Prenota i biglietti per Atlético Madrid-Manchester United:
🎟️ Biglietti Atlético Madrid-Manchester United: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti Atlético Madrid: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti Manchester United: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti Champions League: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti sotto £150: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti per l'area famiglie: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti per il settore ospiti: PRENOTA I BIGLIETTI
🎟️ Biglietti per lo stadio Metropolitano: PRENOTA I BIGLIETTI
Quando si gioca Atlético Madrid-Manchester United di Champions League?
L'Atlético Madrid affronta il Manchester United al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 ET.
Atlético Madrid-Manchester United di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
Forma Atlético Madrid-Manchester United
L'Atlético Madrid ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-0 sulla Real Sociedad nella Liga, arrivata però dopo due sconfitte consecutive contro il Liverpool in Champions League e l'Athletic Bilbao in campionato. L'Atlético ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in questa serie di cinque partite, a conferma di una squadra capace di produrre gioco offensivo ma con vulnerabilità difensive nelle ultime settimane.
Il Manchester United ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nel derby di Premier League, una partita circondata da grandi polemiche per il VAR. La miglior prestazione recente dello United è arrivata nel 5-2 contro l'Ipswich Town, mentre è stato anche ottenuto un successo per 4-0 contro il Sabah FK in Champions League. In questo periodo ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque, anche se l'incostanza tra le varie competizioni è un aspetto evidente.
Atlético Madrid-Manchester United: precedenti recenti
L'ultimo incontro tra questi due club è stata un'amichevole precampionato nell'agosto 2026, vinta 2-1 dal Manchester United. Nelle sfide ufficiali, l'Atlético Madrid ha avuto la meglio, vincendo entrambe le gare del doppio confronto degli ottavi di Champions League 2021-22, che ha incluso un pareggio per 1-1 al Metropolitano e una vittoria per 1-0 a Old Trafford. Negli ultimi quattro precedenti registrati, l'Atlético conta tre vittorie contro l'unica dello United, con entrambe le squadre che hanno segnato complessivamente cinque gol.
Testa a testa
Classifica Atlético Madrid-Manchester United
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
S
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
S
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
S
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
S
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
S
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
S
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
S
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
S
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
S
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
S
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
S
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
S
Atle