Come ottenere i biglietti per Ipswich Town-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario d’inizio e altro ancora

L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.

L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese aveva lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in crescendo, terminando al secondo posto e conquistando la promozione diretta dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nella scorsa stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e assicurandosi un posto in UEFA Europa League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Ipswich Town-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?

L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 (BST) di sabato 22 agosto.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o attraverso partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono stati estratti nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Ipswich Town-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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