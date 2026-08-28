L'Augsburg affronta il Bayer Leverkusen sabato 12 settembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

L'Augsburg cercherà di replicare i recenti successi contro il Leverkusen, dopo aver ottenuto vittorie in entrambi gli scontri diretti di Bundesliga nella stagione 2025-26. Nel frattempo, il Bayer Leverkusen punterà a far valere la propria qualità in trasferta e a conquistare tre punti cruciali lontano da casa nelle prime fasi della stagione di campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Augsburg-Bayer Leverkusen si gioca alla WWK Arena di Augsburg, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I biglietti per FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali dei club e i partner autorizzati:

Biglietteria ufficiale FC Augsburg: Disponibile sul sito ufficiale del FC Augsburg (fcaugsburg.de) nella sezione ticketing, che rappresenta il venditore principale e più affidabile per le partite ospitate alla WWK Arena.

Portale biglietti settore ospiti Bayer 04 Leverkusen: Accessibile tramite il sito ufficiale del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de) specificamente per i membri verificati del club Leverkusen e i tifosi del settore ospiti.

Biglietteria della WWK Arena: Punti vendita in loco presso lo stadio di Augsburg, soggetti a disponibilità il giorno della partita se il match non è completamente esaurito.

Piattaforme di rivendita secondaria: Marketplace secondari di biglietti come StubHub, che aggregano tagliandi da venditori terzi se l'allocazione ufficiale è esaurita.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Augsburg e Bayer Leverkusen variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

Posti in piedi (Ultras / tifosi locali): Circa £12 - £15 (€15 - €17)

Tribuna sud / dietro la porta: Circa £21 - £38 (€25 - €45)

Categoria 2 & 3 (tribune laterali / curve): Circa £27 - £44 (€32 - €52)

Categoria 1 (Gegengerade / tribuna centrale laterale): Circa £38 - £58 (€45 - €69)

Prezzi del mercato di rivendita secondaria

Prezzo di partenza: Disponibili a partire da £30 sui marketplace di rivendita secondaria come StubHub.

Prezzo medio di rivendita: Compreso tra £45 e £110 a seconda della vicinanza del posto, della posizione del settore e della domanda dell'ultimo momento.

Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Bayer Leverkusen

L'Augsburg arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata il successo per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto, arrivato dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Leeds United in un'amichevole precampionato. In precedenza, durante l'estate, l'Augsburg ha battuto il Sassuolo 3-2 e travolto lo SC Schwaz, squadra di categoria inferiore, per 15-0, anche se tra queste partite figura pure una sconfitta per 5-2 contro il Bournemouth. In queste cinque partite, l'Augsburg ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.

Nelle ultime cinque partite, il Leverkusen ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La più recente è stata una netta vittoria per 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Newcastle United 2-1 e il Siviglia 2-1 nel precampionato, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, che ha vinto 2-1 il 12 agosto. Il Leverkusen ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro, comprese due gare senza subire reti.

Augsburg-Bayer Leverkusen: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'Augsburg ha vinto 2-1 sul campo del Leverkusen in una partita di Bundesliga. Prima di allora, l'Augsburg aveva vinto anche la sfida d'andata nel dicembre 2025, battendo il Leverkusen 2-0 alla WWK Arena. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Augsburg ne ha vinte due, il Leverkusen ne ha vinte due e una partita si è conclusa con una vittoria casalinga del Leverkusen per 2-0 nell'aprile 2025. Il bilancio dei precedenti in queste cinque gare è equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter vincere sul campo dell'altra.