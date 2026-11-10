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Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Amburgo: prezzi del derby del Nord, informazioni sulla partita, vendite all’ultimo minuto e altro

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Il Werder Brema affronta l’Amburgo in Bundesliga. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Nordderby, ovvero il derby del Nord, è una delle rivalità più storiche e accese del calcio tedesco. Il 22 novembre 2026 il SV Werder Bremen ospiterà al Weserstadion i vicini del nord e rivali storici dell'Hamburger SV per un'attesissima sfida di Bundesliga.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per assicurarti i posti migliori per questa partita imperdibile. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti.

Quando si gioca Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?

Werder Bremen-Hamburger SV si giocherà al Wohninvest Weserstadion di Brema. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

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Bundesliga - Game Week 10
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Dove acquistare i biglietti per il Nordderby?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per il Nordderby è farlo direttamente sul sito ufficiale di biglietteria del SV Werder Bremen. Acquistandoli dal club avrai la certezza che siano autentici e venduti al prezzo originale. Tuttavia, vista l'enorme richiesta da parte dei tifosi locali per questa sfida così sentita, i biglietti sulla piattaforma ufficiale andranno esauriti molto rapidamente.

StubHub è un'alternativa molto affidabile se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, per non perdere l'occasione di assistere alla partita.

Quanto costano i biglietti per il Nordderby?

I biglietti standard venduti al prezzo originale attraverso la piattaforma ufficiale del Werder Bremen partono generalmente da circa 40 € per l'ingresso generale. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del posto all'interno del Weserstadion, mentre i posti premium costano sensibilmente di più.

Se i biglietti della disponibilità generale ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto, con prezzi per questa partita molto richiesta a partire da circa 155 €.

Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Werder Bremen-Hamburger SV: Lo stato di forma

Il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando otto goal e subendone cinque. Nell'ultima gara ha perso 1-0 in trasferta contro il VfB Stuttgart in Bundesliga, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 2-0 sul campo dell'Hoffenheim e quello per 3-2 in casa del Mainz 05. L'unico pareggio di questo periodo è stato il 2-2 contro il Paderborn.

Il bilancio dell'Hamburger SV nelle ultime cinque partite è più altalenante: due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte, con sette goal segnati e sette subiti. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Borussia Mönchengladbach in Bundesliga. In precedenza aveva perso 3-1 contro l'Eintracht Frankfurt in campionato ed era stato eliminato dallo stesso avversario in DFB-Pokal con il medesimo punteggio.

SVW

SVW - Forma

SCP
D2-2
M05
V2-3
BVB
S3-2
TSG
V2-0
VFB
S1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HSV

HSV - Forma

VFB
V1-0
SCP
S1-0
SGE
S1-3
SGE
S3-1
BMG
V3-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Werder Bremen-Hamburger SV: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 18 aprile 2026 in Bundesliga, quando il Werder Bremen ha vinto 3-1 in casa. Prima ancora, nel dicembre 2025, l'Hamburger SV si era imposto per 3-2 sul proprio campo. Nei cinque precedenti più recenti registrati, disputati tra Bundesliga e 2. Bundesliga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, mentre un risultato è stato favorevole al Werder Bremen con un goal di scarto.

Testa a testa

Werder BremaPareggioAmburgo
3
0
2
Bundesliga
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Werder Brema
SVW
3
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Amburgo
HSV
1
FIN
Bundesliga
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Amburgo
HSV
3
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Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga II
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Amburgo
HSV
2
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Werder Brema
SVW
3
FIN
Bundesliga II
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Werder Brema
SVW
0
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Amburgo
HSV
2
FIN
Bundesliga
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Werder Brema
SVW
1
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Amburgo
HSV
0
FIN
9Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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