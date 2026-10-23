La prossima sfida europea si preannuncia interessante: i due club non hanno precedenti incontri ufficiali nelle competizioni UEFA.
Il Paris Saint-Germain arriva alla partita in un buon momento di forma, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?
Villarreal-Paris Saint-Germain si gioca martedì 3 novembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.
Come acquistare i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Villarreal e Paris Saint-Germain all'Estadio de la Cerámica, i tifosi hanno a disposizione alcune opzioni principali:
- Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente i siti ufficiali del Villarreal CF o del Paris Saint-Germain. Sono generalmente il canale principale per acquistare i biglietti al prezzo originale, anche se per le partite europee di maggior richiamo è di solito necessario essere soci del club o avere punti fedeltà e i tagliandi spesso si esauriscono rapidamente.
- Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League?
I prezzi dei biglietti per Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.
1. Canali ufficiali dei club
- Settori dietro le porte (Fondo Norte / Sur): Da 30 a 50 € per gli anelli superiori e inferiori, le opzioni più economiche per assistere alla partita.
- Tribune laterali / Preferencia: Da 60 a 110 € per i posti di fascia intermedia lungo le linee laterali.
- Tribuna centrale: Da 120 a oltre 200 € per i posti con vista privilegiata nella tribuna principale.
- Palchi VIP e hospitality: Da 250 a oltre 500 € per pacchetti di lusso con servizi esclusivi.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono tagliandi a prezzi determinati dalla domanda:
- Anello superiore / posti negli angoli: A partire da circa 240-320 € per i posti d'ingresso più economici.
- Tribune laterali / settori dell'anello inferiore: Tra 350 € e 650 € con l'aumentare della domanda per le partite della fase a gironi di maggior richiamo.
- Pacchetti VIP e premium in rivendita: Spesso superano i 1.000-1.500 €, a seconda del settore preciso e della disponibilità sul mercato.
Villarreal-Paris Saint-Germain di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di Villarreal e Paris Saint-Germain
Il Villarreal ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente è stata la vittoria casalinga per 3-1 contro il Levante nella Liga, arrivata dopo il successo per 1-3 in trasferta sul campo del Malaga. Tra le tre sconfitte figurano il 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League e il 2-3 contro il Deportivo de A Coruna nella Liga. Nelle cinque partite, il Villarreal ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.
Il PSG ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 in trasferta contro il Marsiglia in Ligue 1; ha inoltre battuto il Brest 1-0 fuori casa. Il risultato più eclatante di questa serie è stato il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Monaco, per 2-1. In queste cinque partite il PSG ha segnato dodici goal e ne ha subiti sei.
Villarreal-Paris Saint-Germain: I precedenti recenti
Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Villarreal e Paris Saint-Germain. Le informazioni sugli eventuali incontri passati saranno aggiornate quando disponibili.
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