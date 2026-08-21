Quelle fortunate anime che hanno assistito al precedente Liverpool-Fulham di Premier League, ad aprile, ora possono raccontare a familiari e amici di essere state presenti quando Mo Salah ha segnato il suo ultimo gol in assoluto ad Anfield. Le due squadre si ritroveranno di nuovo nel Merseyside sabato 12 settembre e puoi prenotare i biglietti oggi stesso.

Quella sfida contro il Fulham, vinta dal Liverpool per 2-0, è stata anche un'occasione memorabile per Rio Ngumoha. Il talentuoso mago della fascia aveva sbloccato il risultato per il Liverpool e, così facendo, è diventato il più giovane giocatore di sempre a segnare ad Anfield, ad appena 17 anni e 225 giorni.

I gol, ovviamente, non sono una rarità quando Liverpool e Fulham si affrontano. Il Liverpool ha segnato almeno 2 gol in ciascuno degli ultimi cinque confronti con il Fulham. Cosa ci aspetta questa volta?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Liverpool-Fulham, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Fulham di Premier League?

Liverpool-Fulham si gioca ad Anfield (Liverpool) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Fulham di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita va esaurita, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Fulham di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite per fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più convenienti.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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