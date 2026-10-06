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Come ottenere i biglietti per Club Brugge-Lens: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lens
Champions League

Il Club Brugge affronta il Lens in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Club Brugge affronta il Lens mercoledì 21 ottobre 2026 al Jan Breydel Stadion di Bruges.

I campioni del Belgio si sono qualificati direttamente dopo aver conquistato il loro 20° titolo nazionale nella scorsa stagione. Nel frattempo, il Lens ha ottenuto un posto nella competizione per club più prestigiosa d'Europa grazie a una solida campagna conclusa al secondo posto in Ligue 1.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Club Brugge-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Club Brugge-Lens di Champions League?

Club Brugge-Lens si gioca al Jan Breydel Stadion di Bruges, mercoledì 21 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Jan Breydel Stadion

Come acquistare i biglietti per Club Brugge-Lens di Champions League?

Le opzioni per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Club Brugge e RC Lens al Jan Breydel Stadium includono:

1. Biglietteria ufficiale del Club Brugge

  • Direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Club Brugge. L'accesso prioritario viene concesso prima agli abbonati del Club Brugge e ai membri paganti del club. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico generale, anche se le partite di Champions League ad alta richiesta vanno spesso esaurite durante le fasi riservate ai membri.

Quanto costano i biglietti per Club Brugge-Lens di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League Club Brugge-RC Lens variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali o su piattaforme secondarie di biglietteria:

1. Prezzi ufficiali nominali (vendita diretta del club)

  • Biglietti standard per adulti: i biglietti a prezzo nominale per le partite casalinghe di Champions League al Jan Breydel Stadium partono in genere da circa 45 € a 60 € per i posti standard in tribuna.
  • Categoria 1 / posti premium: i posti centrali in tribuna laterale vanno da 80 € a 120 €.

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Inserzioni di fascia base: sui mercati secondari, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 120 € a 140 € per posto.
  • Prezzo medio di rivendita: a seconda della categoria del posto e della domanda in prossimità del giorno della partita, i biglietti standard sulle piattaforme secondarie hanno una media di circa 190 € a 390 €, con le categorie premium che salgono ulteriormente.

Club Brugge-Lens di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Club Brugge e Lens

Il Club Brugge ha vinto tre partite, ne ha perse due e non ne ha pareggiata nessuna nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sul Royal Antwerp in First Division A il 13 settembre, e in questo periodo è arrivata anche una vittoria esterna per 1-0 a Lommel. Le due sconfitte sono arrivate contro il Gent in campionato e l'Aston Villa in Champions League, con il ko contro il Villa terminato 3-2. Nelle cinque partite, il Brugge ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Il Lens ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1 il 18 settembre, dopo il 2-2 sul campo del Le Mans e il successo per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Prague. Le tre sconfitte in questo periodo evidenziano un andamento incostante in campionato, anche se la squadra ha segnato otto gol nelle cinque partite subendone sette.

CLB

CLB - Forma

GNT
S2-1
LOM
V0-1
AVL
S2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RCL

RCL - Forma

STR
S2-1
FCL
S0-1
SLP
V2-3
LEM
D2-2
ASM
S2-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Club Brugge-Lens: precedenti recenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Club Brugge e Lens. Ulteriori informazioni sul bilancio storico non sono disponibili al momento.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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