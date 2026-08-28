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Come ottenere i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Augsburg affronta il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Augsburg affronta il Bayer Leverkusen sabato 12 settembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

L'Augsburg cercherà di replicare i recenti successi contro il Leverkusen, dopo aver ottenuto vittorie in entrambi gli scontri diretti di Bundesliga nella stagione 2025-26.  Nel frattempo, il Bayer Leverkusen punterà a far valere la propria qualità in trasferta e a conquistare tre punti cruciali lontano da casa nelle prime fasi della stagione di campionato.  

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Augsburg-Bayer Leverkusen si gioca alla WWK Arena di Augsburg, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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Bundesliga - Game Week 3
WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I biglietti per FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali dei club e i partner autorizzati:

  • Biglietteria ufficiale FC Augsburg: Disponibile sul sito ufficiale del FC Augsburg (fcaugsburg.de) nella sezione ticketing, che rappresenta il venditore principale e più affidabile per le partite ospitate alla WWK Arena.
  • Portale biglietti settore ospiti Bayer 04 Leverkusen: Accessibile tramite il sito ufficiale del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de) specificamente per i membri verificati del club Leverkusen e i tifosi del settore ospiti.
  • Biglietteria della WWK Arena: Punti vendita in loco presso lo stadio di Augsburg, soggetti a disponibilità il giorno della partita se il match non è completamente esaurito.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: Marketplace secondari di biglietti come StubHub, che aggregano tagliandi da venditori terzi se l'allocazione ufficiale è esaurita.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Augsburg e Bayer Leverkusen variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

  • Posti in piedi (Ultras / tifosi locali): Circa £12 - £15 (€15 - €17)
  • Tribuna sud / dietro la porta: Circa £21 - £38 (€25 - €45)
  • Categoria 2 & 3 (tribune laterali / curve): Circa £27 - £44 (€32 - €52)
  • Categoria 1 (Gegengerade / tribuna centrale laterale): Circa £38 - £58 (€45 - €69)

Prezzi del mercato di rivendita secondaria

  • Prezzo di partenza: Disponibili a partire da £30 sui marketplace di rivendita secondaria come StubHub.
  • Prezzo medio di rivendita: Compreso tra £45 e £110 a seconda della vicinanza del posto, della posizione del settore e della domanda dell'ultimo momento.

Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Bayer Leverkusen

L'Augsburg arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata il successo per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto, arrivato dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Leeds United in un'amichevole precampionato. In precedenza, durante l'estate, l'Augsburg ha battuto il Sassuolo 3-2 e travolto lo SC Schwaz, squadra di categoria inferiore, per 15-0, anche se tra queste partite figura pure una sconfitta per 5-2 contro il Bournemouth. In queste cinque partite, l'Augsburg ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.

Nelle ultime cinque partite, il Leverkusen ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La più recente è stata una netta vittoria per 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Newcastle United 2-1 e il Siviglia 2-1 nel precampionato, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, che ha vinto 2-1 il 12 agosto. Il Leverkusen ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro, comprese due gare senza subire reti.

FCA

FCA - Forma

SAS
V3-2
LEE
S4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
B04

B04 - Forma

NFO
S2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
ELV
S3-2
FCU
V4-0
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Augsburg-Bayer Leverkusen: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'Augsburg ha vinto 2-1 sul campo del Leverkusen in una partita di Bundesliga. Prima di allora, l'Augsburg aveva vinto anche la sfida d'andata nel dicembre 2025, battendo il Leverkusen 2-0 alla WWK Arena. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Augsburg ne ha vinte due, il Leverkusen ne ha vinte due e una partita si è conclusa con una vittoria casalinga del Leverkusen per 2-0 nell'aprile 2025. Il bilancio dei precedenti in queste cinque gare è equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter vincere sul campo dell'altra.

Testa a testa

AugsburgPareggioBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Augsburg-Bayer Leverkusen classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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