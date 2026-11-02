Il Werder Bremen ospita l'Hamburger SV domenica 22 novembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

Nell'ultimo confronto ufficiale, disputato il 18 aprile 2026, il Werder Bremen ha battuto l'Hamburger SV per 3-1 in Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, nel dicembre 2025, l'Hamburger SV aveva vinto 3-2 in casa contro il Werder Bremen, sempre in Bundesliga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Werder Bremen-Hamburger SV: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?

Werder Bremen-Hamburger SV si gioca domenica 22 novembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

Bundesliga - Game Week 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti per Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Werder Bremen e Hamburger SV, puoi valutare diverse possibilità in base alla disponibilità e alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare direttamente la biglietteria ufficiale dell'SV Werder Bremen. I biglietti vengono solitamente messi a disposizione prima dei soci del club; gli eventuali posti rimanenti sono poi venduti al pubblico. Le partite molto richieste come il Nordderby, però, registrano rapidamente il tutto esaurito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli della vendita iniziale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Werder Bremen e Hamburger SV variano notevolmente a seconda che vengano acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (categoria 5 / settore in piedi attrezzato): I prezzi ufficiali partono da circa 18 € a 25 € , anche se per partite molto richieste come il Nordderby i biglietti si esauriscono quasi subito tra i soci del club.

I prezzi ufficiali partono da circa , anche se per partite molto richieste come il Nordderby i biglietti si esauriscono quasi subito tra i soci del club. Anello inferiore e posti a sedere standard (categorie 3 e 4): I posti a sedere standard venduti attraverso i canali ufficiali costano generalmente tra 35 € e 65 € .

I posti a sedere standard venduti attraverso i canali ufficiali costano generalmente tra . Posti centrali e settori premium dell'anello inferiore (categorie 1 e 2): I posti migliori lungo i lati del campo, con vista diretta sul terreno di gioco, costano generalmente da 75 € a oltre 95 € sul mercato primario.

I posti migliori lungo i lati del campo, con vista diretta sul terreno di gioco, costano generalmente da sul mercato primario. Pacchetti hospitality e VIP: I pacchetti VIP ufficiali partono generalmente da circa 150 € a oltre 450 €, a seconda dell'accesso alle lounge e del servizio di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori in piedi ed economici: I prezzi nei settori dei tifosi o negli angoli degli anelli superiori partono generalmente da circa 130 € a 175 € , a causa dell'elevata richiesta per questa rivalità.

I prezzi nei settori dei tifosi o negli angoli degli anelli superiori partono generalmente da circa , a causa dell'elevata richiesta per questa rivalità. Posti lungo i lati del campo negli anelli inferiore e superiore: I posti standard con vista laterale costano da 200 € a 400 € .

I posti standard con vista laterale costano da . Posti centrali premium e di categoria 1: I posti lungo i lati del campo con la vista migliore raggiungono spesso prezzi da 450 € a oltre 600 €.

Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Bremen e Hamburger SV

Il Werder Bremen ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha pareggiato 2-2 con il Paderborn in Bundesliga, dopo aver pareggiato 2-2 anche con il Borussia Dortmund. I risultati migliori di questa serie sono il successo per 3-2 contro l'Augsburg e la vittoria per 3-1 contro l'RB Leipzig. In queste cinque partite il Werder Bremen ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove: un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia la sua discontinuità difensiva.

L'Hamburger SV arriva a questa sfida dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali. Dopo la sconfitta per 5-0 contro l'RB Leipzig, ha reagito battendo l'FC Köln (2-1), l'FC København in amichevole (2-0) e l'Hoffenheim in trasferta (2-3), prima del più recente successo per 1-0 contro il VfB Stuttgart. L'HSV ha segnato otto goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite, ottenendo risultati positivi in tutte le ultime tre.

Werder Bremen-Hamburger SV: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 18 aprile 2026, quando il Werder Bremen ha battuto l'Hamburger SV per 3-1 in Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, nel dicembre 2025, l'HSV aveva vinto 3-2 in casa, sempre in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti documentati tra le due squadre, disputati tra Bundesliga, 2. Bundesliga e una partita del 2018, l'Hamburger SV conta due vittorie contro le tre del Werder Bremen: il bilancio recente degli scontri diretti è dunque favorevole al Werder Bremen.