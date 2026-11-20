Il West Ham United ospita il Bristol City sabato 12 Desember 2026 al London Stadium di Londra.

Le due squadre si sono affrontate più di recente nel terzo turno della FA Cup 2023–24: il Bristol City ha ottenuto un sorprendente pareggio per 1-1 al London Stadium, prima di eliminare il West Ham vincendo 1-0 la ripetizione ad Ashton Gate. Quella sfida di coppa ha anche provocato attriti duraturi tra i club fuori dal campo, dopo che l’ampia disponibilità di biglietti riservata ai tifosi ospiti del Bristol City aveva costretto migliaia di abbonati del West Ham a lasciare i loro posti abituali.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti per West Ham United-Bristol City, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca West Ham United-Bristol City in Championship?

West Ham United-Bristol City si gioca sabato 12 Desember 2026 al London Stadium di Londra.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 London Stadium

Come acquistare i biglietti per West Ham United-Bristol City in Championship?

Per acquistare i biglietti per West Ham United-Bristol City in Championship, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i soci del club (settore di casa del West Ham): I biglietti per i settori di casa possono essere acquistati tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria elettronica del West Ham United. I soci Claret hanno generalmente accesso prioritario ai posti ordinari prima che gli eventuali biglietti rimasti vengano messi a disposizione di altri acquirenti.

I biglietti per i settori di casa possono essere acquistati tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria elettronica del West Ham United. I soci Claret hanno generalmente accesso prioritario ai posti ordinari prima che gli eventuali biglietti rimasti vengano messi a disposizione di altri acquirenti. Biglietti riservati ai tifosi ospiti del Bristol City: Sono messi in vendita tramite il sito ufficiale di biglietteria del Bristol City in base a fasce di priorità, tra cui punti fedeltà, possesso di un abbonamento e iscrizione al club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per West Ham United-Bristol City in Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per West Ham United-Bristol City in Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari standard per adulti: Costano da 25 a 45 sterline .

Costano da . Tariffe ridotte (over 66 / under 21 / under 18): I biglietti a tariffa ridotta costano da 10 a 45 sterline ; nei settori inferiori, le tariffe fortemente scontate per giovani e anziani partono da appena 10 a 12 sterline .

I biglietti a tariffa ridotta costano da ; nei settori inferiori, le tariffe fortemente scontate per giovani e anziani partono da appena . Sconto per i soci Claret & Blue: I tifosi con un’iscrizione ufficiale per adulti (35 sterline a stagione) o under 18 (15 sterline a stagione) ricevono uno sconto di 5 sterline

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzo iniziale standard: a partire da circa 21 sterline.

a partire da circa Prezzo medio di mercato: Si aggira intorno alle 111 sterline.

West Ham United-Bristol City in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di West Ham United e Bristol City

Nelle ultime cinque partite di Championship, il West Ham ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Blackburn Rovers, preceduta da un pareggio per 3-3 con il Cardiff City. In precedenza, il West Ham aveva battuto lo Swansea City per 0-1 in trasferta. In quelle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

Le ultime cinque partite di Championship del Bristol City hanno prodotto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 0-5 sul campo del Norwich City, arrivata dopo quella casalinga per 1-2 contro il Wolverhampton Wanderers. L’unica vittoria del Bristol City in questo periodo è stata quella per 2-3 sul campo del Bolton Wanderers. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti nove.

West Ham United-Bristol City: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2024, quando il Bristol City ha battuto il West Ham United per 1-0 in casa in FA Cup. In precedenza, le squadre avevano pareggiato 1-1 al London Stadium nella stessa competizione, sempre nel corso di quel mese. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Bristol City è leggermente avanti, con due vittorie contro una del West Ham e due pareggi. I precedenti comprendono incontri sia di FA Cup sia di Championship.