2026, quando il Manchester City ha vinto 4-0 in casa. Prima di allora, il Liverpool ha vinto 1-2 ad Anfield in Premier League l'8 febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti, il City è in vantaggio con tre vittorie contro l'unico successo del Liverpool, con un'ulteriore vittoria del City registrata, un 3-0 casalingo nel novembre 2025, e anche una sconfitta per 2-0 ad Anfield nel dicembre 2024 compare nel dataset.

Classifica di Liverpool-Manchester City

Nella classifica di Premier League, il Manchester City è primo mentre il Liverpool è sesto in vista di questa partita.