Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia sabato 5 settembre 2026 al Weser Stadium di Brema.
La sfida di inizio stagione offre al Werder Brema la possibilità di conquistare punti cruciali in casa, mentre l'RB Lipsia punta a costruire slancio fin dalle prime fasi della campagna. Nel loro più recente confronto in Bundesliga, il 4 aprile 2026, l'RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Werder Brema al Weser Stadium.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?
Werder Brema-RB Lipsia si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua zona.
Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. RB Leipzig al Weserstadion di sabato 5 settembre 2026 senza riferimenti a piattaforme secondarie o ai prezzi, segui le procedure ufficiali:
1. Portale ufficiale del club per i biglietti
- Sito del club: Crea un account sullo shop ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Brema.
- Prevendita e priorità per i membri: I membri del club e gli abbonati ricevono un'assegnazione prioritaria durante la fase iniziale di vendita dei biglietti.
- Vendita libera: I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale più vicino al giorno della partita.
2. Mercato secondario
- Se i posti ufficiali sono esauriti, StubHub è il posto dove trovare i biglietti rimanenti, con inserzioni in diverse fasce di prezzo e settori.
- I biglietti mobili vengono trasferiti istantaneamente, una soluzione utile per un acquisto dell'ultimo minuto a ridosso del calcio d'inizio.
3. Consegna dei biglietti e accesso
- Biglietti digitali: Gli acquisti ufficiali vengono consegnati in formato digitale come biglietti mobili o documenti da stampare a casa.
- Ingresso il giorno della partita:I pass mobili possono essere scansionati direttamente ai tornelli del Weser Stadium.
Quanto costano i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?
I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Brema al Weserstadion variano in base alla categoria del posto e al settore:
Fasce di prezzo stimate dei biglietti (valore nominale)
- Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Zone):
- Intero: 17 € - 20 €
- Ridotto: 11 € - 15 €
- Biglietti a sedere (tribuna Nord, Süd e West):
- Categoria 1 (centrale / settore inferiore principale): 60 € - 75 €
- Categoria 2-3 (laterale / angolo settore superiore): 40 € - 55 €
- Categoria 4 (dietro la porta / angolo superiore): 30 € - 38 €
- Settore ospiti (blocco RB Lipsia - tribuna West):
- In piedi: ~17 € - 19 €
Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Werder Brema e RB Lipsia
Le ultime cinque partite del Werder Brema sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre il 15 agosto. In precedenza, nel corso dell'estate, ha pareggiato due volte con il Paderborn, con entrambe le partite finite 2-2, e ha ottenuto vittorie contro l'Energie Cottbus, segnando quattro gol in trasferta, e il Bochum, battuto 2-0. In queste cinque partite il Brema ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.
La forma precampionato dell'RB Lipsia racconta una storia mista. Nelle cinque amichevoli ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con la più recente che è stata un 3-1 subito contro il Bayern Monaco il 15 agosto nella Telekom Cup. A inizio agosto ha perso anche 2-0 contro il Leeds United. Sul fronte positivo, il Lipsia ha battuto lo SC Verl 4-0, il suo risultato più convincente dell'estate, e ha conquistato vittorie di misura contro Ingolstadt e VSG Altglienicke. Il Lipsia ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.
Werder Brema-RB Lipsia: i precedenti recenti
L'ultimo incontro di Bundesliga tra questi due club si è giocato il 4 aprile 2026, quando l'RB Lipsia ha vinto 2-1 al Wohninvest Weserstadion. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Lipsia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna del Brema e due pareggi. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite contro i quattro del Brema, a conferma del suo dominio nei recenti scontri diretti.
Testa a testa
Werder Brema-RB Lipsia classifica
Nell'attuale classifica della Bundesliga, il Werder Brema è 18° mentre l'RB Lipsia occupa il 14° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
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V
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V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
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|3
|+9
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D
V
V
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|2
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|1
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|6
|+5
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|7
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|7
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|+1
|7
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|2
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|0
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|2
|9
|5
|+4
|6
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V
S
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|4
|1
|2
|1
|9
|10
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|5
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V
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|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
D
V
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|-2
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|1
|1
|2
|6
|9
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|4
S
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|3
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|-3
|3
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|1
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|3
|6
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|-3
|3
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S
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|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
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|4
|0
|1
|3
|4
|17
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|1
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|0
|0
|4
|6
|16
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|0
S
S
S
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