Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Villarreal affronta il Real Betis domenica 13 settembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Quando si gioca Villarreal-Real Betis di Liga?

Il Villarreal affronta il Real Betis all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

LaLiga - Game Week 5 14 set 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Betis di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Villarreal-Real Betis all'Estadio de la Cerámica, segui questi passaggi standard:

Sito ufficiale del club: il metodo più sicuro e diretto è tramite il portale ufficiale dei biglietti del Villarreal CF. I biglietti per il pubblico generale vengono generalmente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima della data della partita.

Biglietteria dello stadio: puoi acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria dell'Estadio de la Cerámica o nei negozi ufficiali del club a Vila-real, salvo disponibilità.

Pacchetti hospitality e VIP: le opzioni premium per il giorno della partita e i posti VIP possono essere prenotati direttamente tramite il portale ufficiale delle esperienze del Villarreal.

Piattaforme di mercato secondario: se i biglietti a ingresso generale si esauriscono attraverso i canali ufficiali, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub possono diventare un'opzione alternativa.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Real Betis di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Villarreal-Real Betis variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

Biglietti ufficiali a prezzo pieno: i normali biglietti a ingresso generale acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Villarreal vanno da 30 € a 80 € per le categorie di posti standard, per esempio i settori Fondo e Gol , fino alla Tribuna .

VIP e hospitality: le opzioni premium per il giorno della partita e l'accesso alle lounge partono da oltre 150 €.

Piattaforme di rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie di biglietteria, come StubHub, i prezzi partono in genere da circa 50-85 € per gli ingressi base e possono arrivare a oltre 140 € per le visuali centrali migliori, a seconda della disponibilità e della domanda.

Villarreal-Real Betis di Liga: tutto quello che devi sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Real Betis

Le ultime cinque partite del Villarreal hanno prodotto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato competitivo più recente è stato il 2-2 contro l'Atletico Madrid in Liga il 23 agosto, dopo il 2-2 della prima giornata contro il Racing Santander. In precampionato ha battuto il Galatasaray 2-1 e il Levante 1-0, ma ha perso 3-1 contro il Lens. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Il Real Betis arriva con un momento recente migliore. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Liga contro la Real Sociedad il 21 agosto. In precampionato ha anche battuto l'Arsenal 3-1 e l'Almeria 1-0, ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e ha perso 1-0 contro l'Inter. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre nelle cinque partite.

Villarreal-Real Betis: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga il 17 gennaio 2026, quando il Real Betis ha ospitato il Villarreal e ha vinto 2-0. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 2-2 all'Estadio de la Ceramica nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Villarreal conta tre vittorie contro una del Betis, con un pareggio, anche se il Betis ha vinto la partita più recente. Le due squadre hanno anche fatto registrare una vittoria per 2-1 del Villarreal a Siviglia nell'aprile 2025 e un successo del Villarreal per 2-1 nel dicembre 2024.