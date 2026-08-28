Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta l'Augsburg sabato 19 settembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

L'SV Werder Bremen cercherà di capitalizzare il fattore campo e conquistare punti cruciali davanti al proprio pubblico nelle prime fasi della stagione. L'FC Augsburg si sposta verso nord in cerca di una solida prestazione in trasferta, con l'obiettivo di replicare la precedente vittoria per 3-1 contro il Brema al Weserstadion nel maggio 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Bremen-Augsburg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

Werder Bremen-Augsburg prende il via al Wohninvest Weserstadion di Brema.

Bundesliga - Game Week 4 19 set 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti per Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Werder Bremen e FC Augsburg al Weserstadion, ci sono due modalità principali:

Canali ufficiali dell'SV Werder Bremen

Ticket Shop del club: Visita online il portale ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Bremen.

Priorità per i soci: I membri del club ricevono accesso prioritario alla vendita dei biglietti prima dell'apertura al pubblico generale.

Vendita al pubblico: I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico poco dopo la chiusura della finestra di prevendita riservata ai membri.

Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): Se la partita va esaurita, controlla il mercato secondario ufficiale dei biglietti del Werder Bremen sul suo sito web, dove gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita le rivendite disponibili. I prezzi su queste piattaforme variano in base alla domanda e alla posizione dei posti.

Quanto costano i biglietti per Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale per le partite casalinghe dell'SV Werder Bremen al Weserstadion dipendono dalla categoria del posto e dalla fascia di prezzo della partita:

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale

Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (tariffe ridotte/concessioni: 11 € - 15 €)

Categoria 4 (angoli superiori / dietro le porte): 30 € - 38 €

Categoria 2-3 (laterali e anelli superiori): 40 € - 55 €

Categoria 1 (centrali inferiori e tribune principali): 60 € - 75 €

Prezzi del mercato secondario

Se si acquista tramite il cambio biglietti secondario ufficiale del Werder Bremen (Zweitmarkt), i biglietti vengono rivenduti al prezzo nominale originale più una commissione di gestione del 10%.

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di rivendita per questa specifica partita partono in genere da circa 40 € a 67 € per i posti base, con i posti di fascia più alta che arrivano fino a 100 €+ a seconda della domanda.

Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Bremen e Augsburg

Il Werder Brema arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-0 in DFB-Pokal contro lo SK Hansa Lueneburg il 22 agosto. Prima di allora, il Brema aveva pareggiato due volte con il Paderborn, entrambe concluse 2-2, e aveva subito una sconfitta per 1-0 in amichevole contro l'Auxerre. Aveva anche battuto l'Energie Cottbus per 4-2 in trasferta nel pre-campionato. Il Brema ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

L'Augsburg arriva con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. La partita più recente è stata una vittoria per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo 3-2 e travolto lo Schwaz 15-0 nelle amichevoli pre-campionato. Le sconfitte sono arrivate contro il Leeds United, vincitore per 4-0, e il Bournemouth, che si è imposto per 5-2. L'Augsburg ha segnato 20 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Werder Bremen-Augsburg: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Augsburg ha battuto il Werder Brema 3-1 in una partita di Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando l'Augsburg aveva ospitato il Brema nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, l'Augsburg ha il bilancio migliore con tre vittorie contro l'unica del Brema, oltre a un pareggio. L'Augsburg ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre il Brema ne ha realizzati cinque.