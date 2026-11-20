Il Villarreal ospita il Rayo Vallecano domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Nel novembre 2025 il Villarreal ha dilagato in casa, vincendo 4-0 grazie ai gol di Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña e Ayoze Pérez. Il Rayo Vallecano si è preso la rivincita nell’ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, imponendosi 2-0 a Vallecas con le reti di Sergio Camello e Alemão.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Villarreal-Rayo Vallecano, da dove acquistarli a quanto costano.
Quando si gioca Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?
Villarreal-Rayo Vallecano si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Come acquistare i biglietti per Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?
Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Villarreal e Rayo Vallecano:
1. Canali ufficiali del club
- Sito ufficiale del club (biglietteria ufficiale del Villarreal CF): è il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti. Quelli destinati alla vendita libera diventano solitamente disponibili qualche settimana o qualche giorno prima della partita e permettono di scegliere posti ufficiali nei diversi settori dello stadio.
- Biglietteria dello stadio (taquillas): i biglietti si possono acquistare di persona alle biglietterie dell’Estadio de la Cerámica nei giorni che precedono la partita oppure il giorno stesso, salvo disponibilità.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?
Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Villarreal e Rayo Vallecano:
1. Canali ufficiali del club
- Ingresso standard / settori dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur): generalmente tra 30 e 50 €.
- Tribune laterali (Lateral): solitamente tra 50 e 90 €.
- Tribuna principale e posti premium (Tribuna / Preferencia): di norma tra 90 e oltre 150 €.
- Pacchetti VIP con servizi di ospitalità: spesso da 350 a oltre 600 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali del club, si possono trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Qui i prezzi degli annunci variano in base alla domanda:
- Ingresso standard / settori superiori: generalmente da 35 a 55 €.
- Settori laterali intermedi: spesso tra 80 e 160 €.
- Settori laterali inferiori premium: di norma tra 250 e oltre 400 €.
- Rivendita di biglietti VIP e pacchetti con servizi di ospitalità: da 600 a oltre 800 €.
Villarreal-Rayo Vallecano in Liga: Tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Villarreal e Rayo Vallecano
Il Villarreal ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha battuto il Getafe 2-0 in Liga, dopo aver perso 6-0 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. In precedenza aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Valencia in campionato e 5-0 contro il CD Manacor in Coppa del Re. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.
Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha perso 1-0 contro la Real Sociedad, mentre appena una settimana prima aveva battuto il Celta Vigo 3-0 in Liga. Nello stesso periodo ha anche vinto 3-2 in casa del Recreativo Huelva in Coppa del Re. In queste cinque partite, il Rayo ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.
Villarreal-Rayo Vallecano: I precedenti recenti
L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in Liga il 17 maggio 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 2-0 in casa. Prima di allora, il Villarreal si era imposto nettamente per 4-0 all’Estadio de la Cerámica nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Villarreal ha ottenuto tre vittorie contro una del Rayo, mentre una partita è finita in pareggio. Il bilancio complessivo di quelle cinque sfide è di 11 gol per il Villarreal e tre per il Rayo.