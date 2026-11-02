Il Werder Bremen ospita l'Hamburger SV domenica 22 novembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.
Nell'ultimo confronto ufficiale, disputato il 18 aprile 2026, il Werder Bremen ha battuto l'Hamburger SV per 3-1 in Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, nel dicembre 2025, l'Hamburger SV aveva vinto 3-2 in casa contro il Werder Bremen, sempre in Bundesliga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Werder Bremen-Hamburger SV: dove trovarli e quanto costano.
Quando si gioca Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?
Werder Bremen-Hamburger SV si gioca domenica 22 novembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.
Come acquistare i biglietti per Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Werder Bremen e Hamburger SV, puoi valutare diverse possibilità in base alla disponibilità e alle tue preferenze:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare direttamente la biglietteria ufficiale dell'SV Werder Bremen. I biglietti vengono solitamente messi a disposizione prima dei soci del club; gli eventuali posti rimanenti sono poi venduti al pubblico. Le partite molto richieste come il Nordderby, però, registrano rapidamente il tutto esaurito.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli della vendita iniziale sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Werder Bremen e Hamburger SV variano notevolmente a seconda che vengano acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club o sul mercato della rivendita.
1. Canali ufficiali del club
- Posti in piedi (categoria 5 / settore in piedi attrezzato): I prezzi ufficiali partono da circa 18 € a 25 €, anche se per partite molto richieste come il Nordderby i biglietti si esauriscono quasi subito tra i soci del club.
- Anello inferiore e posti a sedere standard (categorie 3 e 4): I posti a sedere standard venduti attraverso i canali ufficiali costano generalmente tra 35 € e 65 €.
- Posti centrali e settori premium dell'anello inferiore (categorie 1 e 2): I posti migliori lungo i lati del campo, con vista diretta sul terreno di gioco, costano generalmente da 75 € a oltre 95 € sul mercato primario.
- Pacchetti hospitality e VIP: I pacchetti VIP ufficiali partono generalmente da circa 150 € a oltre 450 €, a seconda dell'accesso alle lounge e del servizio di ristorazione inclusi.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Settori in piedi ed economici: I prezzi nei settori dei tifosi o negli angoli degli anelli superiori partono generalmente da circa 130 € a 175 €, a causa dell'elevata richiesta per questa rivalità.
- Posti lungo i lati del campo negli anelli inferiore e superiore: I posti standard con vista laterale costano da 200 € a 400 €.
- Posti centrali premium e di categoria 1: I posti lungo i lati del campo con la vista migliore raggiungono spesso prezzi da 450 € a oltre 600 €.
Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Werder Bremen e Hamburger SV
Il Werder Bremen ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha pareggiato 2-2 con il Paderborn in Bundesliga, dopo aver pareggiato 2-2 anche con il Borussia Dortmund. I risultati migliori di questa serie sono il successo per 3-2 contro l'Augsburg e la vittoria per 3-1 contro l'RB Leipzig. In queste cinque partite il Werder Bremen ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove: un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia la sua discontinuità difensiva.
L'Hamburger SV arriva a questa sfida dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali. Dopo la sconfitta per 5-0 contro l'RB Leipzig, ha reagito battendo l'FC Köln (2-1), l'FC København in amichevole (2-0) e l'Hoffenheim in trasferta (2-3), prima del più recente successo per 1-0 contro il VfB Stuttgart. L'HSV ha segnato otto goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite, ottenendo risultati positivi in tutte le ultime tre.
Werder Bremen-Hamburger SV: i precedenti più recenti
L'ultimo incontro tra i due club risale al 18 aprile 2026, quando il Werder Bremen ha battuto l'Hamburger SV per 3-1 in Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, nel dicembre 2025, l'HSV aveva vinto 3-2 in casa, sempre in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti documentati tra le due squadre, disputati tra Bundesliga, 2. Bundesliga e una partita del 2018, l'Hamburger SV conta due vittorie contro le tre del Werder Bremen: il bilancio recente degli scontri diretti è dunque favorevole al Werder Bremen.