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Come acquistare i biglietti per Villarreal-SSC Napoli: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Villarreal affronta il SSC Napoli in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Villarreal affronta il Napoli martedì 13 ottobre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Nei precedenti incroci in Champions League, risalenti alla fase a gironi del 2011/12, il Napoli ha vinto entrambe le partite contro il Villarreal con il punteggio di 2-0. Il Villarreal farà affidamento sul caloroso supporto dei suoi tifosi di casa, in uno stadio da 23.000 posti, per cercare una vittoria di svolta contro i rivali di Serie A.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Villarreal-Napoli, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-SSC Napoli di Champions League?

Villarreal-Napoli si gioca all'Estadio de la Ceramica di Villarreal martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-SSC Napoli Prague di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Villarreal e SSC Napoli in programma all'Estadio de la Cerámica in Spagna, segui questi passaggi:

1. Canali ufficiali dei club

  • Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF: il modo più sicuro per acquistare biglietti primari è attraverso il sito ufficiale del Villarreal CF. I biglietti per i tifosi di casa vengono inizialmente messi a disposizione degli abbonati prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.
  • Quota ospiti dell'SSC Napoli: se tifi Napoli e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali dell'SSC Napoli e richiedono una tessera del tifoso della squadra (Fidelity Card) o la registrazione sul loro canale ufficiale di biglietteria.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-SSC Napoli di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Villarreal e SSC Napoli all'Estadio de la Cerámica variano a seconda che si acquistino biglietti primari a prezzo nominale o biglietti di rivendita.

Prezzi primari / Ingresso generale

Se acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club, salvo disponibilità:

  • Fondo Norte (anello superiore): circa 25 € - 30 €
  • Fondo Norte / Fondo Sur (anello inferiore): circa 30 € - 40 €
  • Preferencia: circa 45 € - 70 €
  • Tribuna / settore centrale: circa 80 € - 120 €
  • VIP & Hospitality Boxes: a partire da 150 € - 300 €+

Prezzi del mercato secondario / rivendita

A causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dell'Estadio de la Cerámica, che è di circa 23.000 posti, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub oscillano in modo significativo:

  • Posti iniziali / di fascia base: in genere partono da circa 75 € - 115 € (convertiti da circa $80-$125)
  • Prezzo medio del biglietto: varia tra 150 € e 350 € per le categorie di visione standard
  • Sezioni premium e settore ospiti: possono arrivare a 500 €+ a seconda della domanda e dei ricarichi dei venditori

Villarreal-SSC Napoli di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Villarreal e SSC Napoli

Il Villarreal ha perso tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque gare ufficiali, senza alcuna vittoria in questo parziale. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League l'8 settembre. In precedenza, nella stessa serie, ha perso 2-3 contro il Deportivo de A Coruna in Liga e 1-0 contro il Deportivo Alaves. Nelle cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci.

Il Napoli ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-0 sul Bologna in Serie A il 13 settembre. Prima ancora, è stato sconfitto 0-1 dall'Arsenal in Champions League e ha perso 3-2 contro l'Inter in Serie A. Nelle cinque partite, il Napoli ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
NAP

NAP - Forma

COM
S1-2
INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Villarreal-SSC Napoli: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club è arrivato in un'amichevole il 17 dicembre 2022, quando il Villarreal ha battuto il Napoli 3-2. Prima di allora, le due squadre si sono affrontate due volte in Europa League nel 2015-16, con il Villarreal vincente 1-0 in casa prima dell'1-1 di Napoli. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Napoli conta tre vittorie contro le due del Villarreal.

Testa a testa

VillarrealPareggioNapoli
2
1
2
Amichevoli dei club
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Champions League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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