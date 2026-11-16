Il Villarreal ospita il Sabah FK martedì 8 dicembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

La partita sarà il primo confronto ufficiale tra Villarreal e Sabah FK in una competizione UEFA. Entrambe le squadre affrontano questo importante appuntamento europeo con l'obiettivo di risalire la classifica, con il Villarreal che gioca in casa in Spagna.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Villarreal-Sabah FK, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Sabah FK di Champions League?

Villarreal-Sabah FK si gioca all'Estadio de la Ceramica di Villarreal martedì 8 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 12:45 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Sabah FK di Champions League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la partita di Champions League tra Villarreal e Sabah FK:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente sul portale ufficiale del Villarreal CF o alla biglietteria dello stadio è il modo principale e più sicuro per ottenere biglietti al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Sabah FK di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Villarreal e Sabah FK:

1. Canali ufficiali del club

Fondo (tribune dietro le porte / curve): Circa 30-50 € .

Circa . Preferencia (tribune laterali): Circa 55-95 € .

Circa . Tribuna (tribuna principale / settori VIP): Circa 100-150 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Fondo (tribune dietro le porte / curve): I prezzi partono in genere da circa 420-530 € .

I prezzi partono in genere da circa . Preferencia (tribune laterali): I prezzi sono in genere compresi tra 550 e 850 € .

I prezzi sono in genere compresi tra . Tribuna (tribuna principale / settori VIP): I prezzi sono in genere compresi tra 900 e 1.650 € e oltre.

Villarreal-Sabah FK di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Villarreal-Sabah FK: lo stato di forma

Il Villarreal arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro il Getafe in Liga dell'8 novembre, una partita senza subire reti che avrà dato fiducia alla squadra dopo un periodo difficile. Prima erano arrivate la sconfitta per 6-0 contro il PSG in Champions League e quella per 0-1 contro l'Espanyol in campionato. Nello stesso periodo, il Villarreal ha battuto anche il CD Manacor per 5-0 in Copa del Rey e ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro il Valencia, segnando nove gol e subendone sette nelle cinque partite.

Il Sabah FK arriva da due sconfitte, due pareggi e nessuna vittoria nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è chiusa con un 2-2 contro lo Shamakhi FK nella Premier League azera, mentre in precedenza è arrivata la sconfitta per 4-1 contro il Viking in Champions League. Tra i risultati precedenti figurano la sconfitta per 3-2 contro il Turan Tovuz, lo 0-0 contro il Qarabag FK e la sconfitta per 1-2 contro il Borussia Dortmund in Europa. Il Sabah ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Villarreal-Sabah FK: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Villarreal e Sabah FK. Questa partita sarà il loro primo confronto documentato in una competizione UEFA.