Il Nordderby, ovvero il derby del Nord, è una delle rivalità più storiche e accese del calcio tedesco. Il 22 novembre 2026 il SV Werder Bremen ospiterà al Weserstadion i vicini del nord e rivali storici dell'Hamburger SV per un'attesissima sfida di Bundesliga.

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Quando si gioca Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga?

Werder Bremen-Hamburger SV si giocherà al Wohninvest Weserstadion di Brema. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

Bundesliga - Game Week 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Dove acquistare i biglietti per il Nordderby?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per il Nordderby è farlo direttamente sul sito ufficiale di biglietteria del SV Werder Bremen. Acquistandoli dal club avrai la certezza che siano autentici e venduti al prezzo originale. Tuttavia, vista l'enorme richiesta da parte dei tifosi locali per questa sfida così sentita, i biglietti sulla piattaforma ufficiale andranno esauriti molto rapidamente.

StubHub è un'alternativa molto affidabile se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, per non perdere l'occasione di assistere alla partita.

Quanto costano i biglietti per il Nordderby?

I biglietti standard venduti al prezzo originale attraverso la piattaforma ufficiale del Werder Bremen partono generalmente da circa 40 € per l'ingresso generale. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del posto all'interno del Weserstadion, mentre i posti premium costano sensibilmente di più.

Se i biglietti della disponibilità generale ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto, con prezzi per questa partita molto richiesta a partire da circa 155 €.

Werder Bremen-Hamburger SV di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Werder Bremen-Hamburger SV: Lo stato di forma

Il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando otto goal e subendone cinque. Nell'ultima gara ha perso 1-0 in trasferta contro il VfB Stuttgart in Bundesliga, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 2-0 sul campo dell'Hoffenheim e quello per 3-2 in casa del Mainz 05. L'unico pareggio di questo periodo è stato il 2-2 contro il Paderborn.

Il bilancio dell'Hamburger SV nelle ultime cinque partite è più altalenante: due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte, con sette goal segnati e sette subiti. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Borussia Mönchengladbach in Bundesliga. In precedenza aveva perso 3-1 contro l'Eintracht Frankfurt in campionato ed era stato eliminato dallo stesso avversario in DFB-Pokal con il medesimo punteggio.

Werder Bremen-Hamburger SV: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 18 aprile 2026 in Bundesliga, quando il Werder Bremen ha vinto 3-1 in casa. Prima ancora, nel dicembre 2025, l'Hamburger SV si era imposto per 3-2 sul proprio campo. Nei cinque precedenti più recenti registrati, disputati tra Bundesliga e 2. Bundesliga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, mentre un risultato è stato favorevole al Werder Bremen con un goal di scarto.