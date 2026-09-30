Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Paderborn: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta il Paderborn sabato 17 ottobre 2026 al Wohninvest WESERSTADION di Brema.

Storicamente, il Werder Brema ha un vantaggio nei precedenti ufficiali tra i due club. Le due squadre si sono già affrontate in coppa, con il Werder Brema che ha ottenuto una vittoria esterna per 1-0 sul Paderborn nel secondo turno della DFB-Pokal 2024/25.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Werder Bremen vs Paderborn, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

Werder Bremen vs Paderborn si gioca al Wohninvest WESERSTADION di Brema sabato 17 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 al Weserstadion, puoi seguire queste opzioni:

1. Biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen

Vendita principale: Acquista direttamente tramite il portale online ufficiale dei biglietti dell’SV Werder Bremen.

Priorità per i membri: I membri ufficiali del club ricevono accesso anticipato prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita libera.

2. Mercato ufficiale di rivendita secondaria (Zweitmarkt)

Se la partita va esaurita tramite l’allocazione standard, controlla il mercato ufficiale secondario dei biglietti del Werder Bremen.

Gli abbonati o i possessori di biglietti singoli che non possono partecipare rimettono legalmente in vendita i propri posti al prezzo nominale.

3. Biglietti VIP & Hospitality

Le opzioni premium, inclusi sky box ed aree hospitality per il giorno della partita, possono essere prenotate direttamente tramite il dipartimento servizi corporate del club o partner hospitality autorizzati.

Quanto costano i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn al Weserstadion dipendono dal fatto che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali dei biglietti (Weserstadion)

Posti in piedi (categoria 5): 17 €

Biglietti con posto a sedere (categorie 1-4): 30 € a 75 € a persona (a seconda del settore e della posizione centrale)

Posti con visuale limitata: Sconto di 10 € a 20 € rispetto al prezzo della categoria

Riduzioni & giovani (under 14): Fino al 50% di sconto sulle categorie standard con posto a sedere (esclusa la categoria 1)

Mercato ufficiale secondario (Zweitmarkt): Prezzi dei biglietti al valore nominale più una commissione ufficiale di servizio del 10%

2. Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se i biglietti sono esauriti tramite i canali ufficiali del club, i prezzi su piattaforme secondarie come StubHub fluttuano in base alla domanda di mercato:

Fascia standard di rivendita: I biglietti partono generalmente da circa 40 € a 56 € per posti d’ingresso standard.

Pacchetti Hospitality & VIP: Le opzioni lounge premium vanno da 120 € a 450 €+ a seconda dello specifico pacchetto hospitality scelto.

Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Werder Bremen e Paderborn

Il Werder Brema ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente si è conclusa sull’1-1 contro il Cologne in Bundesliga, dopo il successo per 3-1 sull’RB Leipzig. Il Brema ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque gare. L’unica sconfitta in campionato durante questa serie è arrivata contro il Freiburg, con un ko per 4-1.

Il Paderborn ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, e prima ancora ha perso 1-0 contro il Freiburg. La squadra ospite ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare. L’unica vittoria è arrivata in DFB-Pokal contro il 1. FC Phönix Lübeck, vincendo 4-2 in trasferta.

Werder Bremen vs Paderborn: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra questi due club è stato un pareggio per 2-2 in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026. Guardando agli ultimi cinque confronti registrati, i risultati comprendono due pareggi per 2-2, una sconfitta interna del Paderborn per 0-1 contro il Werder in DFB-Pokal nell’ottobre 2024, un 2-2 in DFB-Pokal nell’ottobre 2022 e una vittoria esterna del Werder per 4-3 in 2. Bundesliga nel gennaio 2022. Il Werder ha il vantaggio nelle partite ufficiali all’interno di questo campione.