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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Paris Saint-Germain: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Paris Saint-Germain
Champions League

Il Villarreal affronta il Paris Saint-Germain in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La prossima sfida europea si preannuncia interessante: i due club non hanno precedenti incontri ufficiali nelle competizioni UEFA.

Il Paris Saint-Germain arriva alla partita in un buon momento di forma, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?

Villarreal-Paris Saint-Germain si gioca martedì 3 novembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

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Champions League - Game Week 4
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Villarreal e Paris Saint-Germain all'Estadio de la Cerámica, i tifosi hanno a disposizione alcune opzioni principali:

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente i siti ufficiali del Villarreal CF o del Paris Saint-Germain. Sono generalmente il canale principale per acquistare i biglietti al prezzo originale, anche se per le partite europee di maggior richiamo è di solito necessario essere soci del club o avere punti fedeltà e i tagliandi spesso si esauriscono rapidamente.
  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Settori dietro le porte (Fondo Norte / Sur): Da 30 a 50 € per gli anelli superiori e inferiori, le opzioni più economiche per assistere alla partita.
  • Tribune laterali / Preferencia: Da 60 a 110 € per i posti di fascia intermedia lungo le linee laterali.
  • Tribuna centrale: Da 120 a oltre 200 € per i posti con vista privilegiata nella tribuna principale.
  • Palchi VIP e hospitality: Da 250 a oltre 500 € per pacchetti di lusso con servizi esclusivi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono tagliandi a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore / posti negli angoli: A partire da circa 240-320 € per i posti d'ingresso più economici.
  • Tribune laterali / settori dell'anello inferiore: Tra 350 € e 650 € con l'aumentare della domanda per le partite della fase a gironi di maggior richiamo.
  • Pacchetti VIP e premium in rivendita: Spesso superano i 1.000-1.500 €, a seconda del settore preciso e della disponibilità sul mercato.

Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Paris Saint-Germain

Il Villarreal ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente è stata la vittoria casalinga per 3-1 contro il Levante nella Liga, arrivata dopo il successo per 1-3 in trasferta sul campo del Malaga. Tra le tre sconfitte figurano il 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League e il 2-3 contro il Deportivo de A Coruna nella Liga. Nelle cinque partite, il Villarreal ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

Il PSG ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 in trasferta contro il Marsiglia in Ligue 1; ha inoltre battuto il Brest 1-0 fuori casa. Il risultato più eclatante di questa serie è stato il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Monaco, per 2-1. In queste cinque partite il PSG ha segnato dodici goal e ne ha subiti sei.

VIL

VIL - Forma

LEV
V3-1
RMA
S1-0
NAP
V3-1
ELC
D0-0
LIV
S4-3
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PSG

PSG - Forma

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Villarreal-Paris Saint-Germain: I precedenti recenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Villarreal e Paris Saint-Germain. Le informazioni sugli eventuali incontri passati saranno aggiornate quando disponibili.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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