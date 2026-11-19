Il Werder Brema ospita il Bayer Leverkusen domenica 13 dicembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

Gli ultimi incontri tra le due squadre sono stati caratterizzati da continui ribaltamenti di fronte e tanti gol, tra cui lo spettacolare 3-3 al Weserstadion nell’agosto 2025. Il Werder Brema ha dimostrato di saper sorprendere anche il Bayer Leverkusen in trasferta, imponendosi per 2-0 alla BayArena nel marzo 2025 grazie a una prestazione disciplinata.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Werder Brema-Bayer Leverkusen, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Werder Brema-Bayer Leverkusen si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema domenica 13 dicembre 2026.

Bundesliga - Game Week 13 13 dic 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il canale principale ufficiale e più sicuro è costituito dai siti dei club (SV Werder Brema o Bayer 04 Leverkusen). I soci e gli abbonati hanno la precedenza, ma i biglietti rimasti vengono talvolta messi in vendita libera o assegnati in ordine di acquisto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per l’accesso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Werder Brema-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): Generalmente tra 18 € e 25 € .

Generalmente tra . Anelli superiori e settori d’angolo (categorie 4 e 5): In genere tra 35 € e 50 € .

In genere tra . Posti premium e lungo i lati del campo (categorie 1 e 2): Di solito da 50 € a oltre 95 € .

Di solito da . Pacchetti hospitality e VIP: Partono da 300 € e arrivano a oltre 800 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti rivenduti nell’anello superiore o nei settori d’angolo: Generalmente partono da circa 60 € e arrivano a 95 € .

Generalmente partono da circa . Posti rivenduti lungo i lati del campo o nell’anello inferiore: In genere da 150 € a oltre 275 € .

In genere da . Settori premium o molto richiesti nella rivendita: I prezzi possono superare ampiamente la fascia tra 300 € e oltre 500 €.

Werder Brema-Bayer Leverkusen in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Werder Brema e Bayer Leverkusen

Il Werder Brema ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda in Bundesliga, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 2-0 sull’Hoffenheim e la vittoria per 3-2 in casa del Mainz 05. Nello stesso periodo, il Werder Brema è uscito anche dalla Coppa di Germania, perdendo 3-2 contro il Borussia Dortmund. Nelle cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in casa del Colonia in Bundesliga, arrivato però dopo due sconfitte consecutive: 1-0 contro il Marsiglia in Europa League e 4-2 contro lo Stoccarda in Bundesliga. La vittoria per 5-2 sul Norimberga in Coppa di Germania è stata il risultato più importante della serie. Nelle cinque partite il Leverkusen ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Werder Brema-Bayer Leverkusen: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Bayer Leverkusen ha vinto 1-0 in casa in Bundesliga. In precedenza avevano pareggiato 3-3 al Weserstadion nell’agosto 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Leverkusen e il Werder Brema hanno ottenuto due vittorie a testa, con un pareggio: un confronto equilibrato, senza una squadra dominante nelle ultime stagioni.