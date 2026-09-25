Il Villarreal affronta il Napoli martedì 13 ottobre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.
Nei precedenti incroci in Champions League, risalenti alla fase a gironi del 2011/12, il Napoli ha vinto entrambe le partite contro il Villarreal con il punteggio di 2-0. Il Villarreal farà affidamento sul caloroso supporto dei suoi tifosi di casa, in uno stadio da 23.000 posti, per cercare una vittoria di svolta contro i rivali di Serie A.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Villarreal-Napoli, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Villarreal-SSC Napoli di Champions League?
Villarreal-Napoli si gioca all'Estadio de la Ceramica di Villarreal martedì 13 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Villarreal-SSC Napoli Prague di Champions League?
Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Villarreal e SSC Napoli in programma all'Estadio de la Cerámica in Spagna, segui questi passaggi:
1. Canali ufficiali dei club
- Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF: il modo più sicuro per acquistare biglietti primari è attraverso il sito ufficiale del Villarreal CF. I biglietti per i tifosi di casa vengono inizialmente messi a disposizione degli abbonati prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.
- Quota ospiti dell'SSC Napoli: se tifi Napoli e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali dell'SSC Napoli e richiedono una tessera del tifoso della squadra (Fidelity Card) o la registrazione sul loro canale ufficiale di biglietteria.
Quanto costano i biglietti per Villarreal-SSC Napoli di Champions League?
I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Villarreal e SSC Napoli all'Estadio de la Cerámica variano a seconda che si acquistino biglietti primari a prezzo nominale o biglietti di rivendita.
Prezzi primari / Ingresso generale
Se acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club, salvo disponibilità:
- Fondo Norte (anello superiore): circa 25 € - 30 €
- Fondo Norte / Fondo Sur (anello inferiore): circa 30 € - 40 €
- Preferencia: circa 45 € - 70 €
- Tribuna / settore centrale: circa 80 € - 120 €
- VIP & Hospitality Boxes: a partire da 150 € - 300 €+
Prezzi del mercato secondario / rivendita
A causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dell'Estadio de la Cerámica, che è di circa 23.000 posti, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub oscillano in modo significativo:
- Posti iniziali / di fascia base: in genere partono da circa 75 € - 115 € (convertiti da circa $80-$125)
- Prezzo medio del biglietto: varia tra 150 € e 350 € per le categorie di visione standard
- Sezioni premium e settore ospiti: possono arrivare a 500 €+ a seconda della domanda e dei ricarichi dei venditori
Villarreal-SSC Napoli di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Villarreal e SSC Napoli
Il Villarreal ha perso tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque gare ufficiali, senza alcuna vittoria in questo parziale. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League l'8 settembre. In precedenza, nella stessa serie, ha perso 2-3 contro il Deportivo de A Coruna in Liga e 1-0 contro il Deportivo Alaves. Nelle cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci.
Il Napoli ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-0 sul Bologna in Serie A il 13 settembre. Prima ancora, è stato sconfitto 0-1 dall'Arsenal in Champions League e ha perso 3-2 contro l'Inter in Serie A. Nelle cinque partite, il Napoli ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.
Villarreal-SSC Napoli: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra questi due club è arrivato in un'amichevole il 17 dicembre 2022, quando il Villarreal ha battuto il Napoli 3-2. Prima di allora, le due squadre si sono affrontate due volte in Europa League nel 2015-16, con il Villarreal vincente 1-0 in casa prima dell'1-1 di Napoli. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Napoli conta tre vittorie contro le due del Villarreal.
Testa a testa
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