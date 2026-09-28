La Francia ospita l'Italia al Parc des Princes di Parigi venerdì 2 ottobre, nell'ambito di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A che comprende anche Belgio e Turchia. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno in Italia a novembre, con la sede di quella sfida ancora da confermare.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Francia-Italia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Francia-Italia di UEFA Nations League A?

Francia-Italia si gioca allo Stade de France di Saint-Denis, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato a ridosso della data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade de France

Dove comprare i biglietti per Francia-Italia?

I biglietti per la gara di Parigi vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio francese (FFF), con priorità in genere riservata ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sono invece il primo riferimento per la gara di ritorno in Italia.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, in genere più vicino a ciascun giorno di gara

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti un inventario più ampio una volta esaurite le allocazioni ufficiali

Biglietti per il settore ospiti – le assegnazioni per la gara in Italia sono gestite attraverso i canali FIGC e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il profilo della sfida, si consiglia in particolare di prenotare in anticipo per la gara di Parigi.

Quanto costano i biglietti per Francia-Italia?

I prezzi ufficiali per la gara di Parigi sono fissati attraverso i canali di biglietteria della FFF, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. I prezzi ufficiali FIGC si applicheranno invece alla gara di ritorno in Italia una volta confermate sede e modalità di vendita.

Posti più economici (Parigi): da circa 50 €, generalmente negli anelli superiori dietro le porte al Parc des Princes

Posti di fascia media (Parigi): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno in Italia: i prezzi saranno confermati una volta annunciata la sede della partita di novembre

Ticombo è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Come per qualsiasi sfida tra due delle principali nazionali europee, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se hai un budget preciso.

Francia-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Francia-Italia, il momento di forma

La Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, risultato arrivato dopo il ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. In precedenza nel torneo aveva battuto Marocco per 2-0, Paraguay per 1-0 e Svezia per 3-0. In queste cinque partite, la Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Anche l'Italia ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata il successo per 1-0 sulla Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo tre giorni prima. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro la Bosnia-Erzegovina e nel 1-4 contro la Norvegia del novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Francia-Italia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull'1-3 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata in Italia nel novembre 2024. Nelle ultime cinque sfide dirette, la Francia ha vinto quattro volte contro le zero vittorie dell'Italia, con un successo francese anche in ciascuna delle amichevoli del 2016 e del 2012. La Francia ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.



