Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia sabato 5 settembre 2026 al Weser Stadium di Brema.

La sfida di inizio stagione offre al Werder Brema la possibilità di conquistare punti cruciali in casa, mentre l'RB Lipsia punta a costruire slancio fin dalle prime fasi della campagna. Nel loro più recente confronto in Bundesliga, il 4 aprile 2026, l'RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Werder Brema al Weser Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

Werder Brema-RB Lipsia si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. RB Leipzig al Weserstadion di sabato 5 settembre 2026 senza riferimenti a piattaforme secondarie o ai prezzi, segui le procedure ufficiali:

1. Portale ufficiale del club per i biglietti

Sito del club: Crea un account sullo shop ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Brema.

Prevendita e priorità per i membri: I membri del club e gli abbonati ricevono un'assegnazione prioritaria durante la fase iniziale di vendita dei biglietti.

Vendita libera: I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale più vicino al giorno della partita.

2. Mercato secondario

Se i posti ufficiali sono esauriti, StubHub è il posto dove trovare i biglietti rimanenti, con inserzioni in diverse fasce di prezzo e settori.

I biglietti mobili vengono trasferiti istantaneamente, una soluzione utile per un acquisto dell'ultimo minuto a ridosso del calcio d'inizio.

3. Consegna dei biglietti e accesso

Biglietti digitali: Gli acquisti ufficiali vengono consegnati in formato digitale come biglietti mobili o documenti da stampare a casa.

Ingresso il giorno della partita: I pass mobili possono essere scansionati direttamente ai tornelli del Weser Stadium.

Quanto costano i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Brema al Weserstadion variano in base alla categoria del posto e al settore:

Fasce di prezzo stimate dei biglietti (valore nominale)

Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Zone):

Intero: 17 € - 20 € Ridotto: 11 € - 15 €

Biglietti a sedere (tribuna Nord, Süd e West):

Categoria 1 (centrale / settore inferiore principale): 60 € - 75 € Categoria 2-3 (laterale / angolo settore superiore): 40 € - 55 € Categoria 4 (dietro la porta / angolo superiore): 30 € - 38 €

Settore ospiti (blocco RB Lipsia - tribuna West):

In piedi: ~17 € - 19 €



Werder Brema-RB Lipsia in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Brema e RB Lipsia

Le ultime cinque partite del Werder Brema sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre il 15 agosto. In precedenza, nel corso dell'estate, ha pareggiato due volte con il Paderborn, con entrambe le partite finite 2-2, e ha ottenuto vittorie contro l'Energie Cottbus, segnando quattro gol in trasferta, e il Bochum, battuto 2-0. In queste cinque partite il Brema ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

La forma precampionato dell'RB Lipsia racconta una storia mista. Nelle cinque amichevoli ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con la più recente che è stata un 3-1 subito contro il Bayern Monaco il 15 agosto nella Telekom Cup. A inizio agosto ha perso anche 2-0 contro il Leeds United. Sul fronte positivo, il Lipsia ha battuto lo SC Verl 4-0, il suo risultato più convincente dell'estate, e ha conquistato vittorie di misura contro Ingolstadt e VSG Altglienicke. Il Lipsia ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

Werder Brema-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro di Bundesliga tra questi due club si è giocato il 4 aprile 2026, quando l'RB Lipsia ha vinto 2-1 al Wohninvest Weserstadion. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Lipsia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna del Brema e due pareggi. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite contro i quattro del Brema, a conferma del suo dominio nei recenti scontri diretti.

Werder Brema-RB Lipsia classifica

Nell'attuale classifica della Bundesliga, il Werder Brema è 18° mentre l'RB Lipsia occupa il 14° posto.