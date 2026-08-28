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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Villarreal affronta il Levante nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Villarreal affronta il Levante mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Storicamente, il Villarreal vanta un netto predominio nei recenti precedenti competitivi, compresa una roboante vittoria casalinga per 5-1 sul Levante nel più recente confronto di Liga disputato in questo stadio. Con il Levante impegnato a evitare una precoce pressione nella lotta salvezza e il Villarreal a caccia di un posto nelle competizioni europee, entrambe le squadre arrivano a questa partita in cerca di un risultato di campionato cruciale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Villarreal-Levante, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Levante di Liga?

Villarreal-Llevante si gioca all'Estadio de la Cerámica di Villarreal. Controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Villarreal-Levante all'Estadio de la Cerámica, è possibile comprarli attraverso i canali ufficiali primari o le piattaforme secondarie di biglietteria:

Acquisto diretto ufficiale

  • Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF: La via più diretta è il portale ticketing del sito ufficiale del Villarreal CF (gestito da OneBox), dove i biglietti vengono messi in vendita al pubblico dopo che sono stati sistemati gli abbonati.
  • Biglietteria dell'Estadio de la Cerámica: I biglietti possono essere acquistati direttamente di persona alla biglietteria dello stadio (taquillas) dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real, salvo disponibilità.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Aggregator e rivenditori: Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono disponibili tramite marketplace secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Levante variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Prezzi ufficiali diretti (Estadio de la Cerámica)

  • Ingresso generale (curve/fondo): 25 € - 40 €
  • Tribune laterali (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €
  • Tribuna centrale (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+
  • Pacchetti VIP / hospitality: 150 € - 300 €+

Villarreal-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Villarreal e Levante

Il Villarreal ha conquistato quattro punti nelle sue prime due partite di Liga, entrambe terminate 2-2. L'uscita più recente è stata un pareggio sul campo dell'Atletico Madrid il 23 agosto, mentre nella giornata inaugurale ha pareggiato 2-2 anche con il Racing Santander. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I due successi sono arrivati nel precampionato, con il 2-1 al Galatasaray e l'1-0 al Levante, mentre il ko per 3-1 contro il Lens è stato l'unica sconfitta. Il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite il Levante ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo dell'Osasuna in Liga il 24 agosto, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nella giornata inaugurale. Prima dell'inizio della stagione ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'altra vittoria del precampionato è arrivata contro l'Al Qadsiah, con un successo per 1-0. Il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

VIL

VIL - Forma

ALA
S1-0
COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
Gol segnato (subito)
8/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEV

LEV - Forma

ESP
S3-0
OSA
D0-0
BET
V5-2
MAL
D0-0
BAR
S2-4
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Villarreal-Levante: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale al 5 agosto 2026, quando il Villarreal ha battuto il Levante 1-0 in un'amichevole precampionato. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate in Liga il 2 maggio 2026, con il Villarreal vincitore per 5-1 all'Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Villarreal ha vinto quattro volte, mentre il Levante ha ottenuto un successo, il 2-0 casalingo in Liga dell'aprile 2022. I due club si sono affrontati anche in Liga il 18 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 1-0 in trasferta, e in amichevole nell'agosto 2022, partita vinta dal Villarreal per 3-1.

Testa a testa

VillarrealPareggioLevante
4
0
1
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Villarreal e Levante

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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