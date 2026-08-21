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Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia sabato 5 settembre 2026 al Weser Stadium di Brema.

La sfida di inizio stagione offre al Werder Brema la possibilità di conquistare punti cruciali in casa, mentre l'RB Lipsia punta a costruire slancio fin dalle prime fasi della campagna. Nel loro più recente confronto in Bundesliga, il 4 aprile 2026, l'RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Werder Brema al Weser Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

Werder Brema-RB Lipsia si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

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Bundesliga - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. RB Leipzig al Weserstadion di sabato 5 settembre 2026 senza riferimenti a piattaforme secondarie o ai prezzi, segui le procedure ufficiali:

1. Portale ufficiale del club per i biglietti

  • Sito del club: Crea un account sullo shop ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Brema.
  • Prevendita e priorità per i membri: I membri del club e gli abbonati ricevono un'assegnazione prioritaria durante la fase iniziale di vendita dei biglietti.
  • Vendita libera: I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale più vicino al giorno della partita.

2. Mercato secondario

  • Se i posti ufficiali sono esauriti, StubHub è il posto dove trovare i biglietti rimanenti, con inserzioni in diverse fasce di prezzo e settori.
  • I biglietti mobili vengono trasferiti istantaneamente, una soluzione utile per un acquisto dell'ultimo minuto a ridosso del calcio d'inizio.

3. Consegna dei biglietti e accesso

  • Biglietti digitali: Gli acquisti ufficiali vengono consegnati in formato digitale come biglietti mobili o documenti da stampare a casa.
  • Ingresso il giorno della partita:I pass mobili possono essere scansionati direttamente ai tornelli del Weser Stadium.

Quanto costano i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Brema al Weserstadion variano in base alla categoria del posto e al settore:

Fasce di prezzo stimate dei biglietti (valore nominale)

  • Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Zone):
    • Intero: 17 € - 20 €
    • Ridotto: 11 € - 15 €
  • Biglietti a sedere (tribuna Nord, Süd e West):
    • Categoria 1 (centrale / settore inferiore principale): 60 € - 75 €
    • Categoria 2-3 (laterale / angolo settore superiore): 40 € - 55 €
    • Categoria 4 (dietro la porta / angolo superiore): 30 € - 38 €
  • Settore ospiti (blocco RB Lipsia - tribuna West):
    • In piedi: ~17 € - 19 €

Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Brema e RB Lipsia

Le ultime cinque partite del Werder Brema sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre il 15 agosto. In precedenza, nel corso dell'estate, ha pareggiato due volte con il Paderborn, con entrambe le partite finite 2-2, e ha ottenuto vittorie contro l'Energie Cottbus, segnando quattro gol in trasferta, e il Bochum, battuto 2-0. In queste cinque partite il Brema ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

La forma precampionato dell'RB Lipsia racconta una storia mista. Nelle cinque amichevoli ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con la più recente che è stata un 3-1 subito contro il Bayern Monaco il 15 agosto nella Telekom Cup. A inizio agosto ha perso anche 2-0 contro il Leeds United. Sul fronte positivo, il Lipsia ha battuto lo SC Verl 4-0, il suo risultato più convincente dell'estate, e ha conquistato vittorie di misura contro Ingolstadt e VSG Altglienicke. Il Lipsia ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

SVW

SVW - Forma

SCP
D2-2
SCP
D2-2
AJA
S0-1
LSK
V0-3
SCF
S4-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RBL

RBL - Forma

VEL
V4-0
LEE
S2-0
FCB
S3-1
ETR
V0-6
BMG
V3-0
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Werder Brema-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro di Bundesliga tra questi due club si è giocato il 4 aprile 2026, quando l'RB Lipsia ha vinto 2-1 al Wohninvest Weserstadion. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Lipsia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna del Brema e due pareggi. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite contro i quattro del Brema, a conferma del suo dominio nei recenti scontri diretti.

Testa a testa

Werder BremaPareggioRB Lipsia
0
2
3
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
4
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
4Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Werder Brema-RB Lipsia classifica

Nell'attuale classifica della Bundesliga, il Werder Brema è 18° mentre l'RB Lipsia occupa il 14° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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