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Come ottenere i biglietti per Ipswich Town-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario d’inizio e altro ancora

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Biglietti
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Ipswich Town
Sunderland

Ecco come puoi prenotare i biglietti per la prima partita casalinga dell'Ipswich e per l'esordio stagionale

L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.

L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese aveva lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in crescendo, terminando al secondo posto e conquistando la promozione diretta dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nella scorsa stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e assicurandosi un posto in UEFA Europa League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Ipswich Town-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?

L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 (BST) di sabato 22 agosto.

crest
Premier League - Game Week 1
Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o attraverso partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono stati estratti nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Ipswich Town-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

IPS

IPS - Forma

WYC
V1-2
OXF
S2-0
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SUN

SUN - Forma

LIV
S4-2
LEE
S1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Ipswich Town - Sunderland

4-2-3-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formazione
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisS. LukicS. LukicA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonnR. RoefsR. RoefsReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierL. O'NienL. O'NienD. BallardD. BallardE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. HumeT. HumeN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich Town

Formazione titolare

Sunderland

Panchina

Allenatore

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris
Ipswich Town

Infortuni e squalifiche

Sunderland

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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