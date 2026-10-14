Il Werder Brema ospita l'Hoffenheim sabato 31 ottobre 2026 al Wohninvest Weserstadion.

Storicamente, le sfide tra SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim sono state equilibrate in diverse stagioni di Bundesliga, con incontri memorabili e ricchi di gol da entrambe le parti. Nel loro più recente confronto in campionato, nel maggio 2026, l'Hoffenheim ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 in trasferta contro il Brema.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Werder Brema-Hoffenheim, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Werder Brema-Hoffenheim di Bundesliga?

Werder Brema-Hoffenheim si gioca al Wohninvest Weserstadion sabato 31 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti di Werder Brema-Hoffenheim di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Bundesliga tra SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim, sono disponibili diverse opzioni, a seconda che tu preferisca i canali ufficiali o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile e sicuro per acquistare biglietti al prezzo nominale è rivolgersi direttamente al sito ufficiale del SV Werder Bremen, che gioca in casa al Wohninvest Weserstadion, oppure al portale ufficiale dei biglietti del TSG Hoffenheim per le quote riservate ai soci o ai tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le quote iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Werder Brema-Hoffenheim di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Bundesliga tra SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i posti in piedi e per i tifosi: I biglietti standard per i posti in piedi (Stehplatz), acquistati direttamente dal club, partono generalmente da circa 15-20 € per soci e aventi diritto a riduzioni.

Posti a sedere standard (anello superiore e inferiore): I posti a sedere delle categorie standard venduti attraverso i canali ufficiali del club costano indicativamente da 30 a 80 € , a seconda del settore e della visuale.

Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze di hospitality premium per la partita offerte dal club partono da 112 € e includono un accesso ampliato alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici in rivendita: Le offerte meno costose e i posti con visuale limitata partono generalmente da circa 55-68 € .

Posti standard in rivendita: I posti standard lungo i lati del campo o nell'anello intermedio costano tra 90 e 250 € , a seconda della domanda e della vicinanza al terreno di gioco.

Posti premium e VIP in rivendita: I posti in posizioni particolarmente favorevoli o i pacchetti VIP dell'ultimo minuto costano da 400 a oltre 1.600 € .

Werder Brema-Hoffenheim di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Werder Brema e Hoffenheim

Il Werder Brema ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 3-2 contro l'Augsburg in Bundesliga; in precedenza, nella stessa serie di gare, ha battuto anche l'RB Lipsia per 3-1. L'unica nota negativa è stata la sconfitta per 4-1 contro il Friburgo. Il Brema ha segnato 11 gol in queste cinque partite, ma ne ha anche subiti sette: una squadra che crea occasioni, ma che può concedere spazi in difesa.

L'Hoffenheim ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. L'unico successo è arrivato contro il VfB Stoccarda, battuto 2-1 in Bundesliga, ma da allora ha perso contro Paderborn, OFI Creta, Borussia Dortmund e FC Colonia. In queste cinque gare ha segnato sei gol e ne ha subiti 11, un bilancio che riflette la discontinuità a cui Ilzer sta cercando di porre rimedio.

Werder Brema-Hoffenheim: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale al maggio 2026, quando l'Hoffenheim ha vinto 1-0 in casa in Bundesliga. Prima di allora, nel gennaio 2026, l'Hoffenheim aveva battuto il Brema per 2-0 al Wohninvest Weserstadion. Nelle cinque sfide più recenti tra gare ufficiali e amichevoli presenti nei dati, l'Hoffenheim ha vinto quattro volte e il Brema non ha ancora ottenuto una vittoria; in quegli incontri, gli ospiti hanno segnato nove gol contro i due del Brema.