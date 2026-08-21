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Come ottenere i biglietti per Liverpool-Fulham: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per vedere il Liverpool affrontare il Fulham ad Anfield

Quelle fortunate anime che hanno assistito al precedente Liverpool-Fulham di Premier League, ad aprile, ora possono raccontare a familiari e amici di essere state presenti quando Mo Salah ha segnato il suo ultimo gol in assoluto ad Anfield. Le due squadre si ritroveranno di nuovo nel Merseyside sabato 12 settembre e puoi prenotare i biglietti oggi stesso.

Quella sfida contro il Fulham, vinta dal Liverpool per 2-0, è stata anche un'occasione memorabile per Rio Ngumoha. Il talentuoso mago della fascia aveva sbloccato il risultato per il Liverpool e, così facendo, è diventato il più giovane giocatore di sempre a segnare ad Anfield, ad appena 17 anni e 225 giorni.

I gol, ovviamente, non sono una rarità quando Liverpool e Fulham si affrontano. Il Liverpool ha segnato almeno 2 gol in ciascuno degli ultimi cinque confronti con il Fulham. Cosa ci aspetta questa volta?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Liverpool-Fulham, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Fulham di Premier League?

Liverpool-Fulham si gioca ad Anfield (Liverpool) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Fulham di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita va esaurita, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Fulham di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le partite per fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più convenienti.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FUL

FUL - Forma

VFB
V1-0
CHE
S2-3
WIM
V3-0
SUN
S1-0
CRY
S2-3
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioFulham
2
2
1
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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Fulham
FUL
0
FIN
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Fulham
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Liverpool
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2
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Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
11Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Liverpool - Fulham

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Fulham

Panchina

Allenatore

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa
Liverpool

Infortuni e squalifiche

Fulham

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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