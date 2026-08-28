Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoWerder Brema
Wohninvest WESERSTADION
team-logoAugsburg
Book Werder Bremen vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Werder Brema
Augsburg
Bundesliga

Il Werder Brema affronta l’Augsburg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Werder Brema affronta l'Augsburg sabato 19 settembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

L'SV Werder Bremen cercherà di capitalizzare il fattore campo e conquistare punti cruciali davanti al proprio pubblico nelle prime fasi della stagione. L'FC Augsburg si sposta verso nord in cerca di una solida prestazione in trasferta, con l'obiettivo di replicare la precedente vittoria per 3-1 contro il Brema al Weserstadion nel maggio 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Bremen-Augsburg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

Werder Bremen-Augsburg prende il via al Wohninvest Weserstadion di Brema.

crest
Bundesliga - Game Week 4
Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti per Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Werder Bremen e FC Augsburg al Weserstadion, ci sono due modalità principali:

Canali ufficiali dell'SV Werder Bremen

  • Ticket Shop del club: Visita online il portale ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Bremen.
  • Priorità per i soci: I membri del club ricevono accesso prioritario alla vendita dei biglietti prima dell'apertura al pubblico generale.
  • Vendita al pubblico: I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico poco dopo la chiusura della finestra di prevendita riservata ai membri.
  • Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): Se la partita va esaurita, controlla il mercato secondario ufficiale dei biglietti del Werder Bremen sul suo sito web, dove gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita le rivendite disponibili. I prezzi su queste piattaforme variano in base alla domanda e alla posizione dei posti.

Quanto costano i biglietti per Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale per le partite casalinghe dell'SV Werder Bremen al Weserstadion dipendono dalla categoria del posto e dalla fascia di prezzo della partita:

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale

  • Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (tariffe ridotte/concessioni: 11 € - 15 €)  
  • Categoria 4 (angoli superiori / dietro le porte): 30 € - 38 €  
  • Categoria 2-3 (laterali e anelli superiori): 40 € - 55 €  
  • Categoria 1 (centrali inferiori e tribune principali): 60 € - 75 €  

Prezzi del mercato secondario

  • Se si acquista tramite il cambio biglietti secondario ufficiale del Werder Bremen (Zweitmarkt), i biglietti vengono rivenduti al prezzo nominale originale più una commissione di gestione del 10%.  
  • Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di rivendita per questa specifica partita partono in genere da circa 40 € a 67 € per i posti base, con i posti di fascia più alta che arrivano fino a 100 €+ a seconda della domanda.  

Werder Bremen-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Bremen e Augsburg

Il Werder Brema arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-0 in DFB-Pokal contro lo SK Hansa Lueneburg il 22 agosto. Prima di allora, il Brema aveva pareggiato due volte con il Paderborn, entrambe concluse 2-2, e aveva subito una sconfitta per 1-0 in amichevole contro l'Auxerre. Aveva anche battuto l'Energie Cottbus per 4-2 in trasferta nel pre-campionato. Il Brema ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

L'Augsburg arriva con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. La partita più recente è stata una vittoria per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo 3-2 e travolto lo Schwaz 15-0 nelle amichevoli pre-campionato. Le sconfitte sono arrivate contro il Leeds United, vincitore per 4-0, e il Bournemouth, che si è imposto per 5-2. L'Augsburg ha segnato 20 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

SVW

SVW - Forma

AJA
S0-1
LSK
V0-3
SCF
S4-1
RBL
V3-1
KOE
D1-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCA

FCA - Forma

LEE
S4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
D2-2
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Werder Bremen-Augsburg: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Augsburg ha battuto il Werder Brema 3-1 in una partita di Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando l'Augsburg aveva ospitato il Brema nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, l'Augsburg ha il bilancio migliore con tre vittorie contro l'unica del Brema, oltre a un pareggio. L'Augsburg ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre il Brema ne ha realizzati cinque.

Testa a testa

Werder BremaPareggioAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
3
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Werder Bremen e Augsburg

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google