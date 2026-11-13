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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Sociedad: prezzi dei biglietti di LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Real Sociedad
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Il Villarreal affronta la Real Sociedad nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Villarreal ospita la Real Sociedad domenica 6 dicembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Nell'ultimo confronto, disputato il 20 marzo 2026, il Villarreal ha battuto nettamente la Real Sociedad per 3-1 all'Estadio de la Cerámica. In precedenza, nella stagione 2025-26, il Villarreal aveva conquistato anche una combattuta vittoria per 3-2 in trasferta contro la Real Sociedad alla Reale Arena.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Villarreal-Real Sociedad, inclusi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Villarreal-Real Sociedad di LaLiga?

Villarreal-Real Sociedad si gioca domenica 6 dicembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

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LaLiga - Game Week 15
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Sociedad di LaLiga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di LaLiga tra Villarreal e Real Sociedad:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sui portali ufficiali di Villarreal CF o Real Sociedad, il modo più sicuro e affidabile per ottenere posti al prezzo nominale.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando quelli disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Real Sociedad di LaLiga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di LaLiga tra Villarreal e Real Sociedad:

1. Canali ufficiali dei club

  • Settori ordinari / dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur): Prezzi generalmente compresi tra circa 30 e 50 €.
  • Tribune laterali (Lateral): Prezzi generalmente compresi tra 50 e 90 €.
  • Tribuna principale (Tribuna): Prezzi compresi tra 90 e 150 € o più.

Villarreal-Real Sociedad di LaLiga: Tutto quello che c'è da sapere

Villarreal-Real Sociedad: Lo stato di forma

Il Villarreal ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'incontro più recente ha perso 6-0 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, mentre in LaLiga è stato sconfitto 1-0 dall'Espanyol. In positivo, il successo per 5-0 sul CD Manacor in Copa del Rey e la vittoria per 2-1 in casa del Valencia dimostrano che la squadra conserva la capacità di ottenere buoni risultati. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

La Real Sociedad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente ha pareggiato 1-1 con il Lione in Europa League, dopo aver battuto il Levante 2-1 in LaLiga e il Lillestroem 6-0 in Europa. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Athletic Bilbao, che si è imposto 2-1 in campionato. In queste cinque partite, la Real Sociedad ha segnato 15 goal e ne ha subiti 10.

VIL

VIL - Forma

VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
S0-1
PSG
S0-6
GET
V2-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
RSO

RSO - Forma

LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
S2-1
OL
D1-1
RAY
V1-0
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Villarreal-Real Sociedad: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Villarreal ha vinto 3-1 all'Estadio de la Ceramica in LaLiga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Villarreal ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, mentre la Real Sociedad ha vinto una volta: 1-0 alla Reale Arena nel gennaio 2025. Il bilancio complessivo delle reti in queste cinque partite è di 12 goal per il Villarreal e sette per la Real Sociedad.

Testa a testa

VillarrealPareggioReal Sociedad
3
1
1
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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