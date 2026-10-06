Il Club Brugge affronta il Lens mercoledì 21 ottobre 2026 al Jan Breydel Stadion di Bruges.

I campioni del Belgio si sono qualificati direttamente dopo aver conquistato il loro 20° titolo nazionale nella scorsa stagione. Nel frattempo, il Lens ha ottenuto un posto nella competizione per club più prestigiosa d'Europa grazie a una solida campagna conclusa al secondo posto in Ligue 1.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Club Brugge-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Club Brugge-Lens di Champions League?

Club Brugge-Lens si gioca al Jan Breydel Stadion di Bruges, mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Come acquistare i biglietti per Club Brugge-Lens di Champions League?

Le opzioni per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Club Brugge e RC Lens al Jan Breydel Stadium includono:

1. Biglietteria ufficiale del Club Brugge

Direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Club Brugge. L'accesso prioritario viene concesso prima agli abbonati del Club Brugge e ai membri paganti del club. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico generale, anche se le partite di Champions League ad alta richiesta vanno spesso esaurite durante le fasi riservate ai membri.

Quanto costano i biglietti per Club Brugge-Lens di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League Club Brugge-RC Lens variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali o su piattaforme secondarie di biglietteria:

1. Prezzi ufficiali nominali (vendita diretta del club)

Biglietti standard per adulti: i biglietti a prezzo nominale per le partite casalinghe di Champions League al Jan Breydel Stadium partono in genere da circa 45 € a 60 € per i posti standard in tribuna.

Categoria 1 / posti premium: i posti centrali in tribuna laterale vanno da 80 € a 120 € .

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:

Inserzioni di fascia base: sui mercati secondari, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 120 € a 140 € per posto.

Prezzo medio di rivendita: a seconda della categoria del posto e della domanda in prossimità del giorno della partita, i biglietti standard sulle piattaforme secondarie hanno una media di circa 190 € a 390 € , con le categorie premium che salgono ulteriormente.

Club Brugge-Lens di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Club Brugge e Lens

Il Club Brugge ha vinto tre partite, ne ha perse due e non ne ha pareggiata nessuna nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sul Royal Antwerp in First Division A il 13 settembre, e in questo periodo è arrivata anche una vittoria esterna per 1-0 a Lommel. Le due sconfitte sono arrivate contro il Gent in campionato e l'Aston Villa in Champions League, con il ko contro il Villa terminato 3-2. Nelle cinque partite, il Brugge ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Il Lens ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1 il 18 settembre, dopo il 2-2 sul campo del Le Mans e il successo per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Prague. Le tre sconfitte in questo periodo evidenziano un andamento incostante in campionato, anche se la squadra ha segnato otto gol nelle cinque partite subendone sette.

Club Brugge-Lens: precedenti recenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Club Brugge e Lens. Ulteriori informazioni sul bilancio storico non sono disponibili al momento.