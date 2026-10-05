Un’atmosfera elettrizzante è sempre garantita quando i due club più grandi della Turchia, Galatasaray e Fenerbahçe, si affrontano a Istanbul, sia all’Ali Sami Yen Stadium (Rams Park) sia allo Şükrü Saracoğlu Stadium. Il Galatasaray ospiterà il prossimo attesissimo “Derby Intercontinentale” lunedì 26 ottobre, e tu potresti essere presente a questa epica sfida di Süper Lig prenotando i biglietti oggi.

Il Galatasaray punta a conquistare in questa stagione un quinto titolo turco consecutivo da record, ma può aspettarsi una forte opposizione, tra le altre, dai rivali cittadini. Anche se il Fenerbahçe non viene incoronato campione dalla stagione 2013/14, continua a restare in corsa per i trofei, avendo chiuso al secondo posto nelle ultime cinque stagioni di Süper Lig.

Con nomi di spicco come Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi pronti a scendere in campo, l’ultimo confronto tra i due giganti di Istanbul si preannuncia come un’altra occasione imperdibile.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto per la prossima partita tra Galatasaray e Fenerbahçe, compreso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si gioca la prossima partita tra Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Partita (ora locale) Stadio (luogo) Biglietti Lunedì 26 ottobre Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe (21.30 TRT) Rams Park (Istanbul) Biglietti 20/21/22 marzo Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (da confermare) Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Biglietti

Come comprare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe

I biglietti ufficiali per il “Derby Intercontinentale” tra Galatasaray e Fenerbahçe al Rams Park possono essere acquistati online tramite la piattaforma centralizzata ufficiale di biglietteria della Turchia, Passo.

Per la prossima partita in programma lunedì 26 ottobre 2026, i biglietti attraverso i canali ufficiali dovrebbero essere messi in vendita 3-5 giorni prima del giorno della partita.

Tuttavia, poiché si tratta di una delle rivalità con la domanda più alta al mondo, assicurarsi un posto ufficiale richiede di superare rigide finestre di priorità del club.

Finestra di priorità : aperta inizialmente in esclusiva ai titolari di carte premium del club (come i possessori di GSPlus Premium o della carta GSPara) e ai membri ufficiali del club.

Titolari di Passolig del Galatasaray : aperta successivamente ai tifosi standard in possesso di una carta Passolig registrata Galatasaray.

Vendita generale al pubblico : aperta per ultima solo nel caso in cui restino biglietti. Poiché la capienza di oltre 53.000 posti del RAMS Park è fortemente dominata dagli abbonati, le quote per il derby sono estremamente limitate e raramente, se non mai, arrivano alla fase di vendita al pubblico generale.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto tramite canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il derby di cartello tra Galatasaray e Fenerbahçe al RAMS Park vanno ufficialmente da ₺2.500 per i posti più economici fino a ₺55.000 per i livelli VIP ultra-premium (€45-€1000)

A causa della portata enorme di questa partita, questi prezzi rappresentano un aumento significativo rispetto alle normali partite di Süper Lig.

La struttura ufficiale delle fasce di prezzo diffusa dal club dettaglia quanto costa ciascuna categoria di posti:

Tribuna Ovest (Batı) : include le categorie Premium, Delux, Lux e Classic. È la tribuna principale, con ospitalità premium di alto livello, suite di lusso corporate e lounge VIP. (Prezzo: ₺50.000-₺55.000)

Tribuna Est (Doğu) : comprende le categorie da 1 a 4. Eccellenti visuali di prima classe in stile televisivo lungo la linea laterale principale opposta alle panchine. (Prezzo: ₺25.000-₺35.000)

Tribune Nord e Sud (Kuzey & Güney) : comprendono le categorie da 7 a 11. Situate direttamente dietro le porte. Questi settori ospitano i tifosi più rumorosi e i gruppi ultras, rendendoli molto energici ma offrendo una prospettiva meno strategica dell’assetto tattico. (Prezzo: ₺2.500-₺19.000)

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul RAMS Park

Il RAMS Park è uno stadio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe, nel distretto di Sarıyer, sul lato europeo di Istanbul. È la casa del Galatasaray dalla sua apertura nel 2011 e ha una capienza di 53.978 posti.

Il precedente stadio del Galatasaray, l’Ali Sami Yen Stadium, che era stato utilizzato per oltre 60 anni ed era rinomato per la sua atmosfera incredibilmente intensa, era apparentemente sul punto di crollare e un grave disastro allo stadio avrebbe potuto verificarsi se fosse rimasto in uso.

Partite memorabili giocate al RAMS Park

Il record di rumore : nel 2011, durante l’acceso derby del Galatasaray contro il Fenerbahçe, il pubblico appassionato dello stadio stabilì un Guinness World Record per il boato della folla più forte in uno stadio sportivo, raggiungendo l’incredibile soglia di 131,76 decibel; più forte del decollo di un motore a reazione!

Notti di Champions League : l’impianto ha ospitato spettacolari notti europee contro giganti continentali come Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Sono state evidenziate da enormi e mozzafiato coreografie tifo che coinvolgevano tutto lo stadio, realizzate dal gruppo centrale di tifosi, ultrAslan.

Record di energia solare: il tetto dello stadio è ricoperto da oltre 10.000 pannelli solari. Questo impianto ha generato 4,2 megawatt di elettricità, guadagnando un altro Guinness World Record per la produzione solare più potente da un tetto di uno stadio sportivo.

Galatasaray-Fenerbahçe: tutto quello che c’è da sapere

Galatasaray-Fenerbahçe: precedenti recenti

Nel storico Derby Intercontinentale (Kıtalararası Derbi), il Fenerbahçe vanta il vantaggio complessivo nei precedenti contro il Galatasaray considerando tutte le partite ufficiali e amichevoli.

La rivalità risale al loro primissimo incontro nel 1909, vinto dal Galatasaray per 2-0. Da allora, i due club hanno giocato 406 partite. Il Fenerbahçe ne ha vinte 150, il Galatasaray 131 e ci sono stati 125 pareggi.

Il Galatasaray ha vinto l’incontro più recente contro i rivali cittadini per 3-0, quando le due squadre si sono affrontate in una sfida di Süper Lig al Rams Park ad aprile. Tuttavia, tre mesi prima, a gennaio, il Fenerbahçe si è preso il diritto di vantarsi, oltre a un trofeo, assicurandosi una vittoria per 2-0 sui rivali nella finale di Supercoppa di Turchia all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.



