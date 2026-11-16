Come acquistare i biglietti per West Ham United-Middlesbrough: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il West Ham United ospita il Middlesbrough martedì 8 dicembre 2026 al London Stadium di Londra.

Gli ultimi confronti ufficiali tra le due squadre risalgono alla Premier League 2016-17: un pareggio per 1-1 al London Stadium e una vittoria per 3-1 del West Ham al Riverside Stadium. Prima di quella stagione nella massima serie, le due formazioni si erano incontrate anche nella EFL Championship 2011-12, con una vittoria esterna per 2-0 del West Ham e un pareggio per 1-1 a Londra.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto ciò che serve sapere per acquistare i biglietti di West Ham United-Middlesbrough, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca West Ham United-Middlesbrough in Championship?

West Ham United-Middlesbrough si gioca al London Stadium di Londra martedì 8 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 15:00 London Stadium

Come acquistare i biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra West Ham United e Middlesbrough, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Potete acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale o la biglietteria del West Ham United. È il metodo più sicuro e autorizzato per i tifosi di casa.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per West Ham United-Middlesbrough in Championship:

1. Canali ufficiali del club

Biglietto standard per adulti: Di solito parte da circa 25 £ .

Di solito parte da circa . Tariffe ridotte e posti speciali: Da 10 a 30 £ .

Da . Posti premium: Da 40 a 50 £.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti nell’anello superiore o standard: Partono da circa 20-27 £ .

Partono da circa . Prezzo medio sulle piattaforme di rivendita: Si aggira di solito intorno a 88 £, a seconda della posizione esatta del posto e della domanda.

West Ham United-Middlesbrough in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di West Ham United e Middlesbrough

Nelle ultime cinque partite di Championship, il West Ham ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara, il 7 novembre, ha perso 2-1 sul campo del Blackburn Rovers; nella prima partita di Parker alla guida della squadra aveva pareggiato 3-3 in trasferta contro il Cardiff City. In queste cinque gare, il West Ham ha segnato sette goal e ne ha subiti undici. Le tre sconfitte consecutive precedenti al pareggio con il Cardiff sottolineano il difficile periodo costato il posto a Nuno.

Il Middlesbrough ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’ultimo risultato è stato uno 0-0 sul campo del Watford il 7 novembre, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Wrexham il 4 novembre. Prima di quelle due gare, il Middlesbrough aveva battuto il Charlton Athletic 3-0 e il Bolton Wanderers 5-1, mostrando la qualità offensiva che lo ha reso la squadra più in vista del campionato nel corso della stagione.

West Ham United-Middlesbrough: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Premier League nel gennaio 2017, quando il West Ham vinse 3-1 al Riverside Stadium. Prima di allora, la sfida più recente tra le due formazioni nella zona est di Londra era stata il pareggio per 1-1 al London Stadium nell’ottobre 2016. Negli ultimi cinque confronti registrati, il West Ham ha ottenuto due vittorie e il Middlesbrough nessuna, mentre due partite sono finite in parità, oltre a un ulteriore pareggio. L’ultimo incontro tra i due club in Championship risale al marzo 2012: un pareggio per 1-1 al London Stadium.