Come acquistare i biglietti per West Bromwich Albion-Cardiff City: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il West Bromwich Albion ospita il Cardiff City martedì 8 desember 2026 al The Hawthorns di West Bromwich.

Il loro incontro più recente si è disputato nell’aprile 2025 al Cardiff City Stadium ed è terminato con uno 0-0 combattuto. Uno dei successi più netti del West Brom contro il Cardiff City negli ultimi anni risale al febbraio 2024, quando ha ottenuto una comoda vittoria casalinga per 2-0.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di West Bromwich Albion-Cardiff City, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship?

West Bromwich Albion-Cardiff City si gioca al The Hawthorns di West Bromwich martedì 8 desember 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 14:45 The Hawthorns

Come acquistare i biglietti per West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship?

Per acquistare i biglietti per West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare il sito ufficiale della biglietteria del West Bromwich Albion per la vendita libera, i periodi di prelazione riservati ai soci e i pacchetti hospitality, oppure visitare il portale ufficiale dei biglietti del Cardiff City per i dettagli sulla disponibilità nel settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti acquistati il giorno della partita: A partire da 32 £ .

A partire da . Biglietti ridotti e per categorie specifiche: Da 8 £ a 27 £ a seconda della fascia d’età.

Da a seconda della fascia d’età. Biglietti per persone con disabilità: A partire da 22 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard: Di solito a partire da circa 73 £ a 76 £ .

Di solito a partire da circa . Prezzi mediani di rivendita: Generalmente compresi tra 113 £ e 135 £ o più.

West Bromwich Albion-Cardiff City di Championship: tutto quello che c’è da sapere

West Bromwich Albion-Cardiff City: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite di Championship, il West Brom ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, segnando 11 goal e subendone sette. Nell’ultima gara ha battuto il Millwall per 3-0, dopo aver pareggiato 1-1 con il Southampton. La vittoria per 3-1 sul campo del West Ham United è il risultato più significativo delle cinque partite.

Il Cardiff ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Championship, segnando 11 goal. Nell’ultima gara ha battuto il Burnley per 5-4, dopo un pareggio per 3-3 con il West Ham United. L’unica sconfitta del Cardiff in questa serie è stata il 3-0 subito contro il Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion-Cardiff City: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club si è concluso senza goal: 0-0 al Cardiff City Stadium nell’aprile 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il West Brom ha ottenuto due vittorie, il Cardiff una e due partite sono terminate in parità. Il successo più netto dell’Albion in questa serie è stato il 2-0 casalingo del febbraio 2024.