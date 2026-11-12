Il Watford ospita il Millwall sabato 5 dicembre 2026 al Vicarage Road Stadium di Watford.

Il loro confronto più recente in campionato risale a gennaio 2026, quando il Millwall ha ottenuto una netta vittoria per 2-0 in trasferta al Vicarage Road Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Millwall ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro l’unica del Watford.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Watford-Millwall, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Watford-Millwall di Championship?

Watford-Millwall si gioca al Vicarage Road Stadium di Watford sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 07:30 Vicarage Road Stadium

Come acquistare i biglietti di Watford-Millwall di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Watford e Millwall, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Watford: I tifosi di casa possono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale del Watford FC, in base alla disponibilità e ai requisiti per i tesserati.

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale del Watford FC, in base alla disponibilità e ai requisiti per i tesserati. Sito ufficiale del Millwall: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti riservati ai sostenitori del Millwall attraverso il sistema di vendita ufficiale del Millwall FC.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Watford-Millwall di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Watford e Millwall:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti: generalmente costano da 25 a 45 £ .

generalmente costano . Biglietti ridotti e per ragazzi: prezzi a partire da circa 15-25 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard: per i posti standard, i prezzi partono generalmente da circa 35-60 £ .

per i posti standard, i prezzi partono generalmente da circa . Posti premium o molto richiesti: i prezzi possono variare da 75 a 150 £ e oltre.

Watford-Millwall di Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Watford e Millwall

Il Watford arriva alla partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Championship. L’ultima si è conclusa con una vittoria per 1-0 contro il Lincoln City il 3 novembre, dopo due sconfitte consecutive contro il Norwich City (3-2) e il Wolverhampton Wanderers (1-0). In queste cinque partite, il Watford ha segnato sette goal e ne ha subiti dieci. La sconfitta per 5-1 contro il Cardiff City è stata il punto più basso di questa serie.

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Millwall ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 3-0 contro il Birmingham City, dopo la vittoria per 4-1 sul Derby County del 31 ottobre. La squadra di Neil ha segnato otto goal e ne ha subiti nove nelle cinque partite, senza mai ottenere due vittorie consecutive in questo periodo.

Watford-Millwall: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a gennaio 2026, quando il Millwall ha vinto 2-0 al Vicarage Road in una partita di Championship. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Millwall ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Watford e un’ulteriore vittoria del Millwall in questa serie. In quei cinque incontri, il Millwall ha segnato nove goal contro i sei del Watford.