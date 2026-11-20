Il Villarreal ospita il Rayo Vallecano domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Nel novembre 2025 il Villarreal ha dilagato in casa, vincendo 4-0 grazie ai gol di Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña e Ayoze Pérez. Il Rayo Vallecano si è preso la rivincita nell’ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, imponendosi 2-0 a Vallecas con le reti di Sergio Camello e Alemão.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Villarreal-Rayo Vallecano, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?

Villarreal-Rayo Vallecano si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Villarreal e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club (biglietteria ufficiale del Villarreal CF): è il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti. Quelli destinati alla vendita libera diventano solitamente disponibili qualche settimana o qualche giorno prima della partita e permettono di scegliere posti ufficiali nei diversi settori dello stadio.

è il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti. Quelli destinati alla vendita libera diventano solitamente disponibili qualche settimana o qualche giorno prima della partita e permettono di scegliere posti ufficiali nei diversi settori dello stadio. Biglietteria dello stadio (taquillas): i biglietti si possono acquistare di persona alle biglietterie dell’Estadio de la Cerámica nei giorni che precedono la partita oppure il giorno stesso, salvo disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Rayo Vallecano in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Villarreal e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / settori dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur): generalmente tra 30 e 50 € .

generalmente tra . Tribune laterali (Lateral): solitamente tra 50 e 90 € .

solitamente tra . Tribuna principale e posti premium (Tribuna / Preferencia): di norma tra 90 e oltre 150 € .

di norma tra . Pacchetti VIP con servizi di ospitalità: spesso da 350 a oltre 600 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali del club, si possono trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Qui i prezzi degli annunci variano in base alla domanda:

Ingresso standard / settori superiori: generalmente da 35 a 55 € .

generalmente da . Settori laterali intermedi: spesso tra 80 e 160 € .

spesso tra . Settori laterali inferiori premium: di norma tra 250 e oltre 400 € .

di norma tra . Rivendita di biglietti VIP e pacchetti con servizi di ospitalità: da 600 a oltre 800 €.

Villarreal-Rayo Vallecano in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Rayo Vallecano

Il Villarreal ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha battuto il Getafe 2-0 in Liga, dopo aver perso 6-0 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. In precedenza aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Valencia in campionato e 5-0 contro il CD Manacor in Coppa del Re. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha perso 1-0 contro la Real Sociedad, mentre appena una settimana prima aveva battuto il Celta Vigo 3-0 in Liga. Nello stesso periodo ha anche vinto 3-2 in casa del Recreativo Huelva in Coppa del Re. In queste cinque partite, il Rayo ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Villarreal-Rayo Vallecano: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in Liga il 17 maggio 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 2-0 in casa. Prima di allora, il Villarreal si era imposto nettamente per 4-0 all’Estadio de la Cerámica nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Villarreal ha ottenuto tre vittorie contro una del Rayo, mentre una partita è finita in pareggio. Il bilancio complessivo di quelle cinque sfide è di 11 gol per il Villarreal e tre per il Rayo.