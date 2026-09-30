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Come ottenere i biglietti per Amburgo-VfB Stoccarda: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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L’Amburgo sfida il VfB Stoccarda in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hamburger SV affronta il VfB Stoccarda sabato 17 ottobre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Storicamente, i due club tradizionali tedeschi condividono una ricca rivalità nella massima serie, con lo Stoccarda in vantaggio nel bilancio complessivo degli scontri diretti. Il loro incrocio più recente in Bundesliga, nell'aprile 2026, si è concluso con un netto successo casalingo per 4-0 dello Stoccarda alla MHP Arena.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hamburger SV-VfB Stoccarda, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hamburger SV-VfB Stoccarda di Bundesliga?

Hamburger SV-VfB Stoccarda si gioca al Volksparkstadion di Amburgo sabato 17 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-VfB Stoccarda di Bundesliga?

L'acquisto dei biglietti per la partita tra Hamburger SV e VfB Stoccarda richiede di passare attraverso i canali di distribuzione ufficiali dei club oppure marketplace secondari verificati.

Vendita ufficiale del club (consigliata)

Poiché l'Hamburger SV è la squadra di casa che ospita la partita al Volksparkstadion, i biglietti ufficiali sono gestiti tramite il portale ticketing dell'HSV.

  • Ticket Shop ufficiale HSV: crea un account sul sito ufficiale di ticketing dell'HSV. Questo è l'unico canale ufficiale per acquistare i biglietti primari della partita direttamente dal club al prezzo nominale.
  • Fasi di vendita: la distribuzione dei biglietti avviene in fasi strutturate:
    1. Membri del club: i membri ufficiali dell'HSV ricevono accesso prioritario per acquistare i biglietti per primi durante la finestra di prevendita anticipata.
    2. Abbonati: gli attuali titolari di abbonamento possono avere la possibilità di acquistare ulteriori posti singoli.
    3. Vendita generale al pubblico: tutti i biglietti rimanenti vengono messi a disposizione dei tifosi non membri.
  • Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se la partita fa registrare il tutto esaurito durante la vendita generale, l'HSV gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita del club sul proprio portale ticketing, dove gli abbonati rivendono legalmente i biglietti delle singole partite al prezzo nominale.
  • Settore ospiti del VfB Stoccarda: se tifate Stoccarda e desiderate sedervi nel settore ospiti, i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati tramite il portale ticketing ufficiale del VfB Stoccarda (vfb.de/tickets) rigorosamente ai membri registrati del VfB e ai fan club.
  • Marketplace secondari e rivendita: se le assegnazioni ufficiali primarie si esauriscono completamente, piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub mettono in vendita biglietti del mercato secondario.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-VfB Stoccarda di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Hamburger SV e VfB Stoccarda al Volksparkstadion variano in genere a seconda della categoria, del settore e del canale di acquisto:

  • Ingresso generale ufficiale (prezzo nominale primario):
    • Posti in piedi (Stehplatz): da 16 € a 20 €
    • Posti a sedere (Sitzplatz - standard/anello superiore): da 35 € a 60 €
    • Posti a sedere (Sitzplatz - premium/anello inferiore): da 65 € a 90 €+
  • Rivendita ufficiale dei biglietti (Zweitmarkt): venduti direttamente tramite la piattaforma ufficiale dell'HSV al prezzo nominale (stessi prezzi della vendita primaria, più le commissioni standard di gestione).
  • Marketplace secondari: se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, i prezzi su piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub oscillano in base alla domanda di mercato, spesso partendo da circa 70 € a 120 € per i posti base e salendo in modo significativo per disponibilità premium o dell'ultimo minuto.

Hamburger SV-VfB Stoccarda di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hamburger SV e VfB Stoccarda

L'Amburgo ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-0 sul campo dell'RB Lipsia in Bundesliga, dopo il ko casalingo per 0-5 contro il Mainz 05 della settimana precedente. L'unica nota positiva in questa serie è stata la vittoria per 3-0 in DFB-Pokal contro lo SC Verl. L'Amburgo ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattordici in queste cinque partite, un dato che riflette la portata delle sue attuali difficoltà.

Lo Stoccarda ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 sul campo dell'Hoffenheim, arrivata dopo il successo per 3-1 in Champions League contro il Viking. In precedenza, in questa serie, lo Stoccarda ha battuto il Colonia 4-1 in Bundesliga prima di subire una sconfitta per 1-5 contro il Bayern Monaco. Nelle cinque partite ha segnato tredici gol e ne ha subiti dieci.

HSV

HSV - Forma

VEL
V0-3
BVB
S2-0
M05
S0-5
RBL
S5-0
KOE
V2-1
Gol segnato (subito)
5/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
VFB

VFB - Forma

FCB
S5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
S2-1
BVB
S0-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Hamburger SV-VfB Stoccarda: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club si è giocato il 12 aprile 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 4-0 in casa in Bundesliga. Prima di allora, l'Amburgo aveva vinto 2-1 al Volksparkstadion nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide documentate tra le due squadre, lo Stoccarda è avanti con tre vittorie contro una dell'Amburgo, con un pareggio.

Testa a testa

AmburgoPareggioVfB Stoccarda
1
0
4
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
4
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FIN
1. Bundesliga Qualificazioni
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FIN
1. Bundesliga Qualificazioni
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
Amichevoli dei club
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FIN
5Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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