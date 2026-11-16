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Come acquistare i biglietti per West Ham United-Middlesbrough: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
West Ham United
Middlesbrough
Championship

Il West Ham United affronta il Middlesbrough in Championship. Ecco come assicurarsi i biglietti

Il West Ham United ospita il Middlesbrough martedì 8 dicembre 2026 al London Stadium di Londra.

Gli ultimi confronti ufficiali tra le due squadre risalgono alla Premier League 2016-17: un pareggio per 1-1 al London Stadium e una vittoria per 3-1 del West Ham al Riverside Stadium. Prima di quella stagione nella massima serie, le due formazioni si erano incontrate anche nella EFL Championship 2011-12, con una vittoria esterna per 2-0 del West Ham e un pareggio per 1-1 a Londra.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto ciò che serve sapere per acquistare i biglietti di West Ham United-Middlesbrough, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca West Ham United-Middlesbrough in Championship?

West Ham United-Middlesbrough si gioca al London Stadium di Londra martedì 8 dicembre 2026.

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Championship - Game Week 20
London Stadium

Come acquistare i biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra West Ham United e Middlesbrough, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Potete acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale o la biglietteria del West Ham United. È il metodo più sicuro e autorizzato per i tifosi di casa.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietto standard per adulti: Di solito parte da circa 25 £.
  • Tariffe ridotte e posti speciali: Da 10 a 30 £.
  • Posti premium: Da 40 a 50 £.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

  • Posti nell’anello superiore o standard: Partono da circa 20-27 £.
  • Prezzo medio sulle piattaforme di rivendita: Si aggira di solito intorno a 88 £, a seconda della posizione esatta del posto e della domanda.

West Ham United-Middlesbrough in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di West Ham United e Middlesbrough

Nelle ultime cinque partite di Championship, il West Ham ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara, il 7 novembre, ha perso 2-1 sul campo del Blackburn Rovers; nella prima partita di Parker alla guida della squadra aveva pareggiato 3-3 in trasferta contro il Cardiff City. In queste cinque gare, il West Ham ha segnato sette goal e ne ha subiti undici. Le tre sconfitte consecutive precedenti al pareggio con il Cardiff sottolineano il difficile periodo costato il posto a Nuno.

Il Middlesbrough ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’ultimo risultato è stato uno 0-0 sul campo del Watford il 7 novembre, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Wrexham il 4 novembre. Prima di quelle due gare, il Middlesbrough aveva battuto il Charlton Athletic 3-0 e il Bolton Wanderers 5-1, mostrando la qualità offensiva che lo ha reso la squadra più in vista del campionato nel corso della stagione.

WHU

WHU - Forma

SWA
V0-1
SOU
S2-3
WBA
S1-3
CAC
D3-3
BLB
S2-1
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MID

MID - Forma

CAC
D2-2
BOL
V1-5
CHA
V3-0
WRE
S2-0
WAT
D0-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

West Ham United-Middlesbrough: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Premier League nel gennaio 2017, quando il West Ham vinse 3-1 al Riverside Stadium. Prima di allora, la sfida più recente tra le due formazioni nella zona est di Londra era stata il pareggio per 1-1 al London Stadium nell’ottobre 2016. Negli ultimi cinque confronti registrati, il West Ham ha ottenuto due vittorie e il Middlesbrough nessuna, mentre due partite sono finite in parità, oltre a un ulteriore pareggio. L’ultimo incontro tra i due club in Championship risale al marzo 2012: un pareggio per 1-1 al London Stadium.

Testa a testa

West Ham UnitedPareggioMiddlesbrough
3
2
0
Premier League
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
West Ham United badge
West Ham United
WHU
3
FIN
Premier League
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FIN
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FIN
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
FIN
Premier League
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FIN
9Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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