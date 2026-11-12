Come acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton: prezzi della Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Wolverhampton Wanderers ospita il Southampton sabato 5 dicembre 2026 al Molineux Stadium di Wolverhampton.

L'ultimo incontro tra i due club risale al 15 marzo 2025, in Premier League, quando il Wolverhampton ha vinto 2-1 in trasferta al St. Mary's. In precedenza, nella sfida disputata al Molineux nella stagione 2024–25, il Wolverhampton si era imposto con un netto 2-0.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Wolverhampton Wanderers-Southampton, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?

Wolverhampton Wanderers-Southampton si gioca al Molineux Stadium di Wolverhampton sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Come acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?

Per acquistare i biglietti per la sfida di Championship tra Wolverhampton Wanderers e Southampton, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Wolverhampton Wanderers o il sito dedicato ai biglietti del Southampton FC, dove gli abbonati e i soci dei club hanno accesso prioritario.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la sfida di Championship tra Wolverhampton Wanderers e Southampton:

1. Canali ufficiali dei club

Intero adulti: da 30 a 55 £.

da 30 a 55 £. Ridotto (anziani / giovani adulti): da 20 a 35 £.

da 20 a 35 £. Under 17: da 12 a 20 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi standard di rivendita: da 45 a 110 £.

da 45 a 110 £. Posti premium / lungo i lati del campo: da 120 a oltre 250 £.

Wolverhampton Wanderers-Southampton di Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Wolverhampton Wanderers-Southampton: Lo stato di forma

Il Wolverhampton ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone una. Il risultato più recente è il successo per 1-2 sul campo del Bristol City del 4 novembre. In questa serie ha battuto anche il Cardiff City per 3-0 e il Watford per 1-0, perdendo punti soltanto nell'1-1 contro il Portsmouth. La squadra di Peixoto ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Southampton ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone due e senza subire sconfitte. Il risultato più recente è l'1-1 sul campo del West Bromwich Albion del 3 novembre. Prima aveva battuto il Queens Park Rangers per 4-1 e il West Ham United per 2-3 in trasferta; completano la serie di cinque partite i precedenti pareggi contro il Bolton Wanderers e le vittorie sul campo del Norwich City. La squadra di Eckert ha segnato nove goal e ne ha subiti tre in questo periodo.

Wolverhampton Wanderers-Southampton: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è giocato in Premier League il 15 marzo 2025, quando il Wolverhampton Wanderers ha battuto il Southampton per 1-2 al St. Mary's. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Premier League, il Wolverhampton ha ottenuto quattro vittorie e il Southampton una. In queste partite il Wolverhampton ha segnato nove goal e il Southampton quattro.