Come acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton: prezzi della Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Wolverhampton Wanderers ospita il Southampton sabato 5 dicembre 2026 al Molineux Stadium di Wolverhampton.
L'ultimo incontro tra i due club risale al 15 marzo 2025, in Premier League, quando il Wolverhampton ha vinto 2-1 in trasferta al St. Mary's. In precedenza, nella sfida disputata al Molineux nella stagione 2024–25, il Wolverhampton si era imposto con un netto 2-0.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Wolverhampton Wanderers-Southampton, compresi i punti vendita e i prezzi.
Quando si gioca Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?
Wolverhampton Wanderers-Southampton si gioca al Molineux Stadium di Wolverhampton sabato 5 dicembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?
Per acquistare i biglietti per la sfida di Championship tra Wolverhampton Wanderers e Southampton, puoi valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Wolverhampton Wanderers o il sito dedicato ai biglietti del Southampton FC, dove gli abbonati e i soci dei club hanno accesso prioritario.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?
Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la sfida di Championship tra Wolverhampton Wanderers e Southampton:
1. Canali ufficiali dei club
- Intero adulti: da 30 a 55 £.
- Ridotto (anziani / giovani adulti): da 20 a 35 £.
- Under 17: da 12 a 20 £.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Prezzi standard di rivendita: da 45 a 110 £.
- Posti premium / lungo i lati del campo: da 120 a oltre 250 £.
Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship: Tutto quello che c'è da sapere
Wolverhampton Wanderers-Southampton: Lo stato di forma
Il Wolverhampton ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone una. Il risultato più recente è il successo per 1-2 sul campo del Bristol City del 4 novembre. In questa serie ha battuto anche il Cardiff City per 3-0 e il Watford per 1-0, perdendo punti soltanto nell'1-1 contro il Portsmouth. La squadra di Peixoto ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.
Il Southampton ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone due e senza subire sconfitte. Il risultato più recente è l'1-1 sul campo del West Bromwich Albion del 3 novembre. Prima aveva battuto il Queens Park Rangers per 4-1 e il West Ham United per 2-3 in trasferta; completano la serie di cinque partite i precedenti pareggi contro il Bolton Wanderers e le vittorie sul campo del Norwich City. La squadra di Eckert ha segnato nove goal e ne ha subiti tre in questo periodo.
Wolverhampton Wanderers-Southampton: I precedenti recenti
L'ultimo incontro tra i due club si è giocato in Premier League il 15 marzo 2025, quando il Wolverhampton Wanderers ha battuto il Southampton per 1-2 al St. Mary's. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Premier League, il Wolverhampton ha ottenuto quattro vittorie e il Southampton una. In queste partite il Wolverhampton ha segnato nove goal e il Southampton quattro.