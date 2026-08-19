Come ottenere i biglietti per Ipswich Town-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario d’inizio e altro ancora

L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.
L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese aveva lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in crescendo, terminando al secondo posto e conquistando la promozione diretta dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.
Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nella scorsa stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e assicurandosi un posto in UEFA Europa League.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Ipswich Town-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?
L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 (BST) di sabato 22 agosto.
Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o attraverso partner di viaggio autorizzati.
A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
- Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono stati estratti nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.
Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Ipswich Town-Sunderland?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:
- Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
- Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.
Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Ipswich Town - Sunderland
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- G. O'Neil
- R. Le Bris
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
D
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|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
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D
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|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
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V
D
D
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|6
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|2
|3
|0
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|4
|+3
|9
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V
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|5
|2
|3
|0
|6
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|+3
|9
V
D
D
D
V
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|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
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|0
|3
|7
|11
|-4
|6
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|2
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|5
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|2
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|1
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|1
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|4
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|6
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|1
|10
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|3
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|5
|0
|2
|3
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|8
|-3
|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S