La fase a gironi della UEFA Nations League del Galles si chiude martedì 17 novembre, quando il Portogallo campione in carica farà visita a Cardiff. Puoi goderti l’evento in tutto il suo splendore prenotando oggi stesso i biglietti per la partita.

I Dragoni di Craig Bellamy non si sono fatti intimorire quando hanno affrontato Cristiano Ronaldo e compagni nel turno inaugurale della UEFA Nations League lo scorso settembre. Il gol di João Félix al 22' è stato tutto ciò che ha separato le due squadre all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

Bisogna tornare indietro di due anni per trovare l'ultima volta in cui il Galles ha battuto in casa una nazionale tra le prime 10 del ranking. In quella serata memorabile nella capitale gallese, Harry Wilson andò a segno due volte nel 2-1 sulla Croazia. La Red Wall riuscirà a spingere i suoi verso un'altra vittoria storica?

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Galles-Portogallo di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Galles-Portogallo di UEFA Nations League?

Galles-Portogallo si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff martedì 17 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (GMT).

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Come comprare i biglietti per Galles-Portogallo di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Galles e Portogallo possono essere acquistati online tramite il portale eTicketing della FAW.

I biglietti sono stati messi in vendita per la prima volta il 18 settembre alle 12:00. La Football Association of Wales (FAW) distribuisce i biglietti con un sistema a fasce basato sui punti fedeltà e sullo status di membro:

Campaign Tickets (lug - set 2026) : comprendevano tutte e tre le partite casalinghe della fase a gironi di Nations League e le qualificazioni a Euro 2028. Disponibili solo per i membri Red Wall.

Biglietti per la singola partita : inizialmente disponibili per i membri Red Wall con il maggior numero di punti fedeltà. Gli eventuali biglietti rimanenti passano alle fasce inferiori e alla vendita libera più vicino a novembre.

Se vuoi assicurarti posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Galles-Portogallo di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Galles e Portogallo partivano da £30,00 per gli adulti e £9,50 per gli junior (fino a 16 anni).

La Football Association of Wales (FAW) suddivide i biglietti per la singola partita in tre distinte fasce di prezzo in base alla visuale dei posti.

Categoria 1 (Premium / Longside) : questi posti premium si trovano lungo i lati principali del campo. Comprendono la Grandstand (West) e la Ninian Stand (East), che offrono la visuale più equilibrata dell'azione. (Fascia di prezzo: £15-40)

Categoria 2 (Standard / Corners) : questi posti standard sono posizionati dove i lati incontrano le curve dietro le porte, offrendo una visuale diagonale del campo. (Fascia di prezzo: £10-35)

Categoria 3 (Family Stand / Shortside) : si trovano dietro le porte. Comprendono la Canton Stand, casa dei gruppi di tifosi più rumorosi, e la Family Stand designata. (Fascia di prezzo: £5-30)

Tieni d'occhio i siti ufficiali della nazionale man mano che si avvicina la data, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Cardiff City Stadium

Il Cardiff City Stadium è un importante impianto sportivo del Galles, casa sia del Cardiff City Football Club sia della nazionale di calcio del Galles. Ufficialmente inaugurato nel 2009, è il secondo stadio più grande del Galles dopo il Principality Stadium, con una capienza di 33.280 posti.

Per 99 anni il Cardiff City ha giocato nel leggendario e intimidatorio Ninian Park. All'inizio degli anni 2000 il vecchio impianto era ormai superato e furono approvati i piani per una nuova arena interamente con posti a sedere, per aiutare il club a modernizzarsi.

La costruzione iniziò nel 2007 sul sito del vecchio Leckwith Athletics Stadium, con un costo del progetto di circa £48 milioni. Il nuovo Cardiff City Stadium aprì i battenti con un'amichevole contro il club scozzese Celtic nel luglio 2009, terminata 0-0.

Momenti memorabili al Cardiff City Stadium

L'epica contro il Belgio (2015) : il Galles ha battuto il Belgio 1-0 grazie a un leggendario gol di Gareth Bale, stabilendo il record di affluenza dello stadio con 33.280 spettatori e aprendo la strada alla storica cavalcata a Euro 2016.

Qualificazione al Mondiale (2022) : la 'Red Wall' ha cantato a squarciagola sotto i riflettori mentre il Galles batteva l'Ucraina 1-0, risultato che ha significato la qualificazione al primo Mondiale FIFA dopo 64 anni.

Real Madrid e la Supercoppa UEFA (2014) : l'impianto è stato sotto i riflettori quando ha ospitato la Supercoppa UEFA. Il Real Madrid ha sconfitto il Siviglia 2-0, con la superstar Cristiano Ronaldo autore di entrambi i gol sul prato di Cardiff.

Rock and Roll: naturalmente non viene utilizzato solo per lo sport. Lo stadio è anche una grande sede per concerti e ha ospitato enormi artisti musicali tra cui Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart e gli Stereophonics.

Come arrivare

In treno: uno dei modi più semplici per raggiungere lo stadio dal centro di Cardiff.

Stazione di Ninian Park - È la stazione più vicina, a soli 5 minuti a piedi dai cancelli dello stadio.

Stazione di Grangetown - Un'altra eccellente opzione, a soli 10 minuti a piedi dallo stadio.

In autobus: Cardiff ha linee di autobus regolari che fermano proprio accanto allo stadio.

Shuttle del giorno della partita (Linea 95) - Durante la stagione calcistica, Cardiff Bus gestisce navette speciali. Passano ogni 15 minuti a partire da 2 ore prima del calcio d'inizio, con partenza da Wood Street (fermata JB) nel centro città.

Linee standard - Puoi prendere gli autobus 1, 2, 95 o 95A dal centro città. Scendi a Sloper Road o alla fermata ASDA Leckwith Road.

In auto: lo stadio è facilmente raggiungibile dall'autostrada e si trova al codice postale CF11 8AZ.

Indicazioni - Lascia l'autostrada M4 all'uscita 33. Prendi la strada a carreggiate separate A4232 in direzione Cardiff/Barry, poi esci sulla B4267 seguendo le indicazioni per lo stadio.

Parcheggio - I parcheggi dello stadio di solito chiudono 60 minuti prima del calcio d'inizio per motivi di sicurezza. Evita di parcheggiare nel vicino retail park, poiché c'è un limite rigido di 90 minuti e nei giorni delle partite vengono emesse molte multe.

Galles-Portogallo di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Galles-Portogallo: stato di forma recente

Ranking FIFA: Galles (#38) vs Portogallo (#7)

Il Galles è attualmente in una striscia di 6 partite senza vittorie. Da quando ha visto sfumare i sogni Mondiali contro la Bosnia ed Erzegovina durante i play-off di marzo, ha pareggiato due amichevoli, contro Irlanda del Nord e Ghana, e ha perso contro Romania, Portogallo e Danimarca.

Il Portogallo ha giocato 11 partite nel corso del 2026 e la sua unica sconfitta è arrivata contro la Spagna (0-1) nell'ottavo di finale del Mondiale disputato in estate.

Galles-Portogallo: precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Portogallo e Galles è di 4 vittorie per il Portogallo e 1 vittoria per il Galles, con zero pareggi nei 5 confronti precedenti. In queste partite il Portogallo ha segnato 9 gol, contro i 4 del Galles.

Il Portogallo ha ottenuto una vittoria per 1-0 quando le due squadre si sono affrontate all'Estádio José Alvalade di Lisbona il 24 settembre, nel turno inaugurale della UEFA Nations League. L'unico gol della serata è arrivato al 22' da João Félix, che ha raccolto un passaggio di Nuno Mendes e ha lasciato partire una conclusione da fuori area.

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Portogallo POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Norvegia NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 S V 3 Danimarca DAN 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 4 Galles GAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



