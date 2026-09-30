Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Paderborn: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta il Paderborn sabato 17 ottobre 2026 al Wohninvest WESERSTADION di Brema.
Storicamente, il Werder Brema ha un vantaggio nei precedenti ufficiali tra i due club. Le due squadre si sono già affrontate in coppa, con il Werder Brema che ha ottenuto una vittoria esterna per 1-0 sul Paderborn nel secondo turno della DFB-Pokal 2024/25.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Werder Bremen vs Paderborn, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?
Werder Bremen vs Paderborn si gioca al Wohninvest WESERSTADION di Brema sabato 17 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 al Weserstadion, puoi seguire queste opzioni:
1. Biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen
- Vendita principale: Acquista direttamente tramite il portale online ufficiale dei biglietti dell’SV Werder Bremen.
- Priorità per i membri: I membri ufficiali del club ricevono accesso anticipato prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita libera.
2. Mercato ufficiale di rivendita secondaria (Zweitmarkt)
- Se la partita va esaurita tramite l’allocazione standard, controlla il mercato ufficiale secondario dei biglietti del Werder Bremen.
- Gli abbonati o i possessori di biglietti singoli che non possono partecipare rimettono legalmente in vendita i propri posti al prezzo nominale.
3. Biglietti VIP & Hospitality
- Le opzioni premium, inclusi sky box ed aree hospitality per il giorno della partita, possono essere prenotate direttamente tramite il dipartimento servizi corporate del club o partner hospitality autorizzati.
Quanto costano i biglietti di Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn al Weserstadion dipendono dal fatto che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:
1. Prezzi ufficiali dei biglietti (Weserstadion)
- Posti in piedi (categoria 5):17 €
- Biglietti con posto a sedere (categorie 1-4):30 € a 75 € a persona (a seconda del settore e della posizione centrale)
- Posti con visuale limitata: Sconto di 10 € a 20 € rispetto al prezzo della categoria
- Riduzioni & giovani (under 14): Fino al 50% di sconto sulle categorie standard con posto a sedere (esclusa la categoria 1)
- Mercato ufficiale secondario (Zweitmarkt): Prezzi dei biglietti al valore nominale più una commissione ufficiale di servizio del 10%
2. Prezzi del mercato secondario e della rivendita
Se i biglietti sono esauriti tramite i canali ufficiali del club, i prezzi su piattaforme secondarie come StubHub fluttuano in base alla domanda di mercato:
- Fascia standard di rivendita: I biglietti partono generalmente da circa 40 € a 56 € per posti d’ingresso standard.
- Pacchetti Hospitality & VIP: Le opzioni lounge premium vanno da 120 € a 450 €+ a seconda dello specifico pacchetto hospitality scelto.
Werder Bremen vs Paderborn in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
Stato di forma di Werder Bremen e Paderborn
Il Werder Brema ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente si è conclusa sull’1-1 contro il Cologne in Bundesliga, dopo il successo per 3-1 sull’RB Leipzig. Il Brema ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque gare. L’unica sconfitta in campionato durante questa serie è arrivata contro il Freiburg, con un ko per 4-1.
Il Paderborn ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, e prima ancora ha perso 1-0 contro il Freiburg. La squadra ospite ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare. L’unica vittoria è arrivata in DFB-Pokal contro il 1. FC Phönix Lübeck, vincendo 4-2 in trasferta.
Werder Bremen vs Paderborn: i precedenti recenti
L’incrocio più recente tra questi due club è stato un pareggio per 2-2 in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026. Guardando agli ultimi cinque confronti registrati, i risultati comprendono due pareggi per 2-2, una sconfitta interna del Paderborn per 0-1 contro il Werder in DFB-Pokal nell’ottobre 2024, un 2-2 in DFB-Pokal nell’ottobre 2022 e una vittoria esterna del Werder per 4-3 in 2. Bundesliga nel gennaio 2022. Il Werder ha il vantaggio nelle partite ufficiali all’interno di questo campione.
Testa a testa
|#
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|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
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|0
|0
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|+7
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|0
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|3
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|1
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