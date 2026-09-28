I Paesi Bassi puntano a conquistare il loro posto nei quarti di finale della UEFA Nations League il prossimo marzo. Affrontano la Grecia ad Amsterdam nel penultimo incontro di League A il 13 novembre e tu potresti essere lì prenotando oggi i biglietti per la partita.

Dopo essere arrivati secondi nell’edizione inaugurale della UEFA Nations League nel 2019 e aver raggiunto le semifinali nel 2023, gli olandesi, ora guidati da Xavi, saranno disperatamente desiderosi di tornare di nuovo in corsa per un trofeo. La Grecia sarà ancora piena di fiducia dopo la recente vittoria per 1-0 contro la Germania ad Augusta, quindi la squadra di casa non può permettersi di prendere gli avversari troppo alla leggera.

L’ultima volta che abbiamo visto i Paesi Bassi in azione alla Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo ha firmato il pareggio nel finale contro la Germania, dividendo la posta nella partita d’esordio di UEFA Nations League. Questo ha portato a otto partite la loro serie di imbattibilità nello stadio di Amsterdam.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League?

Paesi Bassi-Grecia si gioca alla Johan Cruyff Arena (Amsterdam) venerdì 13 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 20.45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali di UEFA Nations League per Paesi Bassi-Grecia possono essere acquistati tramite il KNVB Official Ticketshop, che gestisce la distribuzione dei biglietti per le partite casalinghe della nazionale olandese.

Le finestre di vendita ufficiali dei biglietti si aprono in genere circa 4-6 settimane prima della data prevista della partita. I titolari di club card e i membri ufficiali del fan club ricevono sempre accesso prioritario alcuni giorni prima dell’apertura della vendita al pubblico.

Se vuoi assicurarti posti last minute, i tifosi possono anche acquistare i biglietti su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arriveranno in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League?

Sebbene i prezzi ufficiali specifici dei biglietti dipendano dalla suddivisione dinamica in fasce e dagli sconti riservati ai membri KNVB, le partite casalinghe ufficiali della nazionale alla Johan Cruyff ArenA sono organizzate in zone standard di posti a sedere:

Curve (dietro le porte - tribune Nord e Sud) : in genere le categorie ufficiali di posti più accessibili (Categoria 3/4). I settori di casa più caldi dell’Oranje si trovano principalmente nella tribuna Sud (Zuid). ( Fascia di prezzo: €35-€45 )

Laterali (tribuna principale e tribuna Est) : suddivisi in anello superiore (Categoria 2) e anello inferiore (Categoria 1). Il laterale dell’anello inferiore offre le visuali migliori vicino al campo e prevede il prezzo standard nominale più alto. ( Fascia di prezzo: €45-€80 )

Settore ospiti : riservato specificamente ai tifosi greci, situato nei settori d’angolo superiori (di solito i settori 416/417).

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Johan Cruyff Arena

La Johan Cruyff Arena è il fiore all’occhiello dell’infrastruttura sportiva olandese. Situata nel distretto Zuidoost di Amsterdam, è la spettacolare casa dell’AFC Ajax e della nazionale dei Paesi Bassi e ha una capienza di 56.120 posti (71.000 per i concerti musicali).

Rinomata in tutto il mondo come pioniera del design moderno degli stadi, colma con naturalezza il divario tra le tradizioni storiche del calcio e l’innovazione più avanzata negli impianti sportivi.

Lo stadio è stato inaugurato ufficialmente nel 1996 con il suo nome originale, Amsterdam ArenA. Fu costruito per sostituire l’amato ma datato stadio dell’Ajax, il De Meer, che non riusciva più a tenere il passo con l’enorme base di tifosi del club. Nel 2018, lo stadio è stato ufficialmente ribattezzato Johan Cruyff Arena. Questo ha reso omaggio eterno al leggendario numero 14 dell’Ajax che rese popolare l’iconica filosofia del 'Calcio Totale' e morì nel 2016.

Momenti memorabili alla Johan Cruyff Arena

Reali del pop : Tina Turner è stata la primissima popstar a esibirsi lì nel 1996, seguita poco dopo da Michael Jackson, che fece registrare il tutto esaurito in cinque concerti storici durante il suo HIStory World Tour nel 1997.

Real Madrid-Juventus (finale di Champions League 1998) : lo stadio ha ospitato la più grande partita per club d’Europa. Un solo gol di Predrag Mijatović ha assicurato al Real Madrid una vittoria per 1-0, ponendo fine a 32 anni di attesa per una Coppa dei Campioni.

Chelsea-Benfica (finale di UEFA Europa League 2013) : una finale emozionante in cui Fernando Torres ha segnato per il Chelsea, prima del pareggio del Benfica. Al 93’, Branislav Ivanović si è elevato per insaccare di testa un gol drammatico nel recupero, consegnando al Chelsea il titolo di campione dell’Europa League.

Il tetto pioniere d’Europa: è stato il primo stadio in Europa a essere dotato di un tetto completamente retrattile. All’epoca, costruire una copertura scorrevole enorme sopra uno stadio d’élite era considerato un enorme azzardo architettonico, diventato poi uno standard globale del settore.

Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Paesi Bassi-Grecia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Paesi Bassi (#9) vs Grecia (#46)

I Paesi Bassi hanno aperto la loro campagna di UEFA Nations League, e l’era di 'Xavi', con un pareggio casalingo contro la Germania, seguito da una vittoria per 2-1 contro la Serbia a Belgrado. Nonostante siano rimasti imbattuti durante la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in estate, pareggiando con il Giappone e battendo Svezia e Tunisia, sono usciti al primo turno della fase a eliminazione diretta, perdendo ai rigori contro il Marocco.

La Grecia ha iniziato la sua campagna di UEFA Nations League alla grande, ottenendo impressionanti vittorie esterne contro Serbia (2-1) e Germania (1-0). È stata la prima volta che ha vinto partite fuori casa consecutivamente da marzo 2025 e la prima volta che ha vinto una partita in generale dopo 10 mesi, interrompendo una serie di cinque gare senza vittorie.

Paesi Bassi-Grecia: precedenti recenti

I Paesi Bassi vantano una netta superiorità storica sulla Grecia, avendo vinto 9 dei loro 11 precedenti incontri, segnando 24 gol e subendone appena tre.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato nell’ottobre 2023 durante le qualificazioni a UEFA Euro 2024. I Paesi Bassi hanno ottenuto una drammatica vittoria per 1-0 ad Atene, con Virgil van Dijk a segno su rigore nei minuti di recupero.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



