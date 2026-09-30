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Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Paderborn: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Werder Brema affronta il Paderborn in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Werder Brema affronta il Paderborn sabato 17 ottobre 2026 al Wohninvest WESERSTADION di Brema.

Storicamente, il Werder Brema ha un vantaggio nei precedenti ufficiali tra i due club. Le due squadre si sono già affrontate in coppa, con il Werder Brema che ha ottenuto una vittoria esterna per 1-0 sul Paderborn nel secondo turno della DFB-Pokal 2024/25.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Werder Bremen vs Paderborn, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

Werder Bremen vs Paderborn si gioca al Wohninvest WESERSTADION di Brema sabato 17 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 al Weserstadion, puoi seguire queste opzioni:

1. Biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen

  • Vendita principale: Acquista direttamente tramite il portale online ufficiale dei biglietti dell’SV Werder Bremen.
  • Priorità per i membri: I membri ufficiali del club ricevono accesso anticipato prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita libera.

2. Mercato ufficiale di rivendita secondaria (Zweitmarkt)

  • Se la partita va esaurita tramite l’allocazione standard, controlla il mercato ufficiale secondario dei biglietti del Werder Bremen.
  • Gli abbonati o i possessori di biglietti singoli che non possono partecipare rimettono legalmente in vendita i propri posti al prezzo nominale.

3. Biglietti VIP & Hospitality

  • Le opzioni premium, inclusi sky box ed aree hospitality per il giorno della partita, possono essere prenotate direttamente tramite il dipartimento servizi corporate del club o partner hospitality autorizzati.

Quanto costano i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn al Weserstadion dipendono dal fatto che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali dei biglietti (Weserstadion)

  • Posti in piedi (categoria 5):17 €
  • Biglietti con posto a sedere (categorie 1-4):30 € a 75 € a persona (a seconda del settore e della posizione centrale)
  • Posti con visuale limitata: Sconto di 10 € a 20 € rispetto al prezzo della categoria
  • Riduzioni & giovani (under 14): Fino al 50% di sconto sulle categorie standard con posto a sedere (esclusa la categoria 1)
  • Mercato ufficiale secondario (Zweitmarkt): Prezzi dei biglietti al valore nominale più una commissione ufficiale di servizio del 10%

2. Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se i biglietti sono esauriti tramite i canali ufficiali del club, i prezzi su piattaforme secondarie come StubHub fluttuano in base alla domanda di mercato:

  • Fascia standard di rivendita: I biglietti partono generalmente da circa 40 € a 56 € per posti d’ingresso standard.
  • Pacchetti Hospitality & VIP: Le opzioni lounge premium vanno da 120 € a 450 €+ a seconda dello specifico pacchetto hospitality scelto.

Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Werder Bremen e Paderborn

Il Werder Brema ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente si è conclusa sull’1-1 contro il Cologne in Bundesliga, dopo il successo per 3-1 sull’RB Leipzig. Il Brema ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque gare. L’unica sconfitta in campionato durante questa serie è arrivata contro il Freiburg, con un ko per 4-1.

Il Paderborn ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, e prima ancora ha perso 1-0 contro il Freiburg. La squadra ospite ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare. L’unica vittoria è arrivata in DFB-Pokal contro il 1. FC Phönix Lübeck, vincendo 4-2 in trasferta.

SVW

SVW - Forma

LSK
V0-3
SCF
S4-1
RBL
V3-1
KOE
D1-1
FCA
V3-2
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCP

SCP - Forma

PHL
V2-4
M05
D0-0
SCF
S0-1
BVB
S3-0
TSG
V3-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Werder Bremen vs Paderborn: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra questi due club è stato un pareggio per 2-2 in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026. Guardando agli ultimi cinque confronti registrati, i risultati comprendono due pareggi per 2-2, una sconfitta interna del Paderborn per 0-1 contro il Werder in DFB-Pokal nell’ottobre 2024, un 2-2 in DFB-Pokal nell’ottobre 2022 e una vittoria esterna del Werder per 4-3 in 2. Bundesliga nel gennaio 2022. Il Werder ha il vantaggio nelle partite ufficiali all’interno di questo campione.

Testa a testa

Werder BremaPareggioPaderborn
2
2
1
Amichevoli dei club
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FIN
Amichevoli dei club
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FIN
DFB Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
DFB Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
4
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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