Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Villarreal affronta il Levante mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Storicamente, il Villarreal ha avuto nettamente la meglio nei recenti scontri diretti ufficiali, compresa una travolgente vittoria casalinga per 5-1 contro il Levante nell'ultima sfida di Liga disputata in questo stadio. Con il Levante impegnato a evitare fin da subito la pressione della lotta salvezza e il Villarreal a caccia di un posto nelle competizioni europee, entrambe le squadre arrivano a questa partita in cerca di un risultato cruciale in campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Villarreal-Levante, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Levante di Liga?

Villarreal-Levante si gioca all'Estadio de la Cerámica di Villarreal. Controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Villarreal e Levante all'Estadio de la Cerámica, è possibile comprarli attraverso canali ufficiali primari o piattaforme secondarie di biglietteria:

Acquisto diretto ufficiale

Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF: Il modo più diretto è tramite il portale ticketing del sito ufficiale del Villarreal CF (gestito da OneBox), dove i biglietti vengono messi in vendita libera al pubblico dopo aver soddisfatto i titolari di abbonamento.

Biglietteria dell'Estadio de la Cerámica: I biglietti possono essere acquistati direttamente di persona alla biglietteria dello stadio ( taquillas ) dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real, salvo disponibilità.

Piattaforme secondarie e di rivendita

Aggregatori e rivenditori: Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono acquistabili attraverso mercati secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Levante variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma d'acquisto:

Prezzi ufficiali diretti (Estadio de la Cerámica)

Ingresso generale (curve): 25 € - 40 €

Tribune laterali (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €

Tribuna centrale (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+

Pacchetti VIP / hospitality: 150 € - 300 €+

Villarreal-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Villarreal e Levante

Il Villarreal ha raccolto quattro punti nelle sue due partite di Liga, entrambe terminate 2-2. L'uscita più recente è stata il pareggio sul campo dell'Atletico Madrid il 23 agosto, mentre nella giornata inaugurale è arrivato un altro 2-2 contro il Racing Santander. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I due successi sono arrivati nel precampionato, con il 2-1 al Galatasaray e l'1-0 al Levante, mentre il 3-1 contro il Lens è stato l'unico ko. Il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite del Levante sono arrivati due successi, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo dell'Osasuna in Liga il 24 agosto, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nella giornata inaugurale. Prima dell'inizio della stagione ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'altro successo del precampionato è arrivato contro l'Al Qadsiah, con una vittoria per 1-0. Il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre nelle cinque partite.

Villarreal-Levante: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale al 5 agosto 2026, quando il Villarreal ha battuto il Levante 1-0 in un'amichevole precampionato. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate in Liga il 2 maggio 2026, con il Villarreal vincitore per 5-1 all'Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Villarreal ha vinto quattro volte, mentre il Levante ha ottenuto una vittoria, il 2-0 casalingo in Liga nell'aprile 2022. I due club si sono affrontati anche in Liga il 18 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 1-0 in trasferta, e in un'amichevole nell'agosto 2022, vinta dal Villarreal per 3-1.